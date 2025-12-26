Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фармацевт в аптеке
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:10

Каникулы без лекарственного провала: Минздрав потребовал обеспечить льготников препаратами на весь праздничный период

Минздрав потребовал выдать льготникам лекарства до конца декабря — Михаил Мурашко

В преддверии новогодних каникул Минздрав потребовал от регионов закрыть одну из самых болезненных тем социальной поддержки — перебои с льготными лекарствами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Льготникам — лекарства заранее и "с запасом"

Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба Минздрава с участием регионов. По словам Михаила Мурашко, задача состоит не только в том, чтобы выписать нужные препараты, но и выдать их пациентам ещё в конце декабря. Министр подчеркнул, что это необходимо сделать заранее, чтобы люди не столкнулись с нехваткой лекарств во время длительных выходных и не были вынуждены искать помощь в экстренном порядке.

"Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас, в конце декабря, с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период!", — сказал Михаил Мурашко.

Отдельный акцент Минздрав сделал на паллиативных пациентах. Министр подчеркнул, что эта категория нуждается в бесперебойном обеспечении препаратами, включая средства для обезболивания, и любые задержки или перебои здесь несут прямые риски для качества жизни и медицинской помощи.

Дежурные аптеки — круглосуточно из-за роста ОРВИ

На заседании также обсудили сезонный фактор: в новогодние праздники традиционно возрастает заболеваемость респираторными инфекциями. Мурашко заявил, что в этой связи важно обеспечить круглосуточную работу дежурных аптек. В ведомстве ожидают, что в период каникул спрос на препараты от ОРВИ и другие лекарства будет расти, поэтому доступность аптечных пунктов должна быть гарантирована в любое время.

"Особое внимание следует уделить доступности лекарств в ночное время и в районах, где отсутствуют круглосуточные аптечные пункты", — заявил глава ведомства.

В Минздраве фактически обозначили две ключевые задачи на праздничный период: сформировать запас льготных препаратов до начала каникул и обеспечить инфраструктуру для их приобретения в случае необходимости — особенно там, где жители ограничены в доступе к аптечной сети.

