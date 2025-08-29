Семейная жизнь превращается в контракт: неверность начнут оценивать в рублях

В России обсуждают необычное предложение: ввести денежные штрафы за супружеские измены. С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщил Life.

Суть идеи

за измену - штраф от 15 до 20 тысяч рублей ;

за брошенного ребёнка - штраф в размере 50 тысяч рублей.

"Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность", — пояснил общественный деятель.

Аргументы инициатора

Бородин отметил, что подобные меры действуют за рубежом. В качестве примера он привёл некоторые арабские страны, где наказания за измену куда жёстче — вплоть до смертной казни.

Неясные детали

При этом остаётся открытым вопрос: