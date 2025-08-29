Семейная жизнь превращается в контракт: неверность начнут оценивать в рублях
В России обсуждают необычное предложение: ввести денежные штрафы за супружеские измены. С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщил Life.
Суть идеи
-
за измену - штраф от 15 до 20 тысяч рублей;
-
за брошенного ребёнка - штраф в размере 50 тысяч рублей.
"Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность", — пояснил общественный деятель.
Аргументы инициатора
Бородин отметил, что подобные меры действуют за рубежом. В качестве примера он привёл некоторые арабские страны, где наказания за измену куда жёстче — вплоть до смертной казни.
Неясные детали
При этом остаётся открытым вопрос:
-
что именно будет считаться изменой,
-
каким образом будут доказывать факт неверности.
