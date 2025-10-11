Прививки нужны не только детям: врач напомнила, какие вакцины обязательны взрослым
Вакцинация во взрослом возрасте остаётся одним из самых эффективных способов защиты от инфекций. Однако многие ошибочно считают, что прививки нужны только детям. Врач-терапевт клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Елена Треско напомнила, что взрослым также важно регулярно проходить вакцинацию — как плановую, так и экстренную.
"К экстренной вакцинации относят постконтактную вакцинацию от кори — если у вас был контакт с заболевшим в течение двух дней, нужно её сделать", — рассказала врач-терапевт Елена Треско.
Две категории взрослой вакцинации
Вся вакцинация для взрослых делится на экстренную и плановую. Первая проводится в особых случаях, когда человек контактировал с больным или находится в зоне риска. Вторая — регулярно, по установленному графику, чтобы поддерживать иммунитет к опасным инфекциям.
Экстренная вакцинация
К ней относятся прививки, которые делают после контакта с возбудителем заболевания. Пример — вакцинация от кори. Если человек контактировал с заражённым, прививку нужно сделать в течение двух суток.
Обычно защита формируется в детстве, когда вакцина вводится дважды. Однако, как отметила врач, в возрасте 20-30 лет иммунитет к кори может снижаться. Поэтому при сомнениях рекомендуется сдать анализ крови на антитела. Если их уровень низкий — прививку стоит повторить.
Экстренные прививки также включают вакцинацию после укусов животных (от бешенства), при травмах с загрязнением раны (от столбняка) и в случаях контакта с больным гепатитом.
Плановая вакцинация
Она направлена на поддержание устойчивого иммунитета к наиболее распространённым инфекциям. В этот список входят прививки от гриппа, дифтерии, коклюша, столбняка и гепатита В.
"В список также входит вакцинация от гепатита В. Гепатит В по стандартной схеме выполняется 3-кратно — 0-1-6 месяцев 1 раз в 10 лет, но возможна ревакцинация однократно каждые 5 лет", — пояснила Треско.
Кроме того, прививку от столбняка, дифтерии и коклюша необходимо повторять каждые 10 лет. Это важно, так как действие детских вакцин со временем ослабевает, и организм теряет защиту.
Сравнение: плановая и экстренная вакцинация
|Тип вакцинации
|Цель
|Примеры прививок
|Периодичность
|Плановая
|Поддержание устойчивого иммунитета
|Грипп, гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк
|По графику, каждые 1-10 лет
|Экстренная
|Защита после контакта с инфекцией
|Корь, бешенство, столбняк
|По показаниям, в течение 24-48 часов
Почему важно обновлять прививки
Иммунная система человека со временем "забывает" некоторые инфекции, если не сталкивается с ними. Антитела снижаются, и риск заражения возрастает. Поэтому ревакцинация каждые 10 лет — это способ напомнить организму, как бороться с вирусом или бактерией.
Особенно важно соблюдать график вакцинации людям, которые:
-
работают в медицине, образовании, сфере обслуживания;
-
часто путешествуют;
-
имеют хронические заболевания или ослабленный иммунитет.
А что если человек не помнит, какие прививки делал?
Если данных о прививках нет, лучше начать заново, чем оставаться без защиты. Современные вакцины безопасны, и даже повторное введение не вызывает осложнений. Врач подберёт подходящую схему, исходя из возраста и состояния здоровья.
Особенно важно проверить вакцинацию перед поездками за границу — в некоторых странах требуют справки о прививках от кори, дифтерии, гепатита и жёлтой лихорадки.
FAQ
Нужно ли взрослым делать прививки от дифтерии и столбняка?
Да, каждые 10 лет проводится ревакцинация.
Можно ли делать несколько прививок в один день?
Да, современные вакцины совместимы, и врачи часто делают их одновременно.
Как узнать, нужна ли прививка от кори?
Сдать анализ на антитела IgG. Если их уровень низкий — требуется ревакцинация.
Можно ли прививаться во время простуды?
При лёгком насморке — да, но при температуре или воспалении лучше отложить.
Нужно ли делать прививку от гриппа ежегодно?
Да, вирус гриппа мутирует, и каждый год разрабатывается новая формула вакцины.
