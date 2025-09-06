Почему туристы выбирают отели только для взрослых: как выглядит отдых без детских криков

Долгое время "всё включено" ассоциировалось с семейным отдыхом: детские бассейны, анимация, шум у шведского стола. Но со временем появилась другая аудитория — пары, компании друзей и одиночные путешественники, которые хотели тишины и уединения. Так возник формат adult only — отели, где отдых рассчитан только на взрослых гостей.

Философия adult only

Здесь нет детских площадок, мини-диско и шумных игр у бассейна. Вместо этого гости получают атмосферу спокойствия и расслабления. Многие отели делают акцент на романтику: джакузи на открытой террасе, ужины при свечах, спа-зоны и вечерние бары с живой музыкой.

All-inclusive с акцентом на качество

Adult only-отели стараются переосмыслить саму идею "всё включено". Шведский стол уступает место ресторанам a la carte, а напитки включают не только стандартный ассортимент, но и премиальные коктейли. Туристы ценят не количество, а атмосферу и сервис.

Кому подходит

Формат ориентирован на взрослых, которым важно провести отпуск в тишине и комфорте. Это:

— пары, которые хотят романтический отдых;

— путешественники без детей, для которых шумные бассейны становятся раздражающим фактором;

— гости, предпочитающие камерную атмосферу и высокий уровень сервиса.

Турция и Испания — лидеры

Наибольшую популярность adult only-отели получили в Турции, Испании и на Канарских островах. Здесь хорошо развита инфраструктура и есть выбор между клубными и романтическими концепциями.

Почему это стало трендом

Современный турист ищет не только удобство, но и персонализацию отдыха. Adult only-отели дают именно это: возможность почувствовать пространство своим, отдыхать без компромиссов и суеты.