Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошки разных цветов
Кошки разных цветов
© Generated by AI (DALLE by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Как ввести в дом вторую кошку так, чтобы первая её приняла

Как избежать конфликтов при знакомстве взрослой кошки с новым питомцем

Принять нового питомца в семью — это всегда особенный момент. Особенно, если речь идёт о кошке из приюта. Такой шаг способен изменить жизнь и человека, и животного. Но когда в доме уже есть взрослая кошка, встреча с "новенькой" нередко сопровождается стрессом, недоверием и даже конфликтами.

Взрослые кошки — существа со сложившимися привычками, опытом и своим характером. Их природная территориальность делает процесс знакомства более долгим, но вовсе не невозможным. Терпение, внимание и правильная стратегия помогут превратить сожительство в мирное, а иногда даже дружеское.

Шаг 1. Личное пространство для новичка

Прежде чем привести нового питомца домой, выделите для него отдельную комнату. Там должны быть лежанка, лоток, миски для еды и воды, игрушки и когтеточка. Это станет его безопасным убежищем, пока он не освоится и не начнёт изучать остальной дом.

Шаг 2. Приоритет для старожила

Кошка, которая уже живёт у вас, имеет полное право чувствовать себя хозяйкой территории. Поэтому на первых порах именно она должна свободно передвигаться по дому, а новичок — оставаться в своей зоне.

Шаг 3. Первое знакомство — на расстоянии

Первые дни важно держать кошек в разных помещениях. Пусть они привыкают к запаху и присутствию друг друга через закрытую дверь. Это значительно снижает стресс и уменьшает риск драки.

Шаг 4. Наблюдайте за их поведением

Реакция животных подскажет, когда можно переходить к следующему этапу. Если вы видите признаки агрессии или страха, дайте им больше времени. Здесь важна не скорость, а комфорт обеих сторон.

Шаг 5. Осторожное сближение

Когда запахи перестанут вызывать напряжение, можно организовать личную встречу. Делать это нужно постепенно и всегда под присмотром. Помните: неловкость на первых порах — это нормально.

Шаг 6. Поощрение и игры

Любое спокойное или дружелюбное взаимодействие стоит вознаграждать: лакомством, лаской, добрым словом. Совместные игры, например с интерактивной палочкой, помогут наладить контакт. Главное — никаких наказаний: они лишь усилят напряжение.

Шаг 7. Феромоны для спокойствия

Синтетические кошачьи феромоны имитируют природный "аромат безопасности", который помогает животным чувствовать себя комфортно. Распыление такого средства в доме может значительно снизить уровень стресса.

Шаг 8. Терпение — ключ к успеху

Адаптация двух взрослых кошек может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё зависит от их характера. Более общительные питомцы быстрее идут на контакт, а пугливым потребуется больше времени. Важно уважать их индивидуальность и не торопить события.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи объяснили, как подготовить собаку к походу на природу вчера в 14:32

Секреты успешного пикника: что не рассказали о прогулках с собакой

Пикник с вашим четвероногим другом — это яркое событие! Узнайте, что взять с собой и о чем позаботиться для безопасного отдыха на природе.

Читать полностью » Селекционеры применяют аутбридинг для улучшения породных характеристик вчера в 14:17

От аутбридинга до инбридинга: что нужно знать, прежде чем заводить породистое животное

Что скрывается за терминами аутбридинг, инбридинг и лайнбридинг? Разбираем методы разведения животных, которые используют профессиональные заводчики и селекционеры.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: собаки могут погибнуть от укусов ежей вчера в 13:27

Колючий убийца: как безобидный ёжик может погубить собаку

Собаки обожают гоняться за ежами, но эта игра может закончиться трагедией. Чем опасны колючие гости и как уберечь питомца — в нашем материале.

Читать полностью » Восточносибирская лайка: особенности породы и уход — рекомендации кинологов вчера в 13:11

Почему восточносибирская лайка — это идеальный компаньон для активных людей

Узнайте о восточносибирской лайке — породе, которая сочетает в себе охотничьи навыки и преданность. Пять фактов о её характере и здоровье.

Читать полностью » Утренние пробежки с собакой: как это влияет на здоровье вчера в 12:19

Бег с питомцем: как это может спасти ваше здоровье

Утренние пробежки — это не только способ привести себя в форму, но и возможность провести время с любимцем. Узнайте, как подготовить собаку к совместным тренировкам!

Читать полностью » Собака из приюта: причины стресса и способы его уменьшения вчера в 12:08

Спасение или стресс: почему собака из приюта не рада новому дому

Вы забрали собаку из приюта, но она боится и прячется? Зоопсихолог объясняет, как помочь питомцу адаптироваться без стресса — и почему методы "доминирования" только вредят.

Читать полностью » Догшеринг в Москве: почему временная аренда собаки опасна для её психики вчера в 11:45

Догшеринг — индустрия иллюзий: что на самом деле переживает собака, когда её берут "на денёк"

Догшеринг набирает популярность в крупных городах, но ветеринары и кинологи предупреждают: за этой модой скрывается серьёзная угроза для психики собак.

Читать полностью » Самые опасные птицы мира: казуар, боевой орёл и другие виды вчера в 10:27

Красивые, но беспощадные: крылатые хищники, которых лучше обходить стороной

Птицы тоже умеют нападать — и иногда их удары опаснее клыков хищников. Топ самых агрессивных пернатых планеты.

Читать полностью »

Новости
Туризм

РЖД: покупка билета за 60–120 дней снижает цену до 40%
Еда

Как приготовить блины со свекольным соком — пошаговый рецепт
Еда

Врачи предупредили об ожогах у детей при приготовлении танхулу по рецептам из TikTok
Красота и здоровье

Врачи Писарева и Михалева предупредили об опасности сладкой газировки в жару
Наука и технологии

Археологи: жители вернулись в Помпеи после извержения Везувия и жили среди руин 400 лет
Спорт и фитнес

Врач Джош Эмдур назвал бег способом восстановления психического здоровья
Еда

Как приготовить слоёный салат Невеста: пошаговая инструкция
Авто и мото

Электромобиль "Атом" в такси-версии покажут на форуме МЕФТ в Москве 14 августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru