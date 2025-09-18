Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:56

Никогда не страдали от аллергии? Вот почему она может настигнуть во взрослом возрасте

Аллерголог Морозова: аллергия может возникнуть в любом возрасте

Аллергия может проявиться в любом возрасте, и от этого неприятного явления не застрахованы даже те, кто в детстве не сталкивался с подобными проблемами. Об этом жителям Архангельской области в беседе с EcoSever рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Морозова.

"Заболеть можно в любом возрасте, в детстве, в более взрослом состоянии. Влияют сопутствующие заболевания, с возрастом мы их накапливаем. Где-то была заложена предрасположенность. Мы же не знаем всех генов, которые кодируют возможность развития аллергических заболеваний. Так же как у человека гипертоническая болезнь может возникнуть в 25 лет, может возникнуть в 30, 40, 60, 70", — пояснила врач.

Почему аллергия появляется с годами

По словам специалиста, пусковым механизмом для развития аллергии может стать сочетание наследственности и накопленных хронических заболеваний. Чем старше становится человек, тем выше риск столкнуться с новым типом реакции организма.

Методы лечения

"В лечении используются антигистаминные препараты. Какой-то чудесной таблетки, которую выпил и нет аллергии, такой нет", — подчеркнула Морозова.

Доктор отмечает, что подход к терапии одинаков для детей и взрослых. Лекарства помогают облегчить симптомы, но ключевое условие успешной борьбы с болезнью остаётся прежним — максимально возможное исключение контакта с аллергеном.

Как минимизировать риски

Чтобы снизить вероятность обострений, врачи рекомендуют:

  1. Своевременно обследоваться у специалистов.

  2. Следить за состоянием иммунной системы.

  3. Исключать из окружения известные аллергены — от продуктов питания до бытовой химии.

"Лучшее решение борьбы с аллергией — кардинальное исключение из жизни подверженного заболеванию человека источника аллергена, если это, конечно, возможно", — добавила врач.

