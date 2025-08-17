Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Адршпахско-Теплицкий скальный массив
Адршпахско-Теплицкий скальный массив
© commons.wikimedia.org by Lestat (Jan Mehlich) is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:46

Ворота в Нарнию среди чешских гор: скалы, которые покоряют с первого взгляда

Локация "Хроник Нарнии" в Чехии: как добраться до Адршпаха из Праги и Вроцлава

На севере Чехии, недалеко от польской границы, находится Адршпахско-Теплицкий скальный массив — крупнейший скальный лабиринт страны. Его каменные арки, известные как "Готические ворота", и внушительные песчаниковые образования стали одной из ключевых локаций для фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф".

Блогер под псевдонимом Emma Travel Itineraries, известная в сети как Itinerary Gal, назвала этот уголок "чем-то из "Аватара”". В одном из своих видео она рассказала, что сюда можно добраться примерно за два часа как из Праги, так и из Вроцлава. По её словам, удобнее всего доехать на поезде или воспользоваться сервисами бронирования экскурсий.

История этих скал не всегда была такой живописной. Специалисты заповедника напомнили, что около двухсот лет назад территорию поразил масштабный пожар, который длился несколько недель и уничтожил большую часть леса. Впрочем, именно после этой трагедии величественные песчаниковые башни стали хорошо видны и доступны для туристов.

Сегодня посетители могут не только прогуляться среди причудливых скал, но и увидеть водопады, прокатиться на лодке или отправиться в поход по "Скальному городу". Один из популярных маршрутов — круговая тропа длиной 3,5 км, которая обычно занимает около трёх часов.

По данным сервисов бронирования, стоимость однодневных экскурсий в этот район сейчас колеблется от примерно 9 000 до 26 000 рублей. Однако сотрудники заповедника советуют путешественникам выбирать поезд до станции Адршпах, расположенной прямо у входа в заповедник. Автобусы останавливаются примерно в 250 метрах от входа.

