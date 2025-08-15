Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хорватия
© commons.wikimedia.org by Kork~commonswiki is licensed under Public domain
Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

В Хорватии есть полуостров, где солнце прощается с каждым днём особенным образом

Задар в Хорватии стал популярным направлением у туристов из Чехии

Хорватский Задар давно полюбился туристам из Чехии. Мягкий климат, близость к морю, атмосфера маленьких прибрежных городков и возможность добраться на автомобиле или автобусе делают его идеальным местом для летнего отдыха.

Город, который легко обойти за день

Старый центр Задара расположен на крошечном полуострове, где узкие каменные улочки переплетаются с уютными кафе и ресторанами. Здесь царит гармония Средиземноморья и вековой истории. Прогуливаясь, можно наткнуться на римские руины, величественный собор Святой Анастасии и церковь Святого Доната IX века, известную своей потрясающей акустикой — сейчас она служит и концертным залом.

С колокольни собора Святой Анастасии открывается панорамный вид на город и побережье. Высота башни — 56 метров, и чтобы оказаться на вершине, придётся преодолеть около двухсот ступенек.

Рынки и вкус Средиземноморья

Начинать день лучше всего с похода на местный рынок, который работает с 7:00 до 13:00. Здесь можно купить свежие фрукты, овощи, зелень и домашнее оливковое масло. Килограмм спелых помидоров обойдётся примерно в 2,50-3 евро, а абрикосов — в 5,50 евро. Помимо еды, на прилавках есть одежда и сувениры, так что пустыми руками уйти сложно.

Музыка моря и приветствие солнцу

На набережной Задара находится уникальный Морской орган — архитектурное творение Николы Башича. Под каменной лестницей скрыты трубы, в которых волны и ветер создают мелодии, меняющиеся каждый день.

Рядом — ещё одна работа мастера, инсталляция "Приветствие солнцу". Более 300 солнечных панелей в течение дня накапливают энергию, а вечером превращаются в площадку со световым шоу.

Закаты, которыми восхищался Хичкок

Говорят, что режиссёр Альфред Хичкок назвал здешний закат самым красивым в мире. Полюбоваться им можно с берега, а можно отправиться в полуторачасовой круиз с вином, соком и закусками за 35 евро.

Пляжи и окрестности

Любители активного отдыха могут арендовать сапборд, катамаран, попробовать парасейлинг или прокатиться на гидроцикле на пляже Борик. Вблизи города находятся и другие курорты — Бибинье, Сукошан и Нин.

Ещё одно место, ради которого стоит выбрать Задар, — Плитвицкие озёра. Этот природный парк, внесённый в список ЮНЕСКО, поражает каскадами водопадов и бирюзовыми озёрами. Он расположен примерно в двух часах езды и является идеальной целью для однодневной поездки.

Задар остаётся не просто туристическим городом, а отправной точкой для множества ярких впечатлений. Здесь море действительно поёт, а солнце прощается с каждым днём, окрашивая небо в невероятные цвета.

