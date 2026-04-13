Ошибки начинающих мотоциклистов
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:20

Погоня за эмоциями истощает человека: решение оказалось неочевидным

Желание сильных эмоций лежит в основе адреналиновой зависимости, избавиться от нее можно лишь через смену мышления или самой привычки, объяснил практикующий психолог, кандидат психологических наук Александр Пузырев. О том, как работает такая зависимость и можно ли направить ее в полезное русло, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Пузырев пояснил, что адреналиновая зависимость связана с потребностью в сильных переживаниях, которые дают человеку эмоциональный всплеск, но при этом истощают его ресурсы. По его словам, существует два основных подхода к решению проблемы: либо глубокая работа с мышлением, либо замена одного типа зависимости на другой, более безопасный и социально приемлемый.

"Если прямо зависимость, это только поменять предмет зависимости, либо поменять мировоззрение человека, если он захочет. Каким-то образом поговорить с человеком или сходить с ним к психологу, чтобы тот его переучил на зависимость другого характера. Например, испытывать удовольствие от работы на даче. Или перевести его зависимость от алкоголя, например, на написание книг", — заявил Пузырев.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе чаще используется именно замещение — например, перенос стремления к сильным эмоциям в творчество или полезную деятельность. При этом в долгосрочной перспективе более эффективным считается изменение мышления, которое позволяет человеку отказаться от постоянной потребности в эмоциональных всплесках.

"Важно сформировать у него потребность другого характера, которая бы уравновесила эту. Тут ведь до поры до времени все это спасает, а потом….", — говорит психолог.

Эксперт также добавил, что направить такую зависимость в полезное русло возможно, но только при внутренней готовности самого человека. Без осознания проблемы любые попытки извне будут неэффективны.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

