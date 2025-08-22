Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грустная собака
Грустная собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:30

Щенки как товар: что скрывается за красивыми объявлениями о продаже породистых собак

Совладелец реабилитационного центра Виктория призвала забирать собак из приютов

Разведение породистых собак — далеко не всегда добрая история, особенно когда речь идёт не о любви к животным, а о заработке. Совладелец реабилитационного центра для животных Виктория уверена, что такой бизнес зачастую превращается в форму жестокого обращения.

Почему разведение может быть проблемой

По словам специалиста, многие так называемые питомники содержат собак в условиях, далеких от нормальных:
животных используют исключительно как "инструмент" для получения щенков, не обеспечивая им должный уход и лечение.

Почему лучше забрать из приюта

Виктория подчёркивает, что в приютах остаются жить 70-80% животных — они годами не находят новый дом.

Забрав собаку из приюта, человек по сути спасает жизнь.
При этом среди беспризорных животных можно встретить не только дворняг, но и воспитанных, умных и преданных псов, которые по характеру не уступают породистым.

А если хочется именно породистого?

Эксперт признаёт: если человек сознательно ищет породистое животное, например, для выставок или племенных программ, разумнее обратиться к проверенным заводчикам, которые работают по правилам и заботятся о животных.

Но в большинстве случаев желание "породистой собаки" продиктовано не потребностью, а простым желанием произвести впечатление — и именно здесь приют становится более честным и гуманным выбором.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показывает: злаки могут улучшить здоровье кошек вчера в 16:06

Почему глютен не враг: как злаки поддерживают здоровье вашего питомца

Злаки в корме для кошек — вред или польза? Разбираем мифы о глютене и аллергии, а также выясняем, почему злаки важны для рациона вашего питомца. Узнайте, как правильно кормить кошку!

Читать полностью » Почему коты шумят ночью: объяснения зоопсихологов вчера в 15:10

Ночные симфонии котов: что скрывают ваши пушистые музыканты

Ваш кот превращает ночи в шумный марафон? Узнайте, как успокоить пушистого друга и наслаждаться тишиной. Простые советы для спокойного сна!

Читать полностью » Немецкий дог: особенности воспитания и дрессировки от экспертов вчера в 15:04

Слюни и забота: как немецкий дог ломает стереотипы о больших собаках

Немецкий дог — аристократ среди собак, но у этой породы есть свои особенности. Узнайте, с чем придётся смириться, если вы решите завести такого гиганта.

Читать полностью » Учёные раскрыли секрет кошачьей улыбки: как понять настроение питомца вчера в 14:46

Улыбка кошки: знак дружбы или насмешка над человеком

Вы замечали, как кошка словно улыбается? Это не просто милая гримаса, а важный инструмент для считывания запахов. Узнайте, что скрывается за кошачьей "улыбкой" и как она помогает им общаться.

Читать полностью » Как выбрать собаку с учетом генетики: советы экспертов по выбору пород и метисов вчера в 14:39

Генетические мутации: что может угрожать здоровью вашей собаки

Узнайте, как гены влияют на характер, здоровье и внешний вид вашей собаки! Пять удивительных фактов о генетике, которые изменят ваше восприятие наследственности.

Читать полностью » Кошки требуют внимания: советы по взаимодействию с питомцем от ветеринаров вчера в 13:33

Секрет кошачьего доверия: почему они так осторожны

Хотите подружиться с кошкой, но она убегает? Узнайте, как правильно подойти к мурлыке, чтобы завоевать её доверие. Простой жест, который работает даже с самыми осторожными котиками!

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему кошки не могут быть вегетарианцами вчера в 13:27

Кошки против вегетарианства: почему природа не терпит компромиссов

Можно ли кошкам быть вегетарианцами? Узнайте, почему перевод питомца на растительный рацион может быть опасен для его здоровья.

Читать полностью » Почему кошки линяют: эксперты назвали главные факторы вчера в 12:20

Когда линька становится бедствием: как помочь любимцу справиться с потерей шерсти

Почему кошки теряют шерсть? Узнайте, как стресс, питание и гормоны влияют на линьку, и как помочь вашему питомцу сохранить здоровую шубку.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхем перечислил упражнения, вызывающие боли в суставах
ЮФО

В Астрахани открылся юбилейный Каспийский медиафорум с участием представителей пяти стран
Культура и шоу-бизнес

Стилист Кеннеди: Меган Маркл отказалась от королевских правил в новом сезоне "С любовью, Меган"
УрФО

В Югре стартовала программа выплат бизнесу за трудоустройство ветеранов СВО
Авто и мото

Штраф за непристегнутый ремень: как избежать наказания по данным ГИБДД
СЗФО

В Петербурге предложили снизить стоимость платного обучения для абитуриентов с высоким ЕГЭ
СКФО

Патрушев заявил о большом аграрном потенциале Северо-Кавказского федерального округа
СФО

В Омске открыли первый в РФ вузовский эксперт-центр диагностики промоборудования и транспорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru