Щенки как товар: что скрывается за красивыми объявлениями о продаже породистых собак
Разведение породистых собак — далеко не всегда добрая история, особенно когда речь идёт не о любви к животным, а о заработке. Совладелец реабилитационного центра для животных Виктория уверена, что такой бизнес зачастую превращается в форму жестокого обращения.
Почему разведение может быть проблемой
По словам специалиста, многие так называемые питомники содержат собак в условиях, далеких от нормальных:
животных используют исключительно как "инструмент" для получения щенков, не обеспечивая им должный уход и лечение.
Почему лучше забрать из приюта
Виктория подчёркивает, что в приютах остаются жить 70-80% животных — они годами не находят новый дом.
Забрав собаку из приюта, человек по сути спасает жизнь.
При этом среди беспризорных животных можно встретить не только дворняг, но и воспитанных, умных и преданных псов, которые по характеру не уступают породистым.
А если хочется именно породистого?
Эксперт признаёт: если человек сознательно ищет породистое животное, например, для выставок или племенных программ, разумнее обратиться к проверенным заводчикам, которые работают по правилам и заботятся о животных.
Но в большинстве случаев желание "породистой собаки" продиктовано не потребностью, а простым желанием произвести впечатление — и именно здесь приют становится более честным и гуманным выбором.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru