Девушка держится за голову от боли
Девушка держится за голову от боли
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:01

Головная боль стала подростковой привычкой: тревожный симптом нового поколения

Мигрени и стресс стали частыми причинами недомоганий у школьников

Головная боль у подростков уже давно перестала быть редкостью. Всё чаще школьники и студенты сталкиваются с симптомами, которые раньше считались "взрослыми" недомоганиями. Современные врачи отмечают: мигрени, головная боль напряжения и другие формы первичных болей в этом возрасте встречаются почти так же часто, как у зрелых людей.

"Надо помнить и про возможность вторичных головных болей, связанных с нарушением режима сна, умственной перегрузкой, потреблением больших доз кофеина или алкоголя, синуситами, отитами, проблемами с мышцами шеи, а иногда (к счастью менее 1 % случаев) — с повышением внутричерепного давления или даже опухолью мозга", — отметил невролог и эпилептолог Василий Плотников из Lahta Clinic.

Основные причины головной боли у подростков

В последние годы неврологи отмечают тревожную тенденцию: жалобы на головные боли становятся одной из самых частых причин обращения подростков к специалистам. По словам экспертов, такие симптомы фиксируются примерно в 60-70% случаев визитов к неврологу — показатель, сопоставимый со взрослыми пациентами.

Наиболее распространённый тип — головная боль напряжения. Её вызывает спазм мышц головы, шеи и плеч, возникающий из-за переутомления, стресса, длительного сидения за компьютером или неправильной осанки. В таких ситуациях боль носит тупой, сжимающий характер и усиливается к концу дня.

Другой частый вариант — мигрень, особенно у девочек в период гормональной перестройки. Она сопровождается тошнотой, светобоязнью, иногда зрительными аурами и сильными пульсирующими болями. При этом у подростков мигрень нередко связана с внешними факторами: недосыпом, изменением питания или стрессом из-за учёбы.

Как отличить первичную боль от вторичной

Врачам важно определить, является ли головная боль первичной (то есть самостоятельным нарушением) или вторичной — вызванной другим заболеванием. Последние встречаются реже, но требуют особого внимания.

К "опасным сигналам" относятся:

  1. Резкое усиление боли по утрам или ночью.

  2. Тошнота без видимых причин.

  3. Потеря координации, зрения или слуха.

  4. Лихорадка, слабость, судороги.

При появлении подобных симптомов подростка нужно обязательно показать врачу — в отдельных случаях речь может идти о повышенном внутричерепном давлении, инфекционном процессе или новообразовании.

Советы шаг за шагом: как облегчить состояние

Чтобы справиться с головной болью и не допустить её хронического течения, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Следить за осанкой. Длительное сидение за партой или компьютером часто вызывает спазмы в мышцах шеи. Полезно каждые 30-40 минут вставать, делать лёгкую разминку или растяжку.

  2. Нормализовать сон. Подростку нужно спать не менее 8 часов. Недосып или "пересып" одинаково вредны.

  3. Ограничить кофеин. Энергетики, газированные напитки и кофе нередко усиливают боль.

  4. Регулярно питаться. Пропуски приёмов пищи или диеты без врачебного контроля способны провоцировать мигрень.

  5. Снижать стресс. Прогулки, дыхательные практики, физическая активность и общение помогают восстановить эмоциональный баланс.

Если боль сохраняется более недели или повторяется чаще трёх раз в месяц, стоит записаться к неврологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подросток запивает обезболивающие без консультации врача.
    Последствие: Развивается лекарственная зависимость или "откат" боли — когда таблетки перестают помогать.
    Альтернатива: Посещение специалиста, подбор безопасного препарата или немедикаментозного метода (массаж, физиотерапия).

  • Ошибка: Пренебрежение физической активностью.
    Последствие: Мышечные зажимы, ухудшение кровообращения и постоянные головные боли.
    Альтернатива: Умеренные тренировки — йога, плавание, скандинавская ходьба.

  • Ошибка: Работа за экраном без перерывов.
    Последствие: Напряжение глаз и шеи, усугубление мигреней.
    Альтернатива: Специальные очки с защитой от синего света и правило "20-20-20" — каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд.

А что если головная боль стала хронической?

Если боль возникает чаще 15 раз в месяц, врачи говорят о хронической форме. В этом случае подростку могут назначить индивидуальное лечение, включающее корректировку режима, диету, физиотерапию или мягкие препараты. Иногда помогает ведение дневника головной боли — туда записывают, когда, после чего и как долго длился приступ. Это помогает выявить провоцирующие факторы.

Плюсы и минусы домашних методов

Метод Плюсы Минусы
Тёплый душ или компресс Расслабляет мышцы, улучшает кровообращение Не помогает при мигрени
Сон и отдых Восстанавливает силы, снижает стресс Не всегда возможен в учебные дни
Массаж головы Быстро снимает напряжение Требует опыта, возможна ошибка в точках
Травяные чаи (мелисса, мята) Мягкое расслабляющее действие Возможна аллергия
Прогулки на свежем воздухе Насыщают мозг кислородом При сильной боли могут усугубить состояние

FAQ

Как понять, что у ребёнка мигрень, а не обычная боль?
Если боль пульсирующая, сопровождается тошнотой, светобоязнью или раздражением от звуков — вероятнее всего, это мигрень.

Можно ли подростку пить обезболивающие?
Только по назначению врача. Частое использование анальгетиков способно привести к обратному эффекту — усилению боли.

Помогают ли витамины при головных болях?
Да, при хроническом стрессе и переутомлении полезны комплексы с магнием, витамином В2 и коэнзимом Q10 — они поддерживают нервную систему.

Мифы и правда

Миф: Головная боль у подростков — просто от лени и капризов.
Правда: Это физиологическое нарушение, часто связанное с гормональной перестройкой, стрессом и переутомлением.

Миф: Если боль проходит после таблетки, значит, всё в порядке.
Правда: Симптом может быть временно подавлен, но причина останется.

Миф: Мигренью страдают только женщины.
Правда: У мальчиков она тоже встречается, просто часто маскируется под боль напряжения.

Сон и психология

Хроническое недосыпание — один из ключевых факторов, усиливающих головные боли. Подростки, которые ложатся поздно и проводят много времени в гаджетах перед сном, рискуют столкнуться с нарушением циркадных ритмов. Поэтому важно соблюдать режим: ложиться не позже 23:00, избегать яркого света и использовать функцию "ночного экрана".

