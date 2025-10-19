Головная боль стала подростковой привычкой: тревожный симптом нового поколения
Головная боль у подростков уже давно перестала быть редкостью. Всё чаще школьники и студенты сталкиваются с симптомами, которые раньше считались "взрослыми" недомоганиями. Современные врачи отмечают: мигрени, головная боль напряжения и другие формы первичных болей в этом возрасте встречаются почти так же часто, как у зрелых людей.
"Надо помнить и про возможность вторичных головных болей, связанных с нарушением режима сна, умственной перегрузкой, потреблением больших доз кофеина или алкоголя, синуситами, отитами, проблемами с мышцами шеи, а иногда (к счастью менее 1 % случаев) — с повышением внутричерепного давления или даже опухолью мозга", — отметил невролог и эпилептолог Василий Плотников из Lahta Clinic.
Основные причины головной боли у подростков
В последние годы неврологи отмечают тревожную тенденцию: жалобы на головные боли становятся одной из самых частых причин обращения подростков к специалистам. По словам экспертов, такие симптомы фиксируются примерно в 60-70% случаев визитов к неврологу — показатель, сопоставимый со взрослыми пациентами.
Наиболее распространённый тип — головная боль напряжения. Её вызывает спазм мышц головы, шеи и плеч, возникающий из-за переутомления, стресса, длительного сидения за компьютером или неправильной осанки. В таких ситуациях боль носит тупой, сжимающий характер и усиливается к концу дня.
Другой частый вариант — мигрень, особенно у девочек в период гормональной перестройки. Она сопровождается тошнотой, светобоязнью, иногда зрительными аурами и сильными пульсирующими болями. При этом у подростков мигрень нередко связана с внешними факторами: недосыпом, изменением питания или стрессом из-за учёбы.
Как отличить первичную боль от вторичной
Врачам важно определить, является ли головная боль первичной (то есть самостоятельным нарушением) или вторичной — вызванной другим заболеванием. Последние встречаются реже, но требуют особого внимания.
К "опасным сигналам" относятся:
-
Резкое усиление боли по утрам или ночью.
-
Тошнота без видимых причин.
-
Потеря координации, зрения или слуха.
-
Лихорадка, слабость, судороги.
При появлении подобных симптомов подростка нужно обязательно показать врачу — в отдельных случаях речь может идти о повышенном внутричерепном давлении, инфекционном процессе или новообразовании.
Советы шаг за шагом: как облегчить состояние
Чтобы справиться с головной болью и не допустить её хронического течения, важно соблюдать несколько простых правил.
-
Следить за осанкой. Длительное сидение за партой или компьютером часто вызывает спазмы в мышцах шеи. Полезно каждые 30-40 минут вставать, делать лёгкую разминку или растяжку.
-
Нормализовать сон. Подростку нужно спать не менее 8 часов. Недосып или "пересып" одинаково вредны.
-
Ограничить кофеин. Энергетики, газированные напитки и кофе нередко усиливают боль.
-
Регулярно питаться. Пропуски приёмов пищи или диеты без врачебного контроля способны провоцировать мигрень.
-
Снижать стресс. Прогулки, дыхательные практики, физическая активность и общение помогают восстановить эмоциональный баланс.
Если боль сохраняется более недели или повторяется чаще трёх раз в месяц, стоит записаться к неврологу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Подросток запивает обезболивающие без консультации врача.
Последствие: Развивается лекарственная зависимость или "откат" боли — когда таблетки перестают помогать.
Альтернатива: Посещение специалиста, подбор безопасного препарата или немедикаментозного метода (массаж, физиотерапия).
-
Ошибка: Пренебрежение физической активностью.
Последствие: Мышечные зажимы, ухудшение кровообращения и постоянные головные боли.
Альтернатива: Умеренные тренировки — йога, плавание, скандинавская ходьба.
-
Ошибка: Работа за экраном без перерывов.
Последствие: Напряжение глаз и шеи, усугубление мигреней.
Альтернатива: Специальные очки с защитой от синего света и правило "20-20-20" — каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд.
А что если головная боль стала хронической?
Если боль возникает чаще 15 раз в месяц, врачи говорят о хронической форме. В этом случае подростку могут назначить индивидуальное лечение, включающее корректировку режима, диету, физиотерапию или мягкие препараты. Иногда помогает ведение дневника головной боли — туда записывают, когда, после чего и как долго длился приступ. Это помогает выявить провоцирующие факторы.
Плюсы и минусы домашних методов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Тёплый душ или компресс
|Расслабляет мышцы, улучшает кровообращение
|Не помогает при мигрени
|Сон и отдых
|Восстанавливает силы, снижает стресс
|Не всегда возможен в учебные дни
|Массаж головы
|Быстро снимает напряжение
|Требует опыта, возможна ошибка в точках
|Травяные чаи (мелисса, мята)
|Мягкое расслабляющее действие
|Возможна аллергия
|Прогулки на свежем воздухе
|Насыщают мозг кислородом
|При сильной боли могут усугубить состояние
FAQ
Как понять, что у ребёнка мигрень, а не обычная боль?
Если боль пульсирующая, сопровождается тошнотой, светобоязнью или раздражением от звуков — вероятнее всего, это мигрень.
Можно ли подростку пить обезболивающие?
Только по назначению врача. Частое использование анальгетиков способно привести к обратному эффекту — усилению боли.
Помогают ли витамины при головных болях?
Да, при хроническом стрессе и переутомлении полезны комплексы с магнием, витамином В2 и коэнзимом Q10 — они поддерживают нервную систему.
Мифы и правда
Миф: Головная боль у подростков — просто от лени и капризов.
Правда: Это физиологическое нарушение, часто связанное с гормональной перестройкой, стрессом и переутомлением.
Миф: Если боль проходит после таблетки, значит, всё в порядке.
Правда: Симптом может быть временно подавлен, но причина останется.
Миф: Мигренью страдают только женщины.
Правда: У мальчиков она тоже встречается, просто часто маскируется под боль напряжения.
Сон и психология
Хроническое недосыпание — один из ключевых факторов, усиливающих головные боли. Подростки, которые ложатся поздно и проводят много времени в гаджетах перед сном, рискуют столкнуться с нарушением циркадных ритмов. Поэтому важно соблюдать режим: ложиться не позже 23:00, избегать яркого света и использовать функцию "ночного экрана".
