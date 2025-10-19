Головная боль стала подростковой привычкой: тревожный симптом нового поколения

Головная боль у подростков уже давно перестала быть редкостью. Всё чаще школьники и студенты сталкиваются с симптомами, которые раньше считались "взрослыми" недомоганиями. Современные врачи отмечают: мигрени, головная боль напряжения и другие формы первичных болей в этом возрасте встречаются почти так же часто, как у зрелых людей.

"Надо помнить и про возможность вторичных головных болей, связанных с нарушением режима сна, умственной перегрузкой, потреблением больших доз кофеина или алкоголя, синуситами, отитами, проблемами с мышцами шеи, а иногда (к счастью менее 1 % случаев) — с повышением внутричерепного давления или даже опухолью мозга", — отметил невролог и эпилептолог Василий Плотников из Lahta Clinic.

Основные причины головной боли у подростков

В последние годы неврологи отмечают тревожную тенденцию: жалобы на головные боли становятся одной из самых частых причин обращения подростков к специалистам. По словам экспертов, такие симптомы фиксируются примерно в 60-70% случаев визитов к неврологу — показатель, сопоставимый со взрослыми пациентами.

Наиболее распространённый тип — головная боль напряжения. Её вызывает спазм мышц головы, шеи и плеч, возникающий из-за переутомления, стресса, длительного сидения за компьютером или неправильной осанки. В таких ситуациях боль носит тупой, сжимающий характер и усиливается к концу дня.

Другой частый вариант — мигрень, особенно у девочек в период гормональной перестройки. Она сопровождается тошнотой, светобоязнью, иногда зрительными аурами и сильными пульсирующими болями. При этом у подростков мигрень нередко связана с внешними факторами: недосыпом, изменением питания или стрессом из-за учёбы.

Как отличить первичную боль от вторичной

Врачам важно определить, является ли головная боль первичной (то есть самостоятельным нарушением) или вторичной — вызванной другим заболеванием. Последние встречаются реже, но требуют особого внимания.

К "опасным сигналам" относятся:

Резкое усиление боли по утрам или ночью. Тошнота без видимых причин. Потеря координации, зрения или слуха. Лихорадка, слабость, судороги.

При появлении подобных симптомов подростка нужно обязательно показать врачу — в отдельных случаях речь может идти о повышенном внутричерепном давлении, инфекционном процессе или новообразовании.

Советы шаг за шагом: как облегчить состояние

Чтобы справиться с головной болью и не допустить её хронического течения, важно соблюдать несколько простых правил.

Следить за осанкой. Длительное сидение за партой или компьютером часто вызывает спазмы в мышцах шеи. Полезно каждые 30-40 минут вставать, делать лёгкую разминку или растяжку. Нормализовать сон. Подростку нужно спать не менее 8 часов. Недосып или "пересып" одинаково вредны. Ограничить кофеин. Энергетики, газированные напитки и кофе нередко усиливают боль. Регулярно питаться. Пропуски приёмов пищи или диеты без врачебного контроля способны провоцировать мигрень. Снижать стресс. Прогулки, дыхательные практики, физическая активность и общение помогают восстановить эмоциональный баланс.

Если боль сохраняется более недели или повторяется чаще трёх раз в месяц, стоит записаться к неврологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Подросток запивает обезболивающие без консультации врача.

Последствие: Развивается лекарственная зависимость или "откат" боли — когда таблетки перестают помогать.

Альтернатива: Посещение специалиста, подбор безопасного препарата или немедикаментозного метода (массаж, физиотерапия).

Ошибка: Пренебрежение физической активностью.

Последствие: Мышечные зажимы, ухудшение кровообращения и постоянные головные боли.

Альтернатива: Умеренные тренировки — йога, плавание, скандинавская ходьба.

Ошибка: Работа за экраном без перерывов.

Последствие: Напряжение глаз и шеи, усугубление мигреней.

Альтернатива: Специальные очки с защитой от синего света и правило "20-20-20" — каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд.

А что если головная боль стала хронической?

Если боль возникает чаще 15 раз в месяц, врачи говорят о хронической форме. В этом случае подростку могут назначить индивидуальное лечение, включающее корректировку режима, диету, физиотерапию или мягкие препараты. Иногда помогает ведение дневника головной боли — туда записывают, когда, после чего и как долго длился приступ. Это помогает выявить провоцирующие факторы.

Плюсы и минусы домашних методов