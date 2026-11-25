Связь между тем, что ребенок ест в подростковом возрасте, и развитием воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) в будущем оказалась более выраженной, чем считалось ранее. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Gut, показало, что привычка к соленым перекусам в юности может стать фактором риска для развития болезни Крона и язвенного колита в молодом возрасте.

Чтобы обнаружить эту закономерность, ученым потребовался массив данных из трех скандинавских когортных исследований: норвежской (MoBa), датской (DNBC) и шведской (ABIS). В общей сложности за жизнью 111 999 человек наблюдали с момента беременности или рождения. Диетические привычки фиксировались с помощью детальных опросников в два этапа — в возрасте от 7 до 15 лет. Сравнение этих данных с национальными реестрами пациентов к 2024 году позволило выявить 653 случая ВЗК.

Исследователи стремились очистить результат от «шума»: при анализе они учитывали социодемографические данные, факторы перинатального периода, курение матери и даже наследственность (наличие ВЗК у родителей). Чтобы исключить влияние раннего микробиома, в расчет принимались данные о приеме антибиотиков в первый год жизни и длительности грудного вскармливания.

Геометрия питания: от защиты к риску

Результаты анализа выявили парадоксальную избирательность продуктов. Высокое потребление фруктов в детстве снизило риск болезни Крона на 34%, но, что неожиданно, повысило риск язвенного колита на 54%. Однако к подростковому возрасту эта картина изменилась: любовь к фруктам в подростках коррелировала с резким снижением риска болезни Крона (на 64%), при этом перестав влиять на вероятность развития язвенного колита.

Рыба показала защитный эффект (снижение риска болезни Крона на 35%) только при высоком потреблении в детстве; в подростковом возрасте эта связь исчезла. Самым тревожным фактором оказались соленые закуски — чипсы, попкорн и кукурузные снеки. Их избыток в подростковом возрасте ассоциировался с увеличением общего риска ВЗК на 32%, а риск развития именно язвенного колита возрастал на 51%.

Механизм этой связи ученые ищут в устройстве нашего микробиома. Фрукты, богатые клетчаткой, стимулируют производство короткоцепочечных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием. Оказалось, что пациенты с болезнью Крона более чувствительны к дисбалансу микробиома, чем люди с язвенным колитом, что объясняет, почему клетчатка работает как «щит» именно против этого заболевания. В случае с рыбой ключевую роль, вероятно, играют полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которые регулируют воспалительные пути в организме.

Важно понимать, что данное исследование является обсервационным: оно фиксирует корреляцию, но не доказывает прямую причинно-следственную связь. Ученые признают, что не смогли учесть такие переменные, как физическая активность или прием антибиотиков в более позднем возрасте. Тем не менее, данные вписываются в общую тенденцию: рост заболеваемости ВЗК в мире идет параллельно с «вестернизацией» диеты.

Интерес представляет тот факт, что защитные свойства продуктов «выдыхаются» или меняют свой вектор с возрастом. Если рыба помогает в раннем детстве, а фрукты меняют свое влияние на разные типы колитов, то вред от соленых снеков проявляется именно в подростковом периоде, когда пищевые привычки становятся осознанным выбором. Это переводит вопрос из плоскости биологической предопределенности в плоскость поведенческой коррекции.