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Домашняя тушенка: томленая говядина
Домашняя тушенка: томленая говядина
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 19:18

Соус не подают отдельно, в нём готовят мясо: чем удивляет домашняя свинина по-филиппински

Филиппинская кухня упрощает сложность выбора рецепта до базового набора продуктов: уксус, соевый соус, чеснок, лавровый лист. Это универсальный каркас адобо, который исторически адаптировался к тому, что было в наличии. Чаще всего в этом маринаде томят курицу или кальмары, однако свиные хрящи предлагают иную текстуру и глубину вкуса, требующие длительного термического воздействия.

В данном варианте приготовления используется 1 килограмм свиных хрящей, что требует времени — порядка 100 минут общего цикла — и терпения. Ключевая особенность здесь не столько в экзотике, сколько в балансе кислинки рисового уксуса и солоноватости соевого соуса, сбалансированных сахаром и остротой чили. Такое сочетание раскрывает плотную, хрящеватую структуру мяса, превращая её из препятствия в главный гастрономический интерес блюда.

Подготовка и маринад

Свиные хрящи промывают, обсушивают и нарезают небольшими кусками. В миске смешивают соевый соус (4 столовые ложки), рисовый уксус (100 мл) и сахар (1 столовая ложка). Отдельно в ступке разминают 4 зубчика чеснока, 1 чайную ложку черного перца горошком и ½ чайной ложки хлопьев чили в пастообразное состояние. Эта смесь добавляется к мясу и тщательно перемешивается.

Маринование проходит в прохладном месте. Минимальное время составляет 1 час, но для более глубокого проникновения вкуса рекомендуется оставить мясо на 4 часа.

Готовка

Для приготовления подходит сковорода с высокими бортами, сотейник или жаровня с толстым дном. В посуду наливают 2 столовые ложки растительного масла и нагревают. Куски мяса отжимают от лишнего маринада (остатки жидкости сохраняют для дальнейшего этапа) и выкладывают в разогретое масло.

На сильном огне мясо обжаривают до румяной корочки. Тем временем крупную головку репчатого лука чистят и нарезают перьями. Лук добавляют к мясу, перемешивают и продолжают обжаривать на среднем огне 5 минут.

Затем в посуду вливают оставшийся маринад и 200 мл кипящей воды, добавляют 2 лавровых листа. Содержимое доводят до кипения и тушат на среднем огне около 1 часа. Критерием готовности служат размягчение хрящей и выпаривание излишков жидкости, при этом соус должен стать густым и обволакивающим.

Подача

Традиционным спутником адобо является рис, который подают в горячем виде, как варёным, так и жареным. Блюдо подают горячим, сразу после снятия с огня, чтобы сохранить насыщенность вкуса и текстуру. Такое сочетание плотного, насыщенного мясного блюда и нейтрального риса создает устойчивую дегустационную пару, где кислотность адобо работает на контрасте с мягкостью гарнира.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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