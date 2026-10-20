Отказ в приеме в 10 класс может обернуться проблемами для школы: что должны знать родители девятиклассников

Ситуации с отказом в зачислении выпускников девятых классов в десятый класс являются исключительными случаями, вызванными ошибками отдельных руководителей, считает адвокат, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов. В беседе с NewsInfo эксперт разъяснил правовые аспекты продолжения обучения в старшей школе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местная жительница была вынуждена обратиться в Верховный суд из-за отчисления ее сына, который не прошел внутренний отбор в профильный десятый класс. Высшая судебная инстанция встала на сторону семьи, подтвердив, что отсутствие свободных мест в профильных группах не является законным основанием для прекращения образовательных отношений. Теперь школы не имеют права отказывать подросткам в праве на получение среднего общего образования, даже если те демонстрируют низкую успеваемость.

Актуальные проблемы с зачислением в школу часто связаны с неверной трактовкой локальных актов учебных заведений.

Губанов подчеркнул, что право на бесплатное образование гарантировано Конституцией РФ, а любые попытки принудительно отправить ребенка в колледж незаконны. По его словам, массового характера проблема не носит, иначе суды были бы перегружены аналогичными исками.

"Я придерживаюсь точки зрения, что это разовый, единичный случай и не массовый характер носит. Родителям предлагается рассмотреть вопрос поступления после девятого класса в средние специальные учреждения, но это носит не обязательный, а рекомендованный характер. Такая возможность у родителей есть, но это не значит, что школа в принудительном порядке требует в десятый класс документы не подавать", — пояснил Губанов.

Эксперт отметил, что иногда чиновники на различных совещаниях и круглых столах заявляют о решении проблем, к которым они даже не приступали. Тем не менее, при возникновении сложностей родителям не обязательно сразу обращаться в суд. В каждом регионе работают уполномоченные по правам ребенка и общественные советы при министерствах образования. При этом для многих выпускников аттестация после девятого класса становится пропуском в систему профессионалитета, где готовят востребованных специалистов.

Если администрация школы все же настаивает на уходе ученика, юрист рекомендует начать с официальной жалобы на имя директора, сославшись на прецедентное решение Верховного суда. Специалист признает, что в некоторых учреждениях может наблюдаться дефицит мест из-за демографических факторов или узкой специализации классов.

"Ребенку говорят: "Вы можете перейти в другую школу", потому что ребенок по результатам экзамена не сможет учиться в нашем десятом-одиннадцатом классах по тем или иным причинам. В свою очередь, это не говорит о том, что ребенка не берут. Ему говорят: "Идите в другое образовательное учреждение на соседней улице". Все рассматривается в индивидуальном порядке", — рассказал эксперт.

В Московской области, по словам специалиста, аппарат омбудсмена находится в постоянном контакте с жителями, и подобные конфликты обычно решаются в досудебном порядке. Родители могут обращаться за помощью через социальные сети или напрямую в профильные советы.

Стоит учитывать, что дальнейшая подготовка к экзаменам потребует от старшеклассника значительных усилий вне зависимости от выбранного учебного заведения. Дополнительно в стране продолжается эксперимент с девятиклассниками, направленный на упрощение доступа к среднему профессиональному образованию.

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