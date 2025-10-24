Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заброшенный поселок в России
Заброшенный поселок в России
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:37

Деревни без жителей — и теперь без статуса: в Пермском крае стерли с лица земли свыше десятка населенных пунктов

В Пермском крае упразднены 13 деревень из-за отсутствия жителей — решение Заксобрания

Депутаты законодательного собрания Пермского края на заседании 23 октября одобрили во втором чтении три законопроекта, касающихся изменений в административно-территориальном устройстве региона. Решение привело к упразднению 13 деревень в трёх муниципальных округах — Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском.

Деревни, которых больше нет

Согласно пояснительной записке, изменения вносятся в связи с тем, что некоторые населённые пункты фактически прекратили существование.

"Проект закона "Об административно-территориальных изменениях" вносится в целях упразднения как фактически прекративших существование деревень Адамово, Ужгинская, Малые Долды Чердынского муниципального округа из реестра административно-территориальных единиц Прикамья", — говорится в документе.

В этих деревнях не осталось постоянных жителей.

Объединение населённых пунктов

В Чернушинском округе упразднены посёлок Казарма 1331-й км и деревня Ольховка.
А в Юсьвинском округе сразу восемь небольших деревень — Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер и Черемново - объединили с окружным центром Юсьвой.

По словам депутатов, территории давно слились: жители этих деревень уже активно пользуются инфраструктурой Юсьвы. Теперь объединение закреплено на законодательном уровне и, как отмечается, позволит эффективнее развивать муниципалитет.

Зачем это нужно

Главная цель изменений — оптимизация административных границ и упрощение управления территориями, где нет населения. Такие решения, по мнению региональных властей, помогут направлять ресурсы в более активные населённые пункты и избежать дублирования управленческих структур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В аэропорту Перми сегодня в 10:17
Аэропорт — как спецслужба: в Перми запустили зашифрованную сеть

В аэропорту «Большое Савино» внедрили VPN-сеть для защиты данных сотрудников. «Ростелеком» подключил сервис во всех аэропортах «Новапорт Холдинга».

Читать полностью » В Тюмени второй день наблюдаются сбои мобильного интернета — проблемы у нескольких операторов сегодня в 1:16
Интернет исчезает в центре и на окраинах: Тюмень гадает, в чём причина

В Тюмени второй день не работает мобильный интернет. Что стало причиной массовых сбоев, как это сказалось на жителях и почему ограничения могут быть связаны с вопросами безопасности?

Читать полностью » В Тюмени переход на средневзвешенные оценки не повлиял на успеваемость школьников — Павел Креков сегодня в 0:26
Оценки теперь считают по-другому: что изменилось в тюменских школах

В Тюмени внедряют средневзвешенную систему оценок. Власти уверены: на уровень успеваемости она не повлияет, а лишь сделает оценивание объективнее.

Читать полностью » Депутаты Тюменской гордумы поддержали введение туристического налога — URA.RU вчера в 23:26
Тюмень включила счётчик: за отдых теперь придётся доплатить

Депутаты Тюменской думы одобрили введение туристического налога. За что теперь придётся платить гостям города и куда пойдут собранные средства?

Читать полностью » Тюменские рынки сохраняют популярность в эпоху ТЦ — обзор URA.RU вчера в 22:59
Здесь торгуются не только за цену, но и за душу: рынки Тюмени, которые живут вопреки всему

Тюмень — один из немногих городов, где традиционные рынки живут наравне с торговыми центрами. Где искать лучшие продукты и кто стоит за самыми известными базарами города?

Читать полностью » В Тюменской области выявлены мошенники, предлагающие вчера в 21:26
Форма — липовая, деньги — настоящие: как мошенники охотятся на будущих военных на Урале

В Тюменской области мошенники наживаются на желающих служить по контракту. Мэрия предупреждает: никакие посредники не оформляют договор с Минобороны — это обман.

Читать полностью » SuperJob: большинство курганцев не рассчитывают жить только на пенсию вчера в 20:36
Пенсия по расписанию, деньги — как получится: как курганцы готовятся к старости

Большинство курганцев не надеются на детей и государство: как жители региона собираются зарабатывать на жизнь после выхода на пенсию?

Читать полностью » В Кургане рыболов поймал и отпустил щуку весом более 12 килограммов в Тоболе вчера в 19:17
Легенда на крючке: курганец выловил 12-килограммовую щуку и сделал то, на что решится не каждый

На Тоболе поймали щуку весом свыше 12 кг и отпустили обратно в реку. Где в Курганской области искать трофейных хищниц и как поймать свою «рыбу мечты»?

Читать полностью »

Новости
Наука
Сверхразум становится угрозой человечеству, эксперты предлагают временный запрет — Джефф Хинтон
Садоводство
Фитильный полив признан оптимальным способом увлажнения для спатифиллума
Садоводство
Удаление мха с крыши предотвращает разрушение покрытия и появление плесени — эксперт
Красота и здоровье
Энергетические напитки не дают энергию, а истощают ресурсы организма — Александр Созыкин
Авто и мото
ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года
Питомцы
Ротвейлеры, доберманы и кане-корсо: эти сторожевые породы считаются самыми уравновешенными
Культура и шоу-бизнес
Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret
ДФО
Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet