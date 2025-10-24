Деревни без жителей — и теперь без статуса: в Пермском крае стерли с лица земли свыше десятка населенных пунктов

Депутаты законодательного собрания Пермского края на заседании 23 октября одобрили во втором чтении три законопроекта, касающихся изменений в административно-территориальном устройстве региона. Решение привело к упразднению 13 деревень в трёх муниципальных округах — Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском.

Деревни, которых больше нет

Согласно пояснительной записке, изменения вносятся в связи с тем, что некоторые населённые пункты фактически прекратили существование.

"Проект закона "Об административно-территориальных изменениях" вносится в целях упразднения как фактически прекративших существование деревень Адамово, Ужгинская, Малые Долды Чердынского муниципального округа из реестра административно-территориальных единиц Прикамья", — говорится в документе.

В этих деревнях не осталось постоянных жителей.

Объединение населённых пунктов

В Чернушинском округе упразднены посёлок Казарма 1331-й км и деревня Ольховка.

А в Юсьвинском округе сразу восемь небольших деревень — Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер и Черемново - объединили с окружным центром Юсьвой.

По словам депутатов, территории давно слились: жители этих деревень уже активно пользуются инфраструктурой Юсьвы. Теперь объединение закреплено на законодательном уровне и, как отмечается, позволит эффективнее развивать муниципалитет.

Зачем это нужно

Главная цель изменений — оптимизация административных границ и упрощение управления территориями, где нет населения. Такие решения, по мнению региональных властей, помогут направлять ресурсы в более активные населённые пункты и избежать дублирования управленческих структур.