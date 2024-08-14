Врио главы региона Алексей Смирнов объявил об эвакуации посёлка Глушково

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о срочной эвакуации посёлка Глушково. Это решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

«Процесс эвакуации местных жителей будет координироваться силовыми структурами, военными, местной администрацией и волонтёрами Курского центра «Патриот». Прошу всех следовать указаниям», - заявил Смирнов в своем телеграм-канале.

Глушково является одним из приграничных райцентров Курской области.

Большинство жителей приграничных районов Курской области уже временно переселены. По данным МЧС, им ничего не угрожает.

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