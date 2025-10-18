Это же просто парковка — фраза, после которой чаще всего случается ДТП

Многие водители уверены, что правила дорожного движения действуют только на проезжей части, а внутри дворов, парковок или на территории заправки можно расслабиться. Но именно здесь чаще всего происходят мелкие аварии и конфликтные ситуации. Прилегающая территория — это не "серая зона", а участок, где ПДД действуют в полном объёме, просто с рядом особенностей. Разберёмся, что считается прилегающей территорией, какие ошибки совершают водители и чем они рискуют.

Что такое прилегающая территория

По определению из ПДД, прилегающая территория - это участок, расположенный рядом с дорогой, не предназначенный для сквозного проезда транспорта.

К ней относятся:

дворы и жилые массивы;

парковки и стоянки;

автозаправочные станции;

территории предприятий и торговых центров.

Главное отличие — движение по ней носит вспомогательный характер: припарковаться, заехать, развернуться, заправиться. Поэтому организация движения внутри таких участков может отличаться от обычной дороги.

Прилегающая территория и жилая зона: в чём разница

Путаница между понятиями встречается даже у опытных водителей.

Жилая зона - это территория, обозначенная знаком 5.21, где действуют особые ограничения: скорость до 20 км/ч, приоритет пешеходов, запрет учебной езды и стоянки с работающим двигателем.

А вот прилегающая территория может быть и жилой, и промышленной. То есть любая жилая зона — это прилегающая территория, но не каждая прилегающая территория — жилая зона.

Например, двор многоэтажки и парковка у ТЦ формально относятся к одной категории, но требования к поведению водителя будут разными.

Сравнение

Признак Жилая зона Прилегающая территория Обозначается знаком Да (5.21) Нет Максимальная скорость 20 км/ч По знакам или 5-10 км/ч Приоритет пешехода Всегда По ситуации Разрешена учебная езда Нет Может быть разрешена Стоянка грузовиков Только в отведённых местах Зависит от правил объекта

Как распознать въезд на прилегающую территорию

Часто такие въезды не обозначены.

Узнать их можно по косвенным признакам:

территория не имеет сквозного проезда;

движение регулируется локальными знаками;

видны парковочные места, бордюры, шлагбаумы;

дорога визуально сужается или теряет разметку.

Если вы съезжаете с основной дороги на участок с такими признаками — значит, вы попали на прилегающую территорию, где приоритет у тех, кто движется по главной дороге.

Особенности движения

Хотя отдельной главы ПДД о прилегающих территориях нет, действуют общие нормы.

Основные из них:

скорость должна быть минимальной и безопасной для пешеходов;

водитель обязан уступать дорогу всем при выезде на основную трассу;

при въезде на территорию следует пропустить всех, кто движется по дороге или пешеходной зоне;

манёвры выполняются с особой осторожностью — видимость ограничена, а пешеходы часто появляются внезапно.

"В прилегающих территориях логика движения строится не на приоритете, а на здравом смысле: уступай тому, кто ближе к главной дороге, и следи за пешеходами", — пояснил автоинструктор Владимир Нестеров.

Скоростной режим

Пункт 10.2 ПДД устанавливает ограничение 20 км/ч в жилых зонах. Для других прилегающих территорий предельная скорость определяется местными знаками или правилами собственника участка.

На парковках, АЗС и территории предприятий часто встречаются таблички "5-10 км/ч". Это не формальное требование: при большей скорости невозможно вовремя среагировать на неожиданного пешехода или выезжающую машину.

Типичные ошибки водителей

Превышение скорости. Даже 30 км/ч во дворе может закончиться наездом на ребёнка. Проезд по дворам "насквозь”. Это считается нарушением правил проезда по жилой зоне. Неправильная парковка. Стоянка с работающим двигателем или на газоне влечёт штраф. Игнорирование пешеходов. На прилегающих территориях преимущество часто за ними. Выезд без уступа. Многие забывают, что с прилегающей территории выезжают на главную дорогу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: съехать со стоянки без уступа движения.

Последствие: ДТП с машиной, движущейся по главной.

Альтернатива: остановиться и убедиться в безопасности манёвра.





съехать со стоянки без уступа движения. ДТП с машиной, движущейся по главной. остановиться и убедиться в безопасности манёвра. Ошибка: движение по дворам для сокращения пути.

Последствие: штраф по ст. 12.28 КоАП (до 3000 ₽ в Москве и СПб).

Альтернатива: выбирать маршрут только по дорогам общего пользования.





движение по дворам для сокращения пути. штраф по ст. 12.28 КоАП (до 3000 ₽ в Москве и СПб). выбирать маршрут только по дорогам общего пользования. Ошибка: игнорирование детей и пешеходов.

Последствие: авария с тяжёлыми последствиями.

Альтернатива: снижать скорость до минимума при выезде из двора.

Правила въезда и выезда

Пункт 8.3 ПДД чётко указывает:



— при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу всем транспортным средствам и пешеходам;

— при въезде - не создавать помех тем, кто уже движется по дороге.

По сути, любая прилегающая территория считается второстепенной по отношению к основным дорогам.

Ответственность и штрафы

За нарушения на таких участках предусмотрены разные меры наказания.





В жилых зонах (статья 12.28 КоАП) — штраф от 1500 до 3000 рублей .

. За неправильную парковку — от 1000 до 5000 рублей , в зависимости от региона.

, в зависимости от региона. За движение с превышением скорости более чем на 20 км/ч — от 500 рублей.

Если нарушение произошло на территории предприятия или парковки, где установлены собственные знаки, ответственность также наступает по общим правилам ПДД.

Плюсы и минусы прилегающих территорий

Плюсы Минусы Удобный доступ к объектам и жилью Часто нет чёткой разметки Меньше трафика и скорости Повышенная опасность для пешеходов Возможность организации стоянки Частые конфликты из-за приоритета

FAQ

Нужно ли включать поворотник при съезде во двор?

Да. Это обычный манёвр, и сигнал обязателен по ПДД.

Можно ли учиться ездить во дворе?

Нет, если это жилая зона — учебная езда там запрещена.

Что будет, если выехать с парковки без уступа?

Вы будете признаны виновным в ДТП, даже если второй водитель ехал с превышением.

Есть ли камеры фиксации на прилегающих территориях?

Да, всё чаще — особенно во дворах новых жилых комплексов и на стоянках ТЦ.

Мифы и правда

Миф: на парковке можно не соблюдать ПДД.

Правда: правила действуют везде, где движется транспорт.

на парковке можно не соблюдать ПДД. правила действуют везде, где движется транспорт. Миф: двор — не дорога, значит, можно развернуться как угодно.

Правда: вы обязаны уступать другим и не создавать помех.

двор — не дорога, значит, можно развернуться как угодно. вы обязаны уступать другим и не создавать помех. Миф: знаки во дворах носят рекомендательный характер.

Правда: если знак установлен официально, он обязателен к исполнению.

3 интересных факта

Более 40% мелких ДТП происходят именно на прилегающих территориях. В Москве и Санкт-Петербурге камеры во дворах фиксируют нарушения наравне с городскими дорогами. Некоторые АЗС используют частные правила движения, но ответственность за ДТП всё равно определяется по ПДД.

Исторический контекст

Понятие "прилегающая территория" появилось в ПДД СССР ещё в 1980-х. Тогда его использовали, чтобы разграничить дороги общего пользования и внутренние дворовые участки. Сегодня, когда парковок и жилых комплексов стало больше, значение термина выросло — именно здесь чаще всего происходят конфликты между пешеходами и водителями.