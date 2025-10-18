Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:04

Это же просто парковка — фраза, после которой чаще всего случается ДТП

Штраф до 3000 рублей грозит за нарушение правил движения во дворах и жилых зонах

Многие водители уверены, что правила дорожного движения действуют только на проезжей части, а внутри дворов, парковок или на территории заправки можно расслабиться. Но именно здесь чаще всего происходят мелкие аварии и конфликтные ситуации. Прилегающая территория — это не "серая зона", а участок, где ПДД действуют в полном объёме, просто с рядом особенностей. Разберёмся, что считается прилегающей территорией, какие ошибки совершают водители и чем они рискуют.

Что такое прилегающая территория

По определению из ПДД, прилегающая территория - это участок, расположенный рядом с дорогой, не предназначенный для сквозного проезда транспорта.

К ней относятся:

  • дворы и жилые массивы;
  • парковки и стоянки;
  • автозаправочные станции;
  • территории предприятий и торговых центров.

Главное отличие — движение по ней носит вспомогательный характер: припарковаться, заехать, развернуться, заправиться. Поэтому организация движения внутри таких участков может отличаться от обычной дороги.

Прилегающая территория и жилая зона: в чём разница

Путаница между понятиями встречается даже у опытных водителей.
Жилая зона - это территория, обозначенная знаком 5.21, где действуют особые ограничения: скорость до 20 км/ч, приоритет пешеходов, запрет учебной езды и стоянки с работающим двигателем.

А вот прилегающая территория может быть и жилой, и промышленной. То есть любая жилая зона — это прилегающая территория, но не каждая прилегающая территория — жилая зона.

Например, двор многоэтажки и парковка у ТЦ формально относятся к одной категории, но требования к поведению водителя будут разными.

Сравнение

Признак Жилая зона Прилегающая территория
Обозначается знаком Да (5.21) Нет
Максимальная скорость 20 км/ч По знакам или 5-10 км/ч
Приоритет пешехода Всегда По ситуации
Разрешена учебная езда Нет Может быть разрешена
Стоянка грузовиков Только в отведённых местах Зависит от правил объекта

Как распознать въезд на прилегающую территорию

Часто такие въезды не обозначены.

Узнать их можно по косвенным признакам:

  • территория не имеет сквозного проезда;
  • движение регулируется локальными знаками;
  • видны парковочные места, бордюры, шлагбаумы;
  • дорога визуально сужается или теряет разметку.

Если вы съезжаете с основной дороги на участок с такими признаками — значит, вы попали на прилегающую территорию, где приоритет у тех, кто движется по главной дороге.

Особенности движения

Хотя отдельной главы ПДД о прилегающих территориях нет, действуют общие нормы.

Основные из них:

  • скорость должна быть минимальной и безопасной для пешеходов;
  • водитель обязан уступать дорогу всем при выезде на основную трассу;
  • при въезде на территорию следует пропустить всех, кто движется по дороге или пешеходной зоне;
  • манёвры выполняются с особой осторожностью — видимость ограничена, а пешеходы часто появляются внезапно.

"В прилегающих территориях логика движения строится не на приоритете, а на здравом смысле: уступай тому, кто ближе к главной дороге, и следи за пешеходами", — пояснил автоинструктор Владимир Нестеров.

Скоростной режим

Пункт 10.2 ПДД устанавливает ограничение 20 км/ч в жилых зонах. Для других прилегающих территорий предельная скорость определяется местными знаками или правилами собственника участка.

На парковках, АЗС и территории предприятий часто встречаются таблички "5-10 км/ч". Это не формальное требование: при большей скорости невозможно вовремя среагировать на неожиданного пешехода или выезжающую машину.

Типичные ошибки водителей

  1. Превышение скорости. Даже 30 км/ч во дворе может закончиться наездом на ребёнка.

  2. Проезд по дворам "насквозь”. Это считается нарушением правил проезда по жилой зоне.

  3. Неправильная парковка. Стоянка с работающим двигателем или на газоне влечёт штраф.

  4. Игнорирование пешеходов. На прилегающих территориях преимущество часто за ними.

  5. Выезд без уступа. Многие забывают, что с прилегающей территории выезжают на главную дорогу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съехать со стоянки без уступа движения.
    Последствие: ДТП с машиной, движущейся по главной.
    Альтернатива: остановиться и убедиться в безопасности манёвра.

  • Ошибка: движение по дворам для сокращения пути.
    Последствие: штраф по ст. 12.28 КоАП (до 3000 ₽ в Москве и СПб).
    Альтернатива: выбирать маршрут только по дорогам общего пользования.

  • Ошибка: игнорирование детей и пешеходов.
    Последствие: авария с тяжёлыми последствиями.
    Альтернатива: снижать скорость до минимума при выезде из двора.

Правила въезда и выезда

Пункт 8.3 ПДД чётко указывает:

— при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу всем транспортным средствам и пешеходам;
— при въезде - не создавать помех тем, кто уже движется по дороге.

По сути, любая прилегающая территория считается второстепенной по отношению к основным дорогам.

Ответственность и штрафы

За нарушения на таких участках предусмотрены разные меры наказания.

  • В жилых зонах (статья 12.28 КоАП) — штраф от 1500 до 3000 рублей.
  • За неправильную парковку — от 1000 до 5000 рублей, в зависимости от региона.
  • За движение с превышением скорости более чем на 20 км/ч — от 500 рублей.

Если нарушение произошло на территории предприятия или парковки, где установлены собственные знаки, ответственность также наступает по общим правилам ПДД.

Плюсы и минусы прилегающих территорий

Плюсы Минусы
Удобный доступ к объектам и жилью Часто нет чёткой разметки
Меньше трафика и скорости Повышенная опасность для пешеходов
Возможность организации стоянки Частые конфликты из-за приоритета

FAQ

Нужно ли включать поворотник при съезде во двор?
Да. Это обычный манёвр, и сигнал обязателен по ПДД.

Можно ли учиться ездить во дворе?
Нет, если это жилая зона — учебная езда там запрещена.

Что будет, если выехать с парковки без уступа?
Вы будете признаны виновным в ДТП, даже если второй водитель ехал с превышением.

Есть ли камеры фиксации на прилегающих территориях?
Да, всё чаще — особенно во дворах новых жилых комплексов и на стоянках ТЦ.

Мифы и правда

  • Миф: на парковке можно не соблюдать ПДД.
    Правда: правила действуют везде, где движется транспорт.
  • Миф: двор — не дорога, значит, можно развернуться как угодно.
    Правда: вы обязаны уступать другим и не создавать помех.
  • Миф: знаки во дворах носят рекомендательный характер.
    Правда: если знак установлен официально, он обязателен к исполнению.

3 интересных факта

  1. Более 40% мелких ДТП происходят именно на прилегающих территориях.

  2. В Москве и Санкт-Петербурге камеры во дворах фиксируют нарушения наравне с городскими дорогами.

  3. Некоторые АЗС используют частные правила движения, но ответственность за ДТП всё равно определяется по ПДД.

Исторический контекст

Понятие "прилегающая территория" появилось в ПДД СССР ещё в 1980-х. Тогда его использовали, чтобы разграничить дороги общего пользования и внутренние дворовые участки. Сегодня, когда парковок и жилых комплексов стало больше, значение термина выросло — именно здесь чаще всего происходят конфликты между пешеходами и водителями.

