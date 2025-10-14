Мечтатели vs Концентраторы: кто на самом деле создаёт будущее

Мир привык считать концентрацию ключом к успеху. Но новое исследование показывает: для людей с СДВГ рассеянность может быть их суперсилой. Научная работа, представленная на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP) в Амстердаме, переворачивает привычные представления о внимании и творчестве.

Исследователи выяснили, что уникальный тип "блуждания мыслей", свойственный людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, напрямую связан с их способностью к инновациям и нестандартному мышлению.

Когда мечтательность становится талантом

Команда под руководством Хана Фанга из Медицинского центра Университета Радбауд провела двойное исследование с участием 750 человек из Европы и Великобритании - как с диагнозом СДВГ, так и без него. Учёные изучали, как выраженность симптомов — невнимательность, импульсивность и гиперактивность — соотносится с типами блуждания мыслей и креативностью.

"Мы обнаружили, что люди с более выраженными чертами СДВГ демонстрируют более высокие результаты в творческих достижениях. Преднамеренное блуждание мыслей — когда человек позволяет своему разуму отходить от темы осознанно — напрямую связано с креативностью", — пояснил Фанг.

Два типа блуждания: спонтанное и преднамеренное

Каждому из нас знакомо ощущение, когда мысли внезапно уносят нас от текущего дела — например, во время совещания или в автобусе. Для людей с СДВГ это происходит чаще и интенсивнее, но важно различать два типа ментальных отклонений:

Спонтанное блуждание мыслей - неконтролируемое, когда разум отвлекается сам по себе. Оно может мешать работе и концентрации.

Преднамеренное блуждание - осознанное переключение внимания, когда человек целенаправленно позволяет мозгу "погулять", что часто приводит к неожиданным идеям.

Исследование показало, что именно преднамеренное блуждание становится мостом между симптомами СДВГ и творческими достижениями.

"Когда человек с СДВГ учится управлять своими отвлечениями, это превращается в двигатель креативности", — отметил Фанг.

Как измеряли креативность

Чтобы оценить творческие способности, участники выполняли два типа заданий:

Опросник творческих достижений - фиксировал реальные успехи в искусстве, музыке, науке и литературе. Тест альтернативного использования - предлагал придумать необычные способы применения повседневных предметов (например, как использовать скрепку не по назначению).

Результаты оказались устойчивыми: чем выше выраженность черт СДВГ, тем сильнее проявлялась креативность, особенно при осознанном управлении потоком мыслей.

Когда хаос становится вдохновением

"Блуждание мыслей — один из важнейших ресурсов, на которых основана выдающаяся креативность людей с высокофункциональным СДВГ. Это делает их ценным активом для общества и будущего планеты", — отметил профессор К. П. Леш из Вюрцбургского университета.

Иными словами, ментальная нестабильность, которая часто воспринимается как слабость, на деле может быть источником оригинальности и инноваций.

Эту идею подтверждают и реальные истории. Так, основатель JetBlue Дэвид Нилман говорил, что СДВГ помог ему "мыслить вне шаблонов", а Ричард Брэнсон называл свои СДВГ и дислексию "сильными сторонами". Их способность переключаться между идеями без страха хаоса — прямое отражение феномена преднамеренного блуждания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться полностью подавить рассеянность у людей с СДВГ.

Последствие: снижение их креативного потенциала.

Альтернатива: развивать навык осознанного "переключения" внимания.

Ошибка: рассматривать СДВГ только как медицинскую проблему.

Последствие: стигматизация и недооценка уникальных способностей.

Альтернатива: подход "нейроразнообразия", который признаёт ценность разных типов мышления.

Ошибка: путать спонтанное блуждание с творческим процессом.

Последствие: потеря фокуса и рост тревожности.

Альтернатива: направленное использование ментальных отклонений через терапию осознанности.

А что если "отвлекаться" полезно?

Современный мир требует непрерывной концентрации. Но, как показывают данные Фанга, именно моменты отключения помогают мозгу устанавливать неожиданные связи. Во время преднамеренного блуждания активируется сеть пассивного режима мозга, отвечающая за воображение, планирование и ассоциативное мышление.

Таким образом, "отвлекаться" не всегда плохо — если делать это с намерением.

Плюсы и минусы блуждающего разума

Плюсы Минусы Усиление творческих способностей Риск потери фокуса Способность видеть нестандартные решения Трудности с организацией и временем Гибкость мышления Повышенная утомляемость внимания Потенциал для инноваций Сложности в работе с однообразными задачами

FAQ

Почему люди с СДВГ более креативны?

Потому что их мозг часто переключается между идеями, что помогает формировать неожиданные ассоциации.

Можно ли развить "преднамеренное блуждание"?

Да. Практики осознанности и когнитивные тренировки учат направлять поток мыслей, не теряя контроля.

А спонтанное блуждание — это плохо?

Не обязательно. В умеренных количествах оно способствует расслаблению и восстановлению когнитивных ресурсов.

Может ли терапия помочь использовать рассеянность во благо?

Да, современные подходы, основанные на осознанности, учат превращать отвлечения в инструмент креативного мышления.

Мифы и правда

Миф: СДВГ — это просто "неспособность сосредоточиться".

Правда: это другой способ обработки информации, включающий быстрые переключения между идеями.

Миф: мечтательность мешает успеху.

Правда: осознанное блуждание мыслей — источник новаторства.

Миф: лечение СДВГ должно подавлять спонтанность.

Правда: эффективная терапия помогает направлять энергию в созидательное русло.

3 интересных факта

Люди с СДВГ чаще выбирают творческие профессии — дизайнеров, писателей, предпринимателей. Осознанное блуждание активирует те же зоны мозга, что и в моменты вдохновения у художников. Многие изобретения, включая Post-it, возникли из случайных идей — результат преднамеренного отвлечения.

Исторический контекст

Понятие СДВГ появилось в XX веке, но черты, связанные с ним — импульсивность, энергия, нестандартное мышление — встречались у выдающихся людей на протяжении истории. Сегодня наука начинает переосмысливать СДВГ не как дефицит, а как вариант нейрокогнитивного разнообразия, который при правильной поддержке может стать мощным источником креативности.