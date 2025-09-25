Аделия Петросян была готова уступить место запасной: решение оказалось судьбоносным

Фигуристка Аделия Петросян едва не отказалась от участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. Об этом рассказала её тренер Этери Тутберидзе в интервью платформе Okko.

Почему спортсменка сомневалась

Начало сезона для Петросян оказалось непростым: травма ноги вынудила её пропустить несколько недель тренировок. Это серьёзно сказалось на подготовке, и сама фигуристка не чувствовала готовности выходить на лёд в отборочных стартах.

"Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать", — заявила тренер Этери Тутберидзе.

По словам наставницы, спортсменка даже предлагала уступить место запасной участнице сборной.

Как приняли решение

Несмотря на сомнения, Петросян всё же отправилась на турнир. Причина оказалась простой: запасная фигуристка была подготовлена ещё меньше, чем сама Аделия.

"Оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова", — добавила Тутберидзе.

Таким образом, участие Петросян в отборе стало вынужденным шагом, но при этом позволило ей сохранить шанс на олимпийскую путёвку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отказ от старта → потеря шанса на отбор → участие даже в сложном состоянии.

Длительная пауза в тренировках → снижение формы → постепенное восстановление и выход на лёд.

Передача права запасной → риск провала команды → решение тренера оставить основную спортсменку.

А что если…

Если бы Петросян всё же отказалась от турнира, сборная рисковала бы потерять сильного претендента на олимпийскую путёвку, а сама спортсменка — упустить уникальный шанс проявить себя.

