© vk.com/ruskating by Мария Евтеева is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:10

Аделия Петросян была готова уступить место запасной: решение оказалось судьбоносным

Петросян вышла на лёд в отборочном турнире, несмотря на травму и сомнения

Фигуристка Аделия Петросян едва не отказалась от участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. Об этом рассказала её тренер Этери Тутберидзе в интервью платформе Okko.

Почему спортсменка сомневалась

Начало сезона для Петросян оказалось непростым: травма ноги вынудила её пропустить несколько недель тренировок. Это серьёзно сказалось на подготовке, и сама фигуристка не чувствовала готовности выходить на лёд в отборочных стартах.

"Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать", — заявила тренер Этери Тутберидзе.

По словам наставницы, спортсменка даже предлагала уступить место запасной участнице сборной.

Как приняли решение

Несмотря на сомнения, Петросян всё же отправилась на турнир. Причина оказалась простой: запасная фигуристка была подготовлена ещё меньше, чем сама Аделия.

"Оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова", — добавила Тутберидзе.

Таким образом, участие Петросян в отборе стало вынужденным шагом, но при этом позволило ей сохранить шанс на олимпийскую путёвку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отказ от старта → потеря шанса на отбор → участие даже в сложном состоянии.

  • Длительная пауза в тренировках → снижение формы → постепенное восстановление и выход на лёд.

  • Передача права запасной → риск провала команды → решение тренера оставить основную спортсменку.

А что если…

Если бы Петросян всё же отказалась от турнира, сборная рисковала бы потерять сильного претендента на олимпийскую путёвку, а сама спортсменка — упустить уникальный шанс проявить себя.

Сравнение ситуации

Вариант Итог
Отказ от старта Потеря права на участие, риск для команды
Выход на лёд несмотря на травму Сохранение шансов, возможность дальнейшей борьбы

FAQ

Почему фигуристка сомневалась в участии?
Из-за травмы ноги и пропущенных тренировок.

Кто принял окончательное решение?
Тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

Могла ли запасная заменить Петросян?
Нет, по словам тренера, её готовность была ещё ниже.

