Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Адель
Адель
© commons.wikimedia.org by Kristopher Harris from Charlotte, NC is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:20

Адель возвращается как торнадо: британская певица готова взорвать "Супербоул – 2026"

Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года

Адель готовится к крупному возвращению на мировую сцену. Певица может стать хедлайнером шоу в перерыве "Супербоула — 2026", и эту новость сообщил сам Джимми Фэллон в своём вечернем шоу на NBC, канале, который транслирует финал NFL. Для поклонников Адель это стало настоящим сюрпризом, ведь певица длительное время держала паузу в творчестве.

Выступление на "Супербоуле" — это не просто концерт, а культурное событие, которое смотрят миллионы людей по всему миру. Впервые за последние десять лет главным британским исполнителем на этом событии станет именно Адель. Последним из британцев, кто выступал хедлайнером, была группа Coldplay в феврале 2016 года. В 2026 году шоу пройдёт 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Возвращение Адель

После длительного перерыва Адель снова готова покорять публику. Для шестнадцатикратной обладательницы премии "Грэмми" выступление на "Супербоуле" может стать одним из самых ярких моментов карьеры. Трансляция ожидается с огромным рейтингом, ведь интерес к певице остается невероятно высоким.

Фанаты смогут увидеть сочетание её сильного вокала, харизмы и эмоциональной подачи. По мнению экспертов индустрии развлечений, шоу с участием Адель может побить многие рекорды по просмотрам, учитывая её международную популярность.

История хедлайнеров "Супербоула"

На протяжении последних лет перерыв "Супербоула" привлекает лучших мировых артистов. В 2025 году хедлайнером стал рэпер Кендрик Ламар. В социальных сетях музыкант поделился радостью:

"Рэп по-прежнему остается самым влиятельным жанром. И я выйду на сцену, чтобы напомнить миру, почему так сложилось. Они выбрали правильного человека", — написал Кендрик Ламар.

Его выступление не только впечатлило зрителей, но и принесло новые достижения: шоу стало самым популярным за всю историю "Супербоула", а позже Кендрик Ламар стал самым прослушиваемым рэпером в Spotify.

Сравнение выступлений

Артист Год выступления Особенности шоу Результаты
Coldplay 2016 Музыкальный спектакль, лазеры Высокие рейтинги, положительные отзывы
Кендрик Ламар 2025 Рэп-шоу, визуальные эффекты Рекорды просмотров и стриминга
Адель (ожид.) 2026 Вокальные выступления, эмоциональная подача Прогнозируется рекордная трансляция

Советы шаг за шагом: как подготовиться к просмотру

  1. Установить телевизор или устройство с высокой четкостью изображения.

  2. Настроить потоковые платформы NBC или местные трансляции.

  3. Подготовить закуски и создать праздничную атмосферу для просмотра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропустить прямую трансляцию.
    Последствие: не увидеть уникальное шоу и эмоциональные моменты.
    Альтернатива: использовать запись или потоковую платформу для повторного просмотра.

А что если…

Если Адель решит привнести новые элементы в шоу, например коллаборации с другими артистами, это может стать настоящим музыкальным событием года, привлекающим аудиторию разных возрастов.

FAQ

Как выбрать место для просмотра "Супербоула" дома?
Лучше всего выбирать комфортное место с хорошим экраном и качественным звуком.

Сколько длится выступление хедлайнера?
Обычно шоу длится около 12-15 минут, включая визуальные эффекты и музыкальные номера.

Что лучше: смотреть прямую трансляцию или запись?
Прямая трансляция дарит эмоции и атмосферу события, запись позволяет пересмотреть моменты и насладиться деталями.

Мифы и правда

  • Миф: "Супербоул" интересен только фанатам спорта.
    Правда: шоу привлекает миллионы зрителей, интересующихся музыкой и шоу-бизнесом.

  • Миф: выступление хедлайнера ограничивается одной песней.
    Правда: артисты исполняют несколько композиций с масштабной постановкой.

Три интересных факта

  1. "Супербоул" собирает аудиторию более 100 миллионов зрителей в США.

  2. Хедлайнеры шоу часто готовят номера годами, чтобы удивить публику.

  3. Адель является одной из самых коммерчески успешных британских певиц XXI века.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Режиссёр Мэгги Кан объяснила, почему добавила k-pop в сюжет сегодня в 8:15

Секрет успеха "Кейпоп-охотниц на демонов": почему без мифологии это был бы провал

Фэнтези и музыка в одном кадре: мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов" стал сенсацией, хотя изначально должен был быть совсем другим.

Читать полностью » Психологи объяснили, почему поколение Z выбирает нарезки вместо кинотеатра сегодня в 7:08

Кино тает, как мороженое на солнце: зумеры переключаются на нарезки и TikTok

Зумеры всё чаще выбирают клипы вместо полнометражных фильмов. Почему привычки поколения Z меняют киноиндустрию и как на это реагируют студии?

Читать полностью » Стасси Шредер заявила о разрыве отношений с Меган Маркл сегодня в 6:02

Империя рушится изнутри: почему Маркл рискует потерять союзников и контракты

Неожиданное предательство и громкие обвинения: почему бывшие союзники Меган Маркл один за другим отказываются от сотрудничества с ней.

Читать полностью » Певица Ёлка озвучит инопланетянку Юну в мультфильме сегодня в 5:17

Инопланетянка ворвалась в мир Фиксиков: Ёлка подарила голос новой героине большого мультфильма

Певица Ёлка впервые озвучит персонажа в анимации: в новом фильме о Фиксиках появится девочка-инопланетянка. Но сюжет держат в секрете.

Читать полностью » Китайский регулятор запретил сегодня в 4:02

Китай стирает серые краски: соцсетям запретили уныние и пессимизм

Китай усилил правила для соцсетей: под запретом оказался «негативный контент». Что именно нельзя публиковать и как это повлияет на пользователей?

Читать полностью » Ким Кардашьян рассказала, как Крис Дженнер под видом интервью организовала для неё свидание сегодня в 3:58

Мать-менеджер превратила собеседование в свидание: как Крис Дженнер вмешивалась в жизнь Ким Кардашьян

История о том, как Крис Дженнер превратила "собеседование" для Ким Кардашьян в свидание, показывает, что её методы заботы бывают весьма неожиданными.

Читать полностью » Дональд Трамп одобрил сделку по продаже TikTok за 14 млрд долларов сегодня в 2:51

Китайский дракон ослеплён: как TikTok вырвали из лап Пекина

Сделка TikTok в США изменила правила игры: платформа остаётся доступной, но теперь управляется американскими инвесторами и Oracle.

Читать полностью » Хоррор сегодня в 0:51

Франшизы умирают, но этот хоррор выжил: как "Заклятие 4" унизило блокбастеры на мировых экранах

"Заклятие 4" вырвалось в лидеры кинопроката, но конкуренты дышат в спину. Как изменится жанр ужасов после этого успеха?

Читать полностью »

Новости
Наука

Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли
Технологии

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора "Ловител"
СФО

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти
Туризм

Полный список экипировки для велопохода: от палатки и ремонта велосипеда до аптечки
Питомцы

Породы кошек, подходящие для занятых людей: британская, русская голубая и другие
Авто и мото

Volvo вложит дополнительные средства в завод в Южной Каролине к 2026 году
Спорт и фитнес

Почему глубокий прогиб в пояснице при лодочке повышает риск травмы позвоночника
Дом

Конструкция царговых дверей: стойки, поперечины и модульный принцип сборки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet