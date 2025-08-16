"Уэнсдэй" только разогрела аппетит: теперь зрителей ждёт ещё более тёмная история

Казалось бы, после успеха "Уэнсдэй" у зрителей не могло появиться ещё большего интереса к мрачному семейству Аддамсов. Но создатели хита решили доказать обратное: на подходе новый полнометражный мультфильм о самых необычных героях поп-культуры.

Новый взгляд на легенду

Альфред Гоф и Майлз Миллар, подарившие миру "Уэнсдэй", теперь намерены вдохнуть жизнь в анимационную версию комикса. По данным Deadline, проектом займётся Amazon MGM Studios.

"Мы перезапускаем анимационную франшизу. У фильма не будет ничего общего с двумя предыдущими лентами, и он не будет связан с сериалом. Это будет совершенно новая полнометражная история о семье Аддамс. Особо рассказать пока нечего, так как проект находится на самой ранней стадии", — рассказал Альфред Гоф.

Создатели подчёркивают: речь идёт именно о свежем переосмыслении, которое позволит взглянуть на культовую историю под иным углом.

Уэнсдэй как символ

Невозможно обсуждать Аддамсов и не упомянуть героиню, которую сделала культовой Дженна Ортега. По словам Гофа, при создании образа важно не просто придумывать остроумные реплики, а стремиться передать "мировоззрение" персонажа. Именно это качество и покорило аудиторию.

Судьба сериала

Пока мультфильм только в разработке, сама "Уэнсдэй" продолжает жить на экране. Второй сезон ещё не вышел, но зрители уже знают, что Netflix продлил шоу на третий. Однако новости о съёмках оказались не только радостными.

Исполнитель роли Ксавье Торпа, Перси Хайнс Уайт, больше не появится в новых сериях. Актёр оказался в центре скандала: его обвинили в домогательствах, после чего он был уволен. Совсем недавно его заметили работающим в баре Санта-Моники — резкий поворот в карьере, если вспомнить его участие в популярном проекте.

Интересный факт

История семьи Аддамсов началась вовсе не с фильмов или сериалов, а с комиксов Чарльза Аддамса, которые публиковались в журнале The New Yorker с 1938 года. За десятилетия герои пережили десятки переосмыслений — от театральных постановок до видеоигр. Теперь их ждёт ещё один виток популярности в анимации.