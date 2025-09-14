Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля на СТО
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:29

Владельцы Renault в шоке: без этой добавки ремонт катализатора стоит как половина машины

Spheretech Europe выпустила декристаллизатор для систем AdBlue во Франции

Во Франции дизельные автомобили постепенно теряют популярность, но многие водители по-прежнему остаются им верны. И именно их чаще всего подстерегает проблема, о которой мало кто задумывается: кристаллизация жидкости AdBlue, используемой для снижения вредных выбросов.

Почему кристаллы — враг двигателя

AdBlue — смесь мочевины (32,5%) и воды (67,5%), впрыскиваемая в катализатор SCR для нейтрализации оксидов азота. Однако при определённых условиях — сильный мороз или жара, длительная стоянка автомобиля — эта жидкость начинает кристаллизоваться. Последствия могут оказаться дорогостоящими: владельцам приходится менять бак, форсунки или даже сам катализатор.

Особенно уязвимы автомобили, которые эксплуатируются с небольшим пробегом, ведь процесс напоминает ситуацию с засорением сажевых фильтров. По отзывам владельцев, с этой проблемой сталкивались не только Peugeot или Citroën, но и BMW, Renault, Volkswagen.

Как реагируют водители

Столкнувшись с дорогим ремонтом, некоторые автомобилисты идут на радикальные меры — отключают систему очистки выхлопа. Однако такой шаг не только незаконен, но и наносит вред окружающей среде.

Новая разработка против кристаллизации

Компания Spheretech Europe, специализирующаяся на присадках, предложила менее рискованное решение. На рынок выходит «восстанавливающий декристаллизатор» — первый в своём роде продукт для систем AdBlue.

В отличие от профилактических средств, новинка способна работать уже при наличии отложений. В пресс-релизе отмечается: «Продукт растворяет кристаллы в инжекторах и каналах SCR, очищает систему без разборки, восстанавливает работу менее чем за 500 км и предотвращает падение мощности».

Цена вопроса

Стоит средство сравнительно недорого — 30 евро за флакон 250 мл. Чтобы им воспользоваться, достаточно влить жидкость в бак AdBlue (предварительно убедившись, что там не менее 5 литров) и продолжить поездку.

Насколько эффективен новый декристаллизатор, пока неясно — независимых проверок нет. Но если обещания подтвердятся, у Spheretech есть шанс завоевать рынок. Тем более что французы продолжают покупать подержанные дизельные машины и стараются продлить их срок службы, несмотря на падение доли дизеля среди новых автомобилей.

