Когда дыхание важнее растяжки: секрет, который меняет практику

Йога не похожа на соревновательный спорт — но иногда ощущения могут быть именно такими. Особенно в первый раз, когда вы входите в зал и видите, что кто-то рядом выполняет асаны увереннее и глубже. Легко подумать, что вы "отстаёте". Но суть йоги совсем в другом — в дыхании и присутствии в моменте.

"В течение этого часа — только вы, ваш коврик и инструктор. Всё остальное можно оставить за дверью", — говорит основатель бостонской некоммерческой организации Handi Capable Fitness Джеймс Норрис, которая помогает людям с ограниченными возможностями быть активными.

Его преподаватель, Сэнди Кэхилл, сертифицированный инструктор Life Time Northshore в Массачусетсе, соглашается:

"Я не в вашем теле, и не могу знать, что именно нужно вам в эту секунду. Иногда это может быть просто дыхание — и это всё равно йога".





Когда первый шаг — самый трудный

Для новичков, независимо от физических возможностей, первый визит в студию йоги может быть испытанием. "Даже просто переступить порог зала — это уже вызов", признаётся Кэхилл. Но движение даёт уверенность, радость и чувство общности.

Джеймс Норрис, перед своим первым занятием флоу-йогой, сомневался: Смогу ли я? Это быстрый класс на час без перерыва, а я ведь не сделаю "ноги фламинго". Однако он поставил свои цели — гибкость задней поверхности бедра, подвижность бёдер и отдых для спины после долгого сидения в коляске. Эти приоритеты помогли ему переступить порог студии.

Как найти "свою" группу

Перед тем как прийти на тренировку, Норрис всегда изучает отзывы о зале и, по возможности, встречается с инструктором:

"Поговорите с тренером. Скажите: "Вот чего я хочу достичь. Думаете, это возможно? Что бы вы порекомендовали?"

Он напоминает: не каждый преподаватель работал с людьми с вашими особенностями, и это нормально. Главное — найти того, с кем вам будет комфортно.

Модификации — ключ к прогрессу

Норрис и Кэхилл показывают, что любая асана может быть адаптирована. Например:

Поза ребёнка: можно держать её меньше времени или использовать подушку под лоб.

Нить в иголку: выполнять сидя или лёжа, сокращая амплитуду.

Наклон вперёд сидя: оставить колени слегка согнутыми или сделать наклон с поддержкой инструктора.

Каждое упражнение — лишь рекомендация, а не строгий стандарт. Как говорит Кэхилл, "всё это — всё ещё йога".

Почему это работает

Индивидуальный подход позволяет ученикам не только оставаться в группе, но и чувствовать, что йога принадлежит им. Постепенно растёт умение слушать себя и отбрасывать лишнее. А у преподавателей появляется опыт, помогающий открывать двери для всё большего числа людей.