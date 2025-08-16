Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Когда дыхание важнее растяжки: секрет, который меняет практику

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл

Йога не похожа на соревновательный спорт — но иногда ощущения могут быть именно такими. Особенно в первый раз, когда вы входите в зал и видите, что кто-то рядом выполняет асаны увереннее и глубже. Легко подумать, что вы "отстаёте". Но суть йоги совсем в другом — в дыхании и присутствии в моменте.

"В течение этого часа — только вы, ваш коврик и инструктор. Всё остальное можно оставить за дверью", — говорит основатель бостонской некоммерческой организации Handi Capable Fitness Джеймс Норрис, которая помогает людям с ограниченными возможностями быть активными.
Его преподаватель, Сэнди Кэхилл, сертифицированный инструктор Life Time Northshore в Массачусетсе, соглашается:

"Я не в вашем теле, и не могу знать, что именно нужно вам в эту секунду. Иногда это может быть просто дыхание — и это всё равно йога".

Когда первый шаг — самый трудный

Для новичков, независимо от физических возможностей, первый визит в студию йоги может быть испытанием. "Даже просто переступить порог зала — это уже вызов", признаётся Кэхилл. Но движение даёт уверенность, радость и чувство общности.

Джеймс Норрис, перед своим первым занятием флоу-йогой, сомневался: Смогу ли я? Это быстрый класс на час без перерыва, а я ведь не сделаю "ноги фламинго". Однако он поставил свои цели — гибкость задней поверхности бедра, подвижность бёдер и отдых для спины после долгого сидения в коляске. Эти приоритеты помогли ему переступить порог студии.

Как найти "свою" группу

Перед тем как прийти на тренировку, Норрис всегда изучает отзывы о зале и, по возможности, встречается с инструктором:

"Поговорите с тренером. Скажите: "Вот чего я хочу достичь. Думаете, это возможно? Что бы вы порекомендовали?"

Он напоминает: не каждый преподаватель работал с людьми с вашими особенностями, и это нормально. Главное — найти того, с кем вам будет комфортно.

Модификации — ключ к прогрессу

Норрис и Кэхилл показывают, что любая асана может быть адаптирована. Например:

  • Поза ребёнка: можно держать её меньше времени или использовать подушку под лоб.
  • Нить в иголку: выполнять сидя или лёжа, сокращая амплитуду.
  • Наклон вперёд сидя: оставить колени слегка согнутыми или сделать наклон с поддержкой инструктора.

Каждое упражнение — лишь рекомендация, а не строгий стандарт. Как говорит Кэхилл, "всё это — всё ещё йога".

Почему это работает

Индивидуальный подход позволяет ученикам не только оставаться в группе, но и чувствовать, что йога принадлежит им. Постепенно растёт умение слушать себя и отбрасывать лишнее. А у преподавателей появляется опыт, помогающий открывать двери для всё большего числа людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток сегодня в 13:28

От триумфа на льду до долгов: что происходит с театром Бестемьяновой

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой второй год подряд закрывает сезон с убытками, несмотря на улучшение финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.

Читать полностью » В Татарстане начали строить спортшколу имени Алины Загитовой сегодня в 12:24

1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане стартовало строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Объект хотят завершить к лету следующего года.

Читать полностью » Сборная России 14 октября впервые сыграет с командой Боливии сегодня в 11:20

Такого в истории не было! Сборная России готовит сенсацию

В октябре сборная России впервые встретится с командой Боливии. Матч на «Динамо» станет частью серии товарищеских игр этой осени.

Читать полностью » Бывший тренер ЦСКА Джон Торчетти тепло отозвался о времени в клубе сегодня в 10:16

Американский наставник ЦСКА рассказал, почему скучает по России

Джон Торчетти признался, что скучает по России и хотел бы вернуться, вспоминая сезон в ЦСКА, когда команда вышла в плей-офф КХЛ.

Читать полностью » Спортивные эксперты рассказали, как 20-минутная тренировка с эспандером развивает гибкость сегодня в 9:50

Этот 20-минутный комплекс меняет тело быстрее, чем ты думаешь

Эта 20-минутная тренировка с эспандером улучшит подвижность суставов, укрепит мышцы и поможет избежать травм, даже если ты целый день за компьютером.

Читать полностью » Американская академия ортопедических хирургов указала факторы боли в спине на беговой дорожке сегодня в 9:10

Ходьба по дорожке: привычка, которая может обернуться хронической болью

Почему тренировки на беговой дорожке могут вызывать боль в спине и как изменить привычки, чтобы тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома сегодня в 8:50

Когда спортзал недоступен: как тренироваться, не вставая с дивана

Даже без скамьи для жима можно полноценно тренироваться дома. Вот какие предметы из вашего интерьера помогут безопасно заменить её и разнообразить упражнения.

Читать полностью » Кардиолог Аарон Бэггиш рассказал, как определить кардиозоны по пульсу сегодня в 8:10

Пульс как карта сокровищ: что он расскажет о ваших тренировках

Знаете ли вы, что правильная зона пульса способна в разы повысить эффективность тренировки? Разбираем, как её определить и не перегрузить сердце.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов
Еда

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Садоводство

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru