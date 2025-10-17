Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:18

98% защиты — это иллюзия: ИИ легко обманывается, если знать, как подойти

Исследование OpenAI, Anthropic и DeepMind показало уязвимость защит языковых моделей

Группа специалистов из OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и Гарварда опубликовала препринт, где попыталась "взломать" современные механизмы защиты языковых моделей. Результат прост и тревожен: из 12 популярных подходов к защите — от уточнённых системных промптов до внешних фильтров — большинство рушилось при целенаправленной, адаптирующейся атаке. В ряде сценариев успешность обхода достигала 90-98%.

Ниже — краткое изложение основных наблюдений, практические выводы и набор конкретных шагов для команд разработчиков, операторов и регуляторов.

Что именно проверяли и как атаковали

  • Типы атак:

    1. Jailbreaking - заставить модель выполнить то, что запрещено правилами.

    2. Prompt injection - спрятать вредные инструкции в тексте/веб-странице/вводе, чтобы модель им подчинилась.

  • Методы атак: автоматический перебор формулировок (включая RL-агентов и ИИ-ассистентов) и классический red-teaming живыми специалистами. Атаки строились по циклу "попытка → анализ ответа → модификация запроса".

  • Что ломалось: почти все одиночные защитные механизмы — простые "мягкие" промпты, правила в системном сообщении, статические фильтры входа, базовые регулярные выражения и т. п. Внешние фильтры также легко обходились с помощью языковых уловок и обфускации.

Два ключевых паттерна уязвимости

  1. Адаптация — враг страховки. Защита, проверенная на статичных тестах, часто оказывается бесполезной, когда атакующий может подбирать запросы на основе реальных ответов.

  2. Человеческая креативность сильнее автоматического перебора. Наиболее эффективными оказались работы red-team специалистов, которые придумывали нестандартные обходы быстрее, чем автоматические скрипты.

Практические выводы (коротко)

  • Один механизм защиты — недостаточно.

  • Регулярные стресс-тесты с живыми red-team командами обязательны.

  • Метрика успеха безопасности должна учитывать время до компрометации для адаптирующегося противника, а не только долю корректных ответов на статичных наборах.

  • Комбинация методов (системный промпт + сигнатуры + поведенческий мониторинг + блокировочный слой с человеческой проверкой) повышает сопротивляемость.

Рекомендации для команд разработчиков и операторов

  1. Композиция защит:

    • Слой 1 — жёсткие ограничения на уровне модели (архитектурные барьеры/токенизация запрещённых тем).

    • Слой 2 — контекстный мониторинг и детекторы аномалий в поведении модели (не только ключевые слова).

    • Слой 3 — внешние фильтры/сиcтемы нормализации ввода с возможностью отклонить/переформулировать подозрительный ввод.

    • Слой 4 — человеческий контроль для чувствительных запросов и механизм "эскалации".

  2. Red-teaming в производстве:

    • Проводите регулярные сессии с командой внешних пентестеров и внутренних экспертов; стимулируйте творческий перебор формулировок.

    • Используйте автоматические генераторы атак как дополнение, но не вместо людей.

  3. Метрики безопасности:

    • Время до компрометации (time-to-bypass) при адаптивном противнике.

    • Частота повторных обходов одного и того же механизма.

    • Число "случаев эскалации" (когда модель просит уточнение или сигналит о сомнительной задаче).

  4. Аудит и прозрачность: вести журнал атак и обходов, регулярно публиковать анонимизированную статистику инцидентов для внешних ревью.

Checklist для red-team / тестирования (конкретно)

  1. Автоматическая генерация 1000 вариантов запроса на одну задачу.

  2. Ручной перебор 100 "креативных" промпозов людьми.

  3. Комбинированные атаки: инъекция через HTML/Markdown, стеганография, многокомпонентные цепочки.

  4. Оценка реакции системы: лог-анализ, latency, fallback-поведение.

  5. Тест "адаптивного противника": 10 циклов "запрос-анализ-модификация".

  6. Проверка внешних фильтров на устойчивость к синонимам, омонимам и транслиту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться на один "красивый" демонстрационный промпт или статический фильтр.

  • Последствие: быстрое и массовое "пробивание" защиты со стороны адаптирующихся атакующих; возможный вред (медицина, безопасность, мошенничество).

  • Альтернатива: многослойная архитектура защиты + регулярное тестирование живыми red-teams и автоматизированными агентами.

Для политиков и регуляторов

  • Требуйте от операторов ИИ периодических отчётов о проведённых red-teaming-тестах и метриках time-to-bypass.

  • Стандарты аудита должны включать сценарии адаптивных атак и обязанность проводить стресс-тесты с участием людей.

  • Подумать о сертификации критичных систем по устойчивости к адаптивному jailbreak/prompt-injection.

Что могут сделать пользователи и клиенты

  • При использовании моделей в критичных приложениях (медицина, финансы, юриспруденция) — требовать наличия многослойной защиты и возможности "человеческой остановки" (human-in-the-loop).

  • Не полагаться на однослойные API-фильтры как на панацею при обработке чувствительных запросов.

FAQ

— Значит ли это, что все модели небезопасны?
Нет: это значит, что одиночные и простые защиты ненадёжны против адаптивных атак. Системы можно сделать гораздо устойчивее комбинацией мер и постоянным тестированием.

— Можно ли "навсегда" закрыть уязвимости?
Вряд ли — язык гибок, и атакующие тоже. Цель — увеличить стоимость и время обхода до экономически или практично неприемлемого уровня.

— Что важнее — автоматические или ручные тесты?
Оба типа нужны. Автоматизация масштабирует покрытие, люди дают креативность и находят неожиданные обходы.

Короткая таблица: достоинства и недостатки популярных подходов

Подход Плюсы Минусы
Жёсткий системный промпт Прост в реализации Ломается адаптацией, легко инжектится
Внешние фильтры/паттерны Быстро блокируют тривиал Уязвимы к лексической обфускации
Поведенческий детектор Улавливает аномалии Требует обучения и false positives
Human-in-the-loop Надёжно для чувствительных задач Дорого, не масштабируется мгновенно
Многослойный стек Высокая стойкость Сложнее в вёрстке и поддержке

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов сегодня в 3:37
Цифровой "атомный реактор": как OpenAI строит самый амбициозный ИИ-проект в истории

OpenAI намерена привлечь $1 трлн для проекта Stargate — инфраструктуры, которая изменит рынок искусственного интеллекта. Как компания собирается реализовать эту идею — в нашем материале.

Читать полностью » Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта сегодня в 2:26
Пароли уходят в прошлое: как Google спасёт вас от взлома одним жестом

Google внедрила функции восстановления доступа и защиты от мошенников. Как работают Recovery Contacts и вход по номеру телефона — рассказываем подробно.

Читать полностью » Anthropic планирует увеличить годовую выручку до $26 млрд к 2026 году — Reuters сегодня в 1:11
Claude атакует: пока все обсуждают ChatGPT, его соперник уже берёт миллиарды

Создатель Claude, стартап Anthropic, прогнозирует выручку $26 млрд к 2026 году. Как компания обгоняет рынок и зачем ей офис в Индии — в нашем материале.

Читать полностью » ФАС потребовала от Apple обеспечить выбор российских поисковиков на iPhone сегодня в 0:26
iPhone стал чужим на родине Яндекса: ФАС взялась за Apple всерьёз

ФАС обвинила Apple в нарушении закона о защите прав потребителей, потребовав обеспечить равный доступ российских поисковых систем на устройствах iOS.

Читать полностью » Microsoft продлит обновления антивируса Defender на Windows 10 до 2028 года вчера в 23:26
ОС — на пенсию, защита — в строю: Defender останется с Windows 10 до последнего

Microsoft продлит обновления антивируса Defender для Windows 10 до 2028 года, обеспечивая пользователям базовую защиту даже после окончания поддержки ОС.

Читать полностью » Тим Кук заявил, что Apple продолжит инвестировать в Китай несмотря на торговое противостояние с США вчера в 22:36
Кук снова кланяется Пекину: как Apple выбирает Китай, а не свободу от него

Тим Кук вновь посетил Китай и заверил правительство страны, что Apple продолжит расширять вложения, несмотря на торговое напряжение между Вашингтоном и Пекином.

Читать полностью » Alibaba представила мультимодальную модель Qwen3-VL с поддержкой изображений и текста вчера в 21:16
Alibaba выпускает мультимодального бойца: Qwen3-VL разбирает текст и картинку, как GPT-4V — только бесплатно

Alibaba представила Qwen3-VL — открытую мультимодальную модель, которая работает с изображениями и текстом, распознаёт 32 языка и анализирует сцены как человек.

Читать полностью » Huawei и Apple лидируют по выручке от смарт-часов в России в 2025 году — отчёт вчера в 20:40
За 7 тысяч рублей — и тоже умные? Как дешёвые смарт-часы выбили почву из-под флагманов

Россияне всё чаще выбирают смарт-часы не по бренду, а по функциональности. Кто оказался в лидерах и почему Huawei обошла Apple — разбираемся в деталях.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД: за езду на питбайке по дорогам без прав грозит штраф до 15 тысяч рублей
Дом
Названы основные этапы ремонта квартиры - от сметы до выбора отделочных материалов
Туризм
Эксперты рассказали, что посмотреть в Ростове Великом за 1 день
Спорт и фитнес
Алексей Миранчук сравнил атмосферу на футбольных стадионах США и России
Красота и здоровье
Врачи предупредили, что предстоящая зима может стать самой холодной за десятилетия и опасной для здоровья
Садоводство
Учёные: в картофельной кожуре содержатся калий, фосфор и магний для питания растений
Культура и шоу-бизнес
Warner Bros. понесла крупные потери из-за низких кассовых сборов фильма "Битва за битвой"
Еда
Куриная грудка с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность и яркость вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet