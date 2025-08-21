Вратарь ПСЖ рассказал о своей адаптации во Франции

Иногда новое место за границей начинает ощущаться как дом — именно об этом рассказал голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, подводя итоги своего первого года во Франции.

"Чувствую, что вернулся домой"

В своём Telegram-канале российский вратарь признался, что уже полностью адаптировался к жизни в Париже:

"Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой".

По словам Сафонова, ему помогло не только общение в команде, но и систематическая работа над французским языком. Он отметил, что прогресс мог бы быть быстрее, но ему нравится "учить язык в своём темпе".

Напомним

В июне 2024 года Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" в ПСЖ за 20 млн евро.

Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Уже в первый сезон в составе парижского клуба он выиграл: