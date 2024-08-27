Американские исследователи совершили открытие, которое поможет выпускать более эффективные лекарства от герпеса

Ученые из Гарвардской медицинской школы раскрыли механизм мутаций, которые делают вирус герпеса устойчивым к ацикловиру и другим противовирусным препаратам. Исследователи выяснили, что мутации в ферменте ДНК-полимеразе, ответственном за копирование вирусной ДНК, изменяют взаимодействие его двух ключевых частей: белка Pol и пептида UL42.

Эти изменения влияют на то, насколько эффективно ацикловир и другие лекарства могут подавлять активность вируса. Понимание этого механизма может привести к созданию новых препаратов, которые будут эффективнее даже при наличии у вируса мутаций.

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