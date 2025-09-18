Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:22

Опасная форма рака: врачи Башкирии спасли пациента от гибели

В Башкирии врачи спасли 29-летнего мужчину с редкой формой рака крови

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Башкирии спасли жизнь 29-летнему мужчине, у которого диагностировали редкую и опасную форму рака крови. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первые тревожные симптомы

Молодой человек обратился к терапевту с жалобами на:

  • сильную слабость,

  • частые носовые кровотечения,

  • появление синяков на ногах без причин.

Анализы показали серьёзные отклонения: лейкопению, тромбоцитопению, анемию и 95% бластных клеток в крови — признаки тяжёлого нарушения функции костного мозга и высокого риска внутренних кровотечений.

Диагноз и лечение

Пациента срочно направили в гематологическое отделение РКБ, где после стернальной пункции заподозрили острый промиелоцитарный лейкоз. Эта агрессивная форма лейкоза при позднем обращении может закончиться летально, но своевременная терапия даёт высокие шансы на излечение.

Мужчине назначили курс химиотерапии в стационаре. Уже после первого этапа удалось добиться полной ремиссии. Затем последовали ещё три курса интенсивного лечения и два года поддерживающей терапии.

Результат

Лечение оказалось успешным: пациент восстановился, вернулся к работе и привычному образу жизни. Спустя три года после окончания терапии у него родилась здоровая дочь — символ новой жизни после тяжёлого испытания.

Заключение

История показывает, насколько важно вовремя реагировать на тревожные симптомы. При раннем обращении даже агрессивные формы рака крови могут быть побеждены современной медициной.

