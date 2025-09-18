Опасная форма рака: врачи Башкирии спасли пациента от гибели
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Учёные доказали: зелёная средиземноморская диета снижает биомаркеры старения мозга и помогает защититься от деменции.Читать полностью » сегодня в 8:12
Врач Ирина Баранова назвала 10 продуктов, которые унесли больше жизней, чем чума. В списке — сладости, газировка, колбасы, алкоголь и картофель фри.Читать полностью » сегодня в 7:55
Привычный бутерброд с колбасой и сыром может привести к ожирению и болезням. Чем его заменить, чтобы завтрак был вкусным и полезным?Читать полностью » сегодня в 7:17
Гельминты могут поражать любой орган, маскируясь под другие болезни. Врачи объяснили, чем они опасны, почему лекарства без анализов вредны и как защититься.Читать полностью » сегодня в 6:55
Учёные выяснили, что коронавирус может вызвать разрушение костей и потерю подвижности суставов. В зоне риска — все переболевшие COVID-19.Читать полностью » сегодня в 6:27
В День правильного питания врач Ольга Чиркова рассказала, как простые правила рациона помогут сохранить здоровье, энергию и бодрость.Читать полностью » сегодня в 5:23
Фёдор Евдокимов напомнил, что хронический стресс может закончиться инвалидностью и даже смертью. Чем опасен дистресс и как его распознать?Читать полностью » сегодня в 4:19
После трагических случаев смерти школьников врачи напоминают: ЭКГ, контроль нагрузок и внимание к жалобам ребёнка способны предотвратить беду.Читать полностью »