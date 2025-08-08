Секретное оружие против лейкоза скрывалось внутри нас

Вы когда-нибудь задумывались, насколько сложным может быть лечение рака? Ученые, занимающиеся исследованием острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) — одной из самых трудно поддающихся лечению форм рака крови, сделали шаг вперед в понимании этого заболевания. Их недавние открытия в области иммунотерапии могут стать поворотным моментом в борьбе с этой агрессивной болезнью.

Исследование и его значимость

Группа исследователей, среди которых ученые из Центра онкологических исследований Института биомедицинских исследований Фрэлина, изучила образцы костного мозга взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ. Эта форма заболевания часто связана с неблагоприятными результатами и представляет собой серьезную проблему для медицины.

Пациенты, участвовавшие в исследовании, сталкивались с рецидивами или не реагировали на традиционные методы лечения. Они проходили терапию с использованием двух препаратов: пембролизумаба, который активирует иммунную систему для борьбы с раковыми клетками, и децитабина, влияющего на активность определенных генов.

Результаты исследования

Хотя не всем пациентам удалось достичь значительных результатов, у некоторых наблюдались признаки активизации иммунных клеток в костном мозге. Это побудило исследователей углубиться в понимание механизмов, стоящих за этими изменениями.

Для анализа образцов костного мозга команда использовала современные методы, включая пространственную транскриптомику отдельных клеток. Этот подход позволяет детально изучать, какие молекулы РНК присутствуют в каждой клетке и как они распределены в образце. Результаты показали, что у некоторых пациентов иммунные клетки начали приближаться к лейкозным клеткам, что может свидетельствовать о попытке иммунной системы противостоять заболеванию.

Важные выводы

"Наши результаты показывают, как иммунотерапия может изменить типы клеток, находящихся по соседству с лейкозными клетками", — отметил Геге Гуй из Центра онкологических исследований.

Это открытие может помочь лучше понять взаимодействие между иммунной системой и раком, что, в свою очередь, может привести к разработке более эффективных методов лечения.

Кристофер Хуриган, директор Центра изучения рака, добавил, что такой детальный анализ клеток открывает новые горизонты для понимания причин неэффективности традиционных методов терапии.

"Это подводит нас к этапу, на котором мы можем начать понимать причины этого, чтобы, надеюсь, в будущем разработать более эффективные методы лечения", — заключил он.

Текущие исследования в области иммунотерапии открывают новые возможности в борьбе с острым миелоидным лейкозом. Понимание взаимодействия между иммунной системой и раковыми клетками может привести к созданию более эффективных методов лечения, что является обнадеживающим шагом в онкологии.