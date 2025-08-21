Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kalvin Chan is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:50

Гибридная интрига: Acura обещает будущее, где бензин и электричество сосуществуют

Honda: уход Acura только в электромобили признан нереалистичным из-за инфраструктуры

В 2021 году Acura громко заявила: никаких новых гибридов, только EV. Первым шагом в этой стратегии стал кроссовер ZDX. Но время показало: реальность диктует свои условия. Теперь компания официально подтверждает разворот — в ближайшие годы нас ждут новые гибриды и продлённый жизненный цикл моделей с ДВС.

Почему планы изменились

На встрече руководителей Honda в Монтерее генеральный директор American Honda Кадзухиро Такизава признал:

"Мы увеличим выпуск автомобилей с ДВС и гибридов для Северной Америки. Это значит — продление ключевых моделей с ДВС и добавление гибридных. Гибкость нашего EV-хаба в Огайо позволяет выпускать ДВС, гибриды и электромобили на одних линиях, адаптируясь под спрос".

Он отметил, что полный уход в EV оказался нереалистичным при нынешнем уровне развития американской зарядной инфраструктуры.

EV остаются в планах

Acura не собирается бросать электрические проекты. На той же неделе компания представила прототип батарейного RSX. Такизава подчеркнул:

"Мы участвуем в инициативе Ionna. Без зарядки нельзя продавать электромобили. Без электромобилей зарядные станции не будут окупаться. Но постепенно проблемы решатся, и клиенты получат лучший опыт владения EV".

Что с гибридами?

Журналисты задали вопрос о перспективах, например, установки гибридной системы от Civic в Integra. На что Такизава ответил:

"Это не так просто. Замена силовой установки требует новых краш-тестов и серьёзной инженерной работы. Обычно на разработку нового автомобиля нужно четыре года. Так что это лишь вопрос времени".

Собственный путь

Что касается будущего гибридных технологий, то здесь Honda не намерена искать партнёров, как это было с GM:

"Мы верим, что у нас есть экспертиза больше, чем у кого-либо", — заявил Такизава.

Итог

Acura больше не идёт по пути "только EV". В её стратегии ближайших лет будут ДВС, гибриды и электрички. Этот разворот отражает не только реальное состояние рынка, но и готовность компании быть гибкой в условиях переменчивой политики и инфраструктурных ограничений.

