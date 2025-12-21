Санаторий обещал пенсионерке здоровье, а привёл к срочной операции: чем обернулась безобидная процедура

Рутинная оздоровительная процедура в санатории обернулась для пожилой женщины экстренной госпитализацией и вмешательством врачей. После сеанса иглоукалывания у пациентки развилось опасное осложнение, угрожающее жизни. Об этом сообщает издание "База".

Процедура в санатории и резкая боль

72-летняя жительница Казахстана Галина приехала на отдых и лечение в санаторий "Уба", расположенный в посёлке Выдриха. В рамках оздоровительной программы ей назначили процедуру иглоукалывания. Во время сеанса женщина почувствовала резкую боль, однако специалист, проводивший акупунктуру, не увидел поводов для беспокойства.

Несмотря на жалобы пациентки, врач завершил процедуру и отпустил её без дополнительных обследований. По словам близких, никаких рекомендаций по дальнейшему наблюдению или ограничениям Галине не дали. В тот момент серьёзность ситуации не была распознана.

Ухудшение состояния и действия персонала

На следующий день самочувствие женщины заметно ухудшилось. Как рассказала "Базе" дочь Галины, сотрудники санатория предположили, что причиной недомогания могут быть проблемы с сердцем. Было принято решение вызвать скорую помощь.

При этом персонал не сообщил прибывшим медикам, что накануне пациентке проводили процедуру иглоукалывания. Врачи исключили инфаркт, не обнаружили острых сердечных патологий и порекомендовали женщине вернуться домой и обратиться в областную больницу по месту прописки.

Диагноз и экстренная помощь

Галина вернулась в Усть-Каменогорск и повторно вызвала скорую помощь. В ходе обследования в медицинском учреждении ей сделали рентген, который выявил серьёзную травму. Выяснилось, что у женщины было проткнуто лёгкое и развился пневмоторакс.

Пациентку срочно госпитализировали. Врачи провели экстренную плевральную пункцию, в ходе которой из лёгкого откачали около 1,5 литра воздуха. После стабилизации состояния женщина написала заявление в полицию на врача, проводившего ей процедуру акупунктуры в санатории.