Когда боевик встречает драму: чем Юра Борисов покорил легенду Голливуда

Голливудский актёр Марк Дакаскос признался, что мечтает о совместной работе с Юрой Борисовым. Его внимание привлекла игра российского артиста в фильме "Анора" — и впечатления оказались настолько сильными, что Дакаскос не удержался от комплиментов.

"Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. <…> Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе", — поделился Дакаскос.

Впечатление от "Аноры"

61-летний актёр отметил, что Юра Борисов в картине "Анора" проявил себя как редкий талант. По словам Дакаскоса, игра российского коллеги была "великолепной", а сам он показался ему необычайно органичным и мощным в кадре.

Интересно, что фильм "Анора" режиссёра Шона Бейкера уже успел завоевать восторженные отзывы на международных кинофорумах. Картина получила престижную награду на Каннском фестивале, а критики заговорили о новой звезде российского кино.

Карьера Марка Дакаскоса

Имя Марка Дакаскоса хорошо знакомо зрителям всего мира. Он снимался в "Джон Уик 3" вместе с Киану Ривзом, сыграл в сериалах "Люцифер", "Агенты Щ. И. Т." и "Полиция Чикаго". Среди других известных работ — "Братство волка" и "Легенда о Брюсе Ли".

Многие зрители знают его также по телешоу Iron Chef America, где Дакаскос много лет был ведущим, превратившись в настоящую поп-икону гастрономического телевидения. Интересно, что актёр владеет несколькими боевыми искусствами, включая кунг-фу и капоэйру, что делает его особенно востребованным в боевиках.

Визит в Москву

24 августа Марк Дакаскос посетил Москву, где принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в легендарном кинотеатре "Художественный". Его приезд вызвал немалый интерес у поклонников и журналистов: актёра встречали с аплодисментами, а общение с прессой ещё раз подтвердило его искренний интерес к российскому кинематографу.