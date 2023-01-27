Председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с заморозкой за рубежом российских активов.
Клишас среагировал на сообщение агентства Bloomberg, которое написало, что Евросоюз может только временно задействовать 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины.
Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Это означает, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов.
"Бедные европейские юристы не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов, но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена", — написал Клишас в своем Telegram.
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