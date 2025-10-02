Общество переписало правила: теперь молодость длится почти до полувека
Сегодня в России отмечают Международный день пожилого человека, который совпал с профессиональным праздником врачей-гериатров. В эфире программы "Главный эфир" НТ главной темой стал разговор о возрасте, молодости и долголетии. Гостем студии был главный внештатный специалист-гериатр минздрава Новгородской области Юрий Миронов, который поделился своим взглядом на то, как изменились представления о возрасте в современном обществе.
В последние годы активно обсуждается идея поднять верхнюю границу молодёжи с 35 до 40-45 лет. Такой подход ранее поддержал академик РАН Геннадий Онищенко, напомнив, что с ростом средней продолжительности жизни необходимо расширять и рамки молодости.
"Возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а молодость определяется внутренней энергией человека, его состоянием здоровья, интересом к жизни, к общению с другими людьми. Поэтому сейчас говорить о том, что молодой возраст стал гораздо выше — вполне справедливо", — сказал Миронов.
Молодость как внутреннее состояние
По словам специалиста, в современном мире люди дольше сохраняют активность и интерес к жизни. Они путешествуют, занимаются спортом, пробуют новые увлечения даже в 70-80 лет. Молодость перестала быть исключительно хронологическим понятием. Она связана с физической активностью, психоэмоциональным настроем и умением открываться новому.
Сравнение: прошлое и настоящее восприятие возраста
|Период
|Представление о возрасте
|Реальные возможности
|СССР, середина XX века
|60 лет считался преклонным возрастом
|Часто ограниченная физическая активность, ранний выход на пенсию
|Современность
|60-70 лет — активный период, а 80-90 лет не предел
|Люди занимаются спортом, работают, ведут социально активную жизнь
Советы шаг за шагом: как сохранить молодость дольше
-
Поддерживать регулярную физическую активность — прогулки, йога, гимнастика или плавание.
-
Следить за питанием: разнообразный рацион, умеренность в калориях, достаток овощей и белка.
-
Не избегать общения — поддерживать контакты с друзьями и семьёй, находить новые круги общения.
-
Развивать мозг: чтение, изучение языков, кроссворды, участие в образовательных проектах.
-
Не бояться технологий: использование смартфонов, компьютеров и онлайн-сервисов помогает оставаться включённым в современную жизнь.
"Эти советы мы все знаем, но зачастую не исполняем — это физическая активность; правильное, разнообразное и умеренное питание; общение; когнитивный тренинг; стараемся не бояться новых технологий", — пояснил Миронов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать физическую активность → снижение тонуса, риск болезней сердца → альтернатива: регулярные прогулки, плавание, гимнастика.
-
Замыкаться в себе → депрессия, когнитивный спад → альтернатива: клубы по интересам, волонтёрство, общение с семьёй.
-
Неправильное питание → ожирение, диабет, гипертония → альтернатива: средиземноморская диета, отказ от переедания.
А что если заботиться о здоровье с молодости?
Миронов напомнил, что образ жизни в 20-30 лет напрямую влияет на качество жизни после 60. Злоупотребление алкоголем, курение, хронический стресс и отсутствие движения могут отразиться в старшем возрасте. Если же заботиться о здоровье заранее, то и в 80-90 лет можно чувствовать себя молодым.
FAQ
Как определить, что человек "стареет"?
Скорее по самочувствию, чем по паспорту. Настоящее старение начинается, когда человек перестаёт интересоваться жизнью и теряет активность.
Можно ли оставаться молодым в 80 лет?
Да, при условии здорового образа жизни, общения и регулярных нагрузок.
Что важнее для долголетия — гены или привычки?
Гены имеют значение, но образ жизни и привычки определяют качество и длительность молодости.
