Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина у зеркала
Мужчина у зеркала
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:01

Общество переписало правила: теперь молодость длится почти до полувека

Гериатр Юрий Миронов: молодость сегодня можно продлить до 40–45 лет

Сегодня в России отмечают Международный день пожилого человека, который совпал с профессиональным праздником врачей-гериатров. В эфире программы "Главный эфир" НТ главной темой стал разговор о возрасте, молодости и долголетии. Гостем студии был главный внештатный специалист-гериатр минздрава Новгородской области Юрий Миронов, который поделился своим взглядом на то, как изменились представления о возрасте в современном обществе.

В последние годы активно обсуждается идея поднять верхнюю границу молодёжи с 35 до 40-45 лет. Такой подход ранее поддержал академик РАН Геннадий Онищенко, напомнив, что с ростом средней продолжительности жизни необходимо расширять и рамки молодости.

"Возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а молодость определяется внутренней энергией человека, его состоянием здоровья, интересом к жизни, к общению с другими людьми. Поэтому сейчас говорить о том, что молодой возраст стал гораздо выше — вполне справедливо", — сказал Миронов.

Молодость как внутреннее состояние

По словам специалиста, в современном мире люди дольше сохраняют активность и интерес к жизни. Они путешествуют, занимаются спортом, пробуют новые увлечения даже в 70-80 лет. Молодость перестала быть исключительно хронологическим понятием. Она связана с физической активностью, психоэмоциональным настроем и умением открываться новому.

Сравнение: прошлое и настоящее восприятие возраста

Период Представление о возрасте Реальные возможности
СССР, середина XX века 60 лет считался преклонным возрастом Часто ограниченная физическая активность, ранний выход на пенсию
Современность 60-70 лет — активный период, а 80-90 лет не предел Люди занимаются спортом, работают, ведут социально активную жизнь

Советы шаг за шагом: как сохранить молодость дольше

  1. Поддерживать регулярную физическую активность — прогулки, йога, гимнастика или плавание.

  2. Следить за питанием: разнообразный рацион, умеренность в калориях, достаток овощей и белка.

  3. Не избегать общения — поддерживать контакты с друзьями и семьёй, находить новые круги общения.

  4. Развивать мозг: чтение, изучение языков, кроссворды, участие в образовательных проектах.

  5. Не бояться технологий: использование смартфонов, компьютеров и онлайн-сервисов помогает оставаться включённым в современную жизнь.

"Эти советы мы все знаем, но зачастую не исполняем — это физическая активность; правильное, разнообразное и умеренное питание; общение; когнитивный тренинг; стараемся не бояться новых технологий", — пояснил Миронов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать физическую активность → снижение тонуса, риск болезней сердца → альтернатива: регулярные прогулки, плавание, гимнастика.

  • Замыкаться в себе → депрессия, когнитивный спад → альтернатива: клубы по интересам, волонтёрство, общение с семьёй.

  • Неправильное питание → ожирение, диабет, гипертония → альтернатива: средиземноморская диета, отказ от переедания.

А что если заботиться о здоровье с молодости?

Миронов напомнил, что образ жизни в 20-30 лет напрямую влияет на качество жизни после 60. Злоупотребление алкоголем, курение, хронический стресс и отсутствие движения могут отразиться в старшем возрасте. Если же заботиться о здоровье заранее, то и в 80-90 лет можно чувствовать себя молодым.

FAQ

Как определить, что человек "стареет"?
Скорее по самочувствию, чем по паспорту. Настоящее старение начинается, когда человек перестаёт интересоваться жизнью и теряет активность.

Можно ли оставаться молодым в 80 лет?
Да, при условии здорового образа жизни, общения и регулярных нагрузок.

Что важнее для долголетия — гены или привычки?
Гены имеют значение, но образ жизни и привычки определяют качество и длительность молодости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды вчера в 19:50

Блокировать вирусы прямо в носу: новая защита от COVID, о которой мало кто знает

Назальный спрей с азеластином может стать новым барьером против простуды и COVID-19. Узнайте результаты исследования, которое изменит вашу защиту в холодное время года.

Читать полностью » Учёные выяснили, что отказ от алкоголя не всегда восстанавливает печень вчера в 19:43

Отказ от спиртного не всегда спасает: когда печень уже не вернётся к жизни

Ученые нашли шокирующие причины, почему печень не восстанавливается после отказа от алкоголя. Узнайте о механизмах нарушения и о возможных решениях!

Читать полностью » Доктор Шефф: чрезмерное снижение холестерина может привести к когнитивным нарушениям вчера в 18:38

"Свести к нулю" — опасная ошибка: чем грозит фанатичное снижение холестерина

Узнайте, почему холестерин — не враг, а важный элемент для мозга и гормонов. Доктор Шефф делится уникальными знаниями о липидах и их роли в здоровье.

Читать полностью » Кардиологи: энергетики и колбасы усиливают нагрузку на сердце вчера в 18:34

Сердце сбивается с ритма? Виноваты продукты, которые прячутся в вашем холодильнике

Сердце иногда спотыкается или бьётся слишком быстро? Узнайте, какие продукты провоцируют сбои, а какие помогают ритму оставаться ровным.

Читать полностью » Учёные: интервальное голодание помогает продлить молодость клеток и улучшает сон вчера в 17:51

Один приём пищи убрали — три болезни отодвинули: неожиданный эффект

Умное голодание обещает не только снижение веса, но и улучшение работы мозга, сердца и сна. Как правильно его применять и чего избегать?

Читать полностью » Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе вчера в 17:11

Зелёный порошок вместо кофе: эффект удивил даже скептиков

Откройте секреты замены кофе на матча: трехлитровый зелёный порошок помогает улучшить энергетику, ясность ума и снижает уровень стресса всего за 7 дней.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске гиперкальциемии при передозировке витамина D вчера в 16:44

Хотели крепкие кости — получили камни в почках: обратная сторона витамина D

Почему витамин D полезен, но при превышении дозы способен вызвать серьёзные проблемы? Разбираем риски, симптомы и правила безопасного приёма.

Читать полностью » Около 80% женщин в перименопаузе сталкиваются с приливами жара, 20% — с тревожностью и депрессией вчера в 16:02

Сон, память, настроение: что на самом деле происходит во время менопаузы

Менопауза - это не конец жизни. Узнайте правду о 6 мифах, которые пугают женщин, и как открытый разговор может изменить все.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Служба национальных парков США: бродячие кошки остаются главной угрозой птицам
Туризм

Ростуризм: самостоятельный отдых с дегустациями в Краснодарском крае стоит от 38 тысяч рублей
Спорт и фитнес

Упражнения на пресс, ноги и плечевой пояс улучшают осанку и снижают нагрузку на спину
Садоводство

Эксперты: в засуху обрезка деревьев и кустарников ослабляет растения
Садоводство

Облепиха требует посадки мужских и женских деревьев рядом — подчеркнули агрономы
Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали иск о клевете против Рэя Джея
Авто и мото

Автоэксперт оценил стоимость, долговечность и влияние на глаза галогенных и LED фар
Еда

Тёплый салат с перцем готовится всего за 20 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet