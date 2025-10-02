Общество переписало правила: теперь молодость длится почти до полувека

Сегодня в России отмечают Международный день пожилого человека, который совпал с профессиональным праздником врачей-гериатров. В эфире программы "Главный эфир" НТ главной темой стал разговор о возрасте, молодости и долголетии. Гостем студии был главный внештатный специалист-гериатр минздрава Новгородской области Юрий Миронов, который поделился своим взглядом на то, как изменились представления о возрасте в современном обществе.

В последние годы активно обсуждается идея поднять верхнюю границу молодёжи с 35 до 40-45 лет. Такой подход ранее поддержал академик РАН Геннадий Онищенко, напомнив, что с ростом средней продолжительности жизни необходимо расширять и рамки молодости.

"Возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а молодость определяется внутренней энергией человека, его состоянием здоровья, интересом к жизни, к общению с другими людьми. Поэтому сейчас говорить о том, что молодой возраст стал гораздо выше — вполне справедливо", — сказал Миронов.

Молодость как внутреннее состояние

По словам специалиста, в современном мире люди дольше сохраняют активность и интерес к жизни. Они путешествуют, занимаются спортом, пробуют новые увлечения даже в 70-80 лет. Молодость перестала быть исключительно хронологическим понятием. Она связана с физической активностью, психоэмоциональным настроем и умением открываться новому.

Сравнение: прошлое и настоящее восприятие возраста