Холодные мышцы рвутся чаще: динамическая разминка защищает перед тренировкой
Разминка редко становится самой любимой частью тренировки, но именно она помогает телу безопасно и эффективно включиться в работу. Несколько минут активной подготовки разогревают мышцы, "будят" суставы и даже настраивают мозг на движение. Важно, что динамическая разминка позволяет почувствовать своё тело: заметить, где есть скованность, а где — старая травма напоминает о себе.
Чем отличается активная растяжка
Активная, или динамическая, растяжка строится на движении, а не на статичном удержании позы. Классический пример пассивного подхода — наклон к прямым ногам, когда вы просто тянетесь к стопам. Активная версия этого упражнения — "червячок" (inchworm): из положения стоя вы уходите руками в планку, затем возвращаетесь обратно. Оба варианта нагружают заднюю поверхность бедра, но делают это разными способами.
Почему важно разминаться
Главное преимущество активной растяжки — подготовка мышц и нервной системы к нагрузке.
"Динамическая растяжка помогает согреть и подготовить мышцы к движению", — сказала тренер и инструктор групповых программ Джилл Гудтри.
Такой разогрев помогает телу перейти от состояния покоя к интенсивной работе и задействует движения во всех плоскостях.
Кроме того, динамическая разминка снижает риск травм. Когда мышцы тёплые и эластичные, вероятность надрыва или растяжения становится меньше. Плюс, активируется нервная система: вы быстрее реагируете на неловкие ситуации вроде потери равновесия, что особенно важно при упражнениях на одну ногу или сложных координационных движениях.
Как выбирать упражнения
Разминка должна быть связана с предстоящей тренировкой.
"Лучше всего динамическая растяжка работает, когда повторяет движения из основного занятия", — пояснила Джилл Гудтри.
Например, перед становой тягой полезно выполнить "гуд монинг" с собственным весом, чтобы отработать технику наклона таза. Если впереди день ног, подойдут приседания, выпады в сторону, "гуд монинги". А перед интенсивным кардио стоит добавить быстрые "червячки" или планки с переходами.
Семь эффективных упражнений
Эти движения помогут разогреть основные группы мышц, улучшить подвижность суставов и включить тело в работу.
-
Приседание с вращением грудного отдела позвоночника — открывает бёдра и мобилизует спину.
-
Выпад с разворотом корпуса ("растяжка мирового класса") — активизирует все ключевые мышцы и улучшает гибкость.
-
"Ракушка" с подъёмом таза — укрепляет ягодицы и стабилизирует корпус.
-
Планка с переходом в "собаку мордой вниз" — сочетает укрепление и мягкую растяжку.
-
Скапулярные отжимания — укрепляют мышцы плечевого пояса и делают их более устойчивыми.
-
Полуколено с растяжкой задней поверхности бедра — прорабатывает мышцы ног, помогает держать ровную спину.
-
Планка с "шагающими" руками (вариация "червячка") — разогревает и ноги, и верхнюю часть тела, ускоряет пульс.
Как встроить в тренировку
Можно составить полноценную разминку: каждое упражнение выполнять по 30-60 секунд (или на каждую сторону отдельно). А можно выбрать 2-3 движения, которые лучше всего подходят к предстоящей нагрузке. Главное — не превращать разминку в саму тренировку, а мягко подготовить тело к работе.
