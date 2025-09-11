Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение на растяжку тела
Упражнение на растяжку тела
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Холодные мышцы рвутся чаще: динамическая разминка защищает перед тренировкой

Джилл Гудтри: динамическая разминка подготавливает мышцы и суставы к нагрузке

Разминка редко становится самой любимой частью тренировки, но именно она помогает телу безопасно и эффективно включиться в работу. Несколько минут активной подготовки разогревают мышцы, "будят" суставы и даже настраивают мозг на движение. Важно, что динамическая разминка позволяет почувствовать своё тело: заметить, где есть скованность, а где — старая травма напоминает о себе.

Чем отличается активная растяжка

Активная, или динамическая, растяжка строится на движении, а не на статичном удержании позы. Классический пример пассивного подхода — наклон к прямым ногам, когда вы просто тянетесь к стопам. Активная версия этого упражнения — "червячок" (inchworm): из положения стоя вы уходите руками в планку, затем возвращаетесь обратно. Оба варианта нагружают заднюю поверхность бедра, но делают это разными способами.

Почему важно разминаться

Главное преимущество активной растяжки — подготовка мышц и нервной системы к нагрузке.

"Динамическая растяжка помогает согреть и подготовить мышцы к движению", — сказала тренер и инструктор групповых программ Джилл Гудтри.

Такой разогрев помогает телу перейти от состояния покоя к интенсивной работе и задействует движения во всех плоскостях.

Кроме того, динамическая разминка снижает риск травм. Когда мышцы тёплые и эластичные, вероятность надрыва или растяжения становится меньше. Плюс, активируется нервная система: вы быстрее реагируете на неловкие ситуации вроде потери равновесия, что особенно важно при упражнениях на одну ногу или сложных координационных движениях.

Как выбирать упражнения

Разминка должна быть связана с предстоящей тренировкой.

"Лучше всего динамическая растяжка работает, когда повторяет движения из основного занятия", — пояснила Джилл Гудтри.

Например, перед становой тягой полезно выполнить "гуд монинг" с собственным весом, чтобы отработать технику наклона таза. Если впереди день ног, подойдут приседания, выпады в сторону, "гуд монинги". А перед интенсивным кардио стоит добавить быстрые "червячки" или планки с переходами.

Семь эффективных упражнений

Эти движения помогут разогреть основные группы мышц, улучшить подвижность суставов и включить тело в работу.

  1. Приседание с вращением грудного отдела позвоночника — открывает бёдра и мобилизует спину.

  2. Выпад с разворотом корпуса ("растяжка мирового класса") — активизирует все ключевые мышцы и улучшает гибкость.

  3. "Ракушка" с подъёмом таза — укрепляет ягодицы и стабилизирует корпус.

  4. Планка с переходом в "собаку мордой вниз" — сочетает укрепление и мягкую растяжку.

  5. Скапулярные отжимания — укрепляют мышцы плечевого пояса и делают их более устойчивыми.

  6. Полуколено с растяжкой задней поверхности бедра — прорабатывает мышцы ног, помогает держать ровную спину.

  7. Планка с "шагающими" руками (вариация "червячка") — разогревает и ноги, и верхнюю часть тела, ускоряет пульс.

Как встроить в тренировку

Можно составить полноценную разминку: каждое упражнение выполнять по 30-60 секунд (или на каждую сторону отдельно). А можно выбрать 2-3 движения, которые лучше всего подходят к предстоящей нагрузке. Главное — не превращать разминку в саму тренировку, а мягко подготовить тело к работе.

