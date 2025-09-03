Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнечная вспышка
Солнечная вспышка
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:31

Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 несёт скрытую угрозу Земле – как защититься

Скрытая энергия Солнца: вспышки класса M усиливаются

Активная область Солнца под номером 4197 стала объектом повышенного внимания учёных и центров мониторинга космической погоды по всему миру. Причина проста: она демонстрирует стремительный рост и достигла размеров и сложности, предельных для групп солнечных пятен.

Почему эта область важна

Сегодня ночью регион 4197 пересёк центральный солнечный меридиан, то есть оказался точно напротив Земли. Такое расположение делает его потенциальное воздействие на нашу планету максимально сильным. В течение ближайших двух суток область будет представлять наибольшую угрозу за всё время своего существования.

По оценкам специалистов, накопленный ею энергетический потенциал колоссален. Обычно при таких условиях фиксируются мощные вспышки, однако на этот раз наблюдается необычная картина: значительного выброса пока не произошло.

Необычное поведение Солнца

Несмотря на накопленную энергию, в регионе не зафиксировано ни одной серьёзной вспышки. Вместо этого наблюдается устойчивый рост температуры в солнечной короне вокруг пятен. За последние дни её тепловое излучение увеличилось в 3-5 раз, что говорит о скрытых процессах в глубинах плазмы.

Учёные предполагают, что происходит "планомерное накопление" энергии, которое нередко предшествует особенно мощным вспышкам. Такой сценарий вызывает опасения, так как возможные выбросы могут достичь Земли и вызвать магнитные бури.

Текущая активность

За последние 24 часа область 4197 уже породила около двадцати вспышек, включая пять класса M. Это мощные события, которые способны оказывать заметное влияние на геомагнитное поле планеты. Пока что речь идёт о средних по силе выбросах, однако учитывая накопленный потенциал, риск перехода к классу X остаётся высоким.

Ученые описывают происходящее на Солнце метафорически как настоящий "ад". Такое выражение подчеркивает непредсказуемость и опасность текущих процессов.

Возможные последствия для Земли

Если в ближайшие дни произойдёт сильная вспышка и корональный выброс массы направится к Земле, это может привести к магнитным бурям. Последствия варьируются от полярных сияний до перебоев в работе радиосвязи, спутниковых систем и даже энергосетей.

Мировые центры космической погоды продолжают круглосуточно наблюдать за ситуацией, предупреждая операторов связи, энергетики и авиации о возможных рисках.

Три интересных факта

  1. Самая мощная солнечная вспышка в истории наблюдений произошла в 2003 году и была отнесена к классу X45 — настолько сильному, что приборы многих спутников вышли из строя.
  2. Магнитные бури могут влиять на здоровье людей: у метеочувствительных отмечаются головные боли, скачки давления и нарушения сна.
  3. В спокойном состоянии Солнце испускает в короне температуру порядка 1-2 миллионов градусов, но во время активности она может подниматься до 10 миллионов.

