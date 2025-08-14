Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:25

Способы активного восстановления: почему не стоит расслабляться полностью

Не стойте в бездействии: важные советы по восстановлению в летнюю жару

В разгар лета физическая активность на жаре становится серьезным испытанием для организма. Специалисты подчеркивают: грамотное восстановление после тренировок в этот период — ключ к сохранению продуктивности и здоровья.

Глава центра Isokinetic Milan Re-educators Стефано Коми объяснил, что вопреки распространенному мнению, полное бездействие после интенсивной тренировки не всегда лучший вариант. Он отметил, что принцип активного восстановления основан на выполнении низкоинтенсивных упражнений сразу после основной сессии. Такая нагрузка помогает организму быстрее вывести продукты метаболизма, в том числе молочную кислоту, которая накапливается в мышцах.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Sports Sciences, всего 15 минут легкой езды на велотренажере или спокойной ходьбы способны заметно снизить уровень молочной кислоты в крови. В результате мышцы меньше устают, а спортсмен быстрее готов к следующему занятию.

Эксперт уточнил, что активное восстановление не следует воспринимать как полноценную вторую тренировку — интенсивность должна составлять примерно 60% от максимальной частоты сердечных сокращений. Достаточно неспешной велосипедной прогулки, расслабляющей пешей ходьбы или короткого купания.

Еще один важный элемент посттренировочного восстановления — растяжка. По словам Коми, хотя она напрямую не предотвращает травмы, такие упражнения помогают "перезагрузить" организм после нагрузки. Исследования показывают, что удерживание позы в растяжении от 30 до 60 секунд способно снизить мышечную жесткость и улучшить общее самочувствие. Специалисты рекомендуют выделять 10 минут на проработку основных групп мышц — квадрицепсов, задней поверхности бедра, икр, поясницы и плеч — совмещая растяжку с медленным, контролируемым дыханием.

Во время любой физической активности температура тела повышается, а терморегуляция поддерживает её стабильность за счет потоотделения. Чтобы этот процесс был эффективным, специалисты советуют планировать тренировки в более прохладные часы — утром или ближе к закату.

Отдельное внимание необходимо уделить гидратации. Коми подчеркнул, что восполнение жидкости после занятий особенно важно, когда температура воздуха превышает +30 °C. Еще одним способом охладиться он назвал холодный душ или кратковременное погружение в воду температурой 15-20 °C — это не только создает ощущение свежести, но и помогает организму восстановить баланс.

Читайте также

Candida auris атакует мозг: новые данные об опасном грибке сегодня в 12:35

Candida Auris: как защититься от неуловимого грибка-убийцы

Эксперты предупреждают о росте числа заражений грибком Candida auris, устойчивым к лекарствам. Он вызывает поражение мозга. Под угрозой пациенты с ослабленным иммунитетом.

Читать полностью » Пироговский университет: описаны случаи роста ресницы из конъюнктивы сегодня в 12:27

Одна ресница может испортить зрение: редкое состояние с опасными последствиями

Когда ресница растёт внутри глаза, это не просто дискомфорт, а риск потерять зрение. Почему это происходит и как избежать серьёзных осложнений — объясняет врач.

Читать полностью » Роспотребнадзор: ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась - главные причины сегодня в 11:35

Врачи назвали главный секрет победы над менингококком в России: что спасло тысячи жизней

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией. Эффективность профилактических мер и вакцинация сыграли ключевую роль. Подробности и рекомендации.

Читать полностью » Центр интегративной медицины провёл бесплатную терапию при отёке Квинке сегодня в 11:23

Жил на антигистаминах, пока не попробовал это: результат удивил даже врачей

30 лет аллергии, ежедневные таблетки — и всё исчезло после одного курса терапии. Как необычный метод помог жителю Подмосковья справиться с отеками и крапивницей?

Читать полностью » В России растет заболеваемость менингококком: кому в первую очередь нужна вакцинация сегодня в 10:35

Эпидемиолог раскрыл главный секрет вакцинации от менингококковой инфекции: кому она действительно нужна

Эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от менингококковой инфекции в условиях роста заболеваемости в России в 2024 году.

Читать полностью » Суворинова: жара повышает риск головной боли у склонных к мигрени людей сегодня в 10:20

Жара, головная боль и один стакан воды: чего не хватает вашему мозгу

Нехватка воды в жару может обернуться не просто жаждой, а настоящим приступом мигрени. Невролог объяснила, как жара влияет на мозг и что с этим делать.

Читать полностью » Минздрав РФ расширяет показания для санаторного лечения при потере слуха сегодня в 9:35

Громкие звуки останутся в прошлом: Минздрав открывает двери санаториев для восстановления слуха

Минздрав РФ планирует расширить перечень показаний для санаторного лечения, включив потерю слуха, вызванную шумом. Это позволит большему числу пациентов получить доступ к специализированной помощи.

Читать полностью » В Югорске женщину с инфарктом реанимировали после 32 минут клинической смерти сегодня в 9:17

Симптом, который все игнорируют, обернулся клинической смертью

Сердце 47-летней женщины остановилось на глазах у медиков. В течение 32 минут они не сдавались. Эта история из Югорска закончилась не трагедией, а чудом.

Читать полностью »

