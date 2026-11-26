Комплексный подход в рамках превентивной медицины позволяет значительно отодвинуть проявления возрастных изменений организма и обеспечить нормальное самочувствие даже после 90 лет. Об этом NewsInfo рассказал врач-терапевт, невролог и рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Основными угрозами для людей старше 70 лет специалист назвал атеросклероз, гипертонию, катаракту, глаукому, а также дегенеративные изменения в суставах и позвоночнике. Мужчинам после 50-60 лет крайне важно следить за состоянием предстательной железы, чтобы вовремя выявить аденому или онкологические процессы.

Отдельную категорию составляют когнитивные расстройства, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, которые практически не встречаются в молодом возрасте. При этом медицина постоянно ищет новые способы борьбы с нейродегенерацией. Например, сегодня активно обсуждается лечение Альцгеймера при помощи назальных препаратов.

По словам терапевта, современная превентивная медицина способна эффективно противостоять этим вызовам. Главным приоритетом является контроль артериального давления и уровня холестерина. В развитых странах системный прием гипотензивных препаратов и статинов позволил значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых катастроф.

"Профилактика внезапной смерти, назначение препаратов, которые позволяют выровнять артериальное давление, нормализовать уровень холестерина. Это стоит на первом месте, чтобы человек дожил до старости", — отметил Орлов.

Особое внимание специалист уделил восполнению дефицитов жизненно важных микроэлементов и витаминов. В условиях мегаполиса у большинства людей наблюдается нехватка витамина D3, что негативно сказывается на иммунитете и прочности костей. Женщинам в постменопаузе критически важно следить за уровнем кальция для предотвращения остеопороза.

Стоит отметить, что помимо нутритивной поддержки, ученые изучают влияние различных внешних факторов на работу мозга. В частности, некоторые видеоигры для пожилых рассматриваются как инструмент поддержания ясности ума.

Также врач указал на значимость здоровья щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Дефицит йода, характерный для московского региона, ускоряет развитие атеросклероза. Врачи регулярно напоминают, что своевременная диагностика помогает избежать серьезных осложнений. К примеру, простая проверка состояния кожных покровов и сосудов на ногах позволяет выявить болезни сосудов на ранней стадии.

"Если следить за состоянием щитовидной железы мы таким образом продлеваем процессы старения, отсрочиваем его достаточно значительно. Это целая наука, превентивная медицина, она этими вещами занимается и достаточно хорошие результаты", — пояснил эксперт.

Отдельно была затронута тема гормонозаместительной терапии. По мнению невролога, она показывает хорошие результаты в борьбе со старением, однако требует строжайшего контроля со стороны врачей. У мужчин дополнительный прием тестостерона может спровоцировать рост предстательной железы, а у женщин эстрогеновая терапия повышает риск развития новообразований в матке и молочных железах.

Несмотря на сложности, инновации в терапии продолжаются. В офтальмологии, например, уже широко применяется современная замена хрусталика, возвращающая зрение пациентам с катарактой. В то же время фундаментальная наука продолжает исследовать процессы угасания организма, хотя не всякая антивозрастная терапия пока дает гарантированный результат.

Невролог подчеркнул, что услуги специалистов превентивной медицины и регулярная сдача анализов требуют финансовых вложений, однако это является надежной инвестицией в качественное и долгое долголетие.

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