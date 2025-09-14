Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
танцы для пенсионеров
танцы для пенсионеров
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:02

Хобби, которые сильнее спортзала: как пенсионеры находят вторую молодость

Учёные: танцы снижают риск деменции и улучшают координацию у пожилых людей

Энергия в возрасте после 65 лет — это не случайность, а результат осознанных привычек. Люди, которые выглядят бодро и живо даже в 70 или 80 лет, чаще всего не сидят на месте. Они нашли занятия, которые приносят удовольствие и в то же время заставляют тело двигаться. Именно такие увлечения становятся естественным способом поддерживать здоровье и ясность ума.

Прогулки с целью

Ходьба может показаться слишком простой, но её сила именно в доступности. Многие превращают обычные прогулки в настоящую практику — исследуют новые районы, выбирают живописные маршруты или присоединяются к пешеходным клубам. Один мужчина, которому за 70, ежедневно проходит три мили, слушая музыку или подкасты. Для него это ритуал, а не просто тренировка. По данным Американской кардиологической ассоциации, регулярные прогулки укрепляют сердце, улучшают настроение и даже помогают памяти.

Танцы

Танцы сочетают радость и движение, поэтому они так привлекательны для пожилых людей. На занятиях сальсой или бальными вечерами легко встретить участников старше шестидесяти. Это и кардионагрузка, и тренировка равновесия, и социальная активность. Учёные отмечают, что регулярные танцы снижают риск деменции и улучшают координацию. А улыбки и чувство лёгкости делают их одним из самых вдохновляющих способов оставаться в форме.

Садоводство

Уход за растениями — это куда больше, чем просто работа с землёй. Человек приседает, копает, поднимает, наклоняется — и всё это естественным образом тренирует тело. При этом садоводство снижает стресс и дарит ощущение смысла. Исследования показывают, что регулярная работа в саду помогает справляться с симптомами депрессии. Даже несколько горшков с растениями на балконе могут стать источником радости и движения.

Плавание

Вода даёт свободу тем, у кого болят суставы или есть травмы. Плавание разгружает тело, но при этом задействует почти все мышцы и укрепляет сердце. Один пенсионер признался: "Бассейн — это единственное место, где я чувствую себя полностью свободным. Как будто груз возраста исчезает". Многие центры предлагают аквааэробику и специальные часы для пожилых, что делает плавание не только полезным, но и социальным занятием.

Йога и тай-чи

Эти практики объединяют движение и спокойствие. Йога развивает гибкость, осанку и силу, а тай-чи улучшает равновесие и снижает риск падений почти на 60%. Обзоры клинических исследований подтверждают: у пожилых, регулярно занимающихся йогой, выше скорость ходьбы и сила ног. Кроме того, занятия помогают уменьшить тревожность и улучшить концентрацию.

Велоспорт

Езда на велосипеде подходит не только молодым. Всё больше пожилых людей выбирают электровелосипеды или спокойные поездки по паркам. Это щадящая нагрузка для суставов и отличный способ поддерживать выносливость. Пары на пенсии часто говорят, что велосипед укрепляет их отношения, ведь совместные поездки становятся и приключением, и временем для общения.

Игры и спорт

Пиклбол, теннис, гольф или настольный теннис — выбор огромен. Важнее не сам вид спорта, а общение и азарт. Регулярные игры создают структуру — встречи каждую неделю, дружеские соревнования — и дарят чувство принадлежности. Особенно популярен пиклбол: он проще тенниса, но динамичен и доступен. Многие сообщества пенсионеров строятся вокруг таких игр, где спорт становится способом быть частью чего-то большего.

Активность после 65 лет не сводится к строгим тренировкам или часам в спортзале. Секрет в том, чтобы выбирать хобби, которые радуют, а движение в них становится естественным. Именно радость от занятий делает их источником энергии и долголетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Колсанова: внезапная пигментация и сосудистая сетка могут быть признаком нарушений здоровья сегодня в 14:17

Когда пигментные пятна и сухость кожи говорят о болезнях

Косметолог рассказала, как пигментация, сосудистая сетка и сухость кожи могут указывать на скрытые болезни и почему важно не игнорировать сигналы.

Читать полностью » Мирамистин – не панацея: эксперт назвал 3 альтернативных средства, не хуже сегодня в 14:15

Мирамистин не уникален: кардиолог раскрыл секрет, чем заменить популярный антисептик

Врач рассказал, чем заменить Мирамистин. Существуют аналогичные препараты с дезинфицирующими свойствами: Лизобакт, Лизоцим и Тантум-Верде.

Читать полностью » Гемофилия: эксперт раскрыл секреты современной диагностики и терапии – ключевые шаги сегодня в 13:15

Гемофилия больше не приговор: новые методы лечения увеличивают продолжительность жизни в 3 раза

В России разработаны новые подходы к терапии гемофилии, позволяющие значительно продлить жизнь пациентов и улучшить её качество. Подробности и советы эксперта.

Читать полностью » Травматолог-ортопед Красильников назвал современные методы операции при Халюс Вальгус сегодня в 13:11

Красота на шпильках оборачивается болью и инвалидностью

Неудобная обувь может обернуться серьёзными проблемами: врачи объяснили, как развивается «шишка на ноге» и почему важно лечить её на ранних стадиях.

Читать полностью » Диетолог Зубарева: льняная, гречневая и бобовая паста помогают контролировать вес сегодня в 12:36

Диетолог рассказала, какие виды пасты помогают контролировать вес

Диетолог объяснила, почему во время диеты не стоит исключать пасту: некоторые её виды могут считаться настоящим суперфудом.

Читать полностью » Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона сегодня в 12:15

Тремор, скованность, потеря запаха: что скрывается за этими симптомами — болезнь Паркинсона

Врач-невролог Анна Демьяновская рассказала о первых признаках болезни Паркинсона, которые часто остаются незамеченными. Узнайте, как распознать заболевание на ранней стадии и что делать.

Читать полностью » Нутрициолог Наталья Чаевская рассказала о пользе зелёного чая для мозга сегодня в 11:33

Нутрициолог Чаевская объяснила, сколько зелёного чая можно пить в день

Нутрициолог объяснила, почему зелёный чай называют «натуральным допингом» для мозга и как правильно заваривать его для максимальной пользы.

Читать полностью » Диетолог Марьяна Джутова бьет тревогу: отказ от углеводов приводит к катастрофическим последствиям сегодня в 11:15

Врач предупреждает: отказ от углеводов чреват серьезными последствиями – вот почему

Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, почему отказ от углеводов опасен для здоровья. Углеводы - главный источник энергии, влияют на мозг и пищеварение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Белая горчица признана одним из лучших сидератов для улучшения почвы
Питомцы

Щенков отдают новым хозяевам в возрасте от 8 до 12 недель
Садоводство

Сабрина Солт: магний напрямую связан с качеством сна и уровнем энергии
Спорт и фитнес

Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе
Наука

Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета
Авто и мото

Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего
Еда

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом
Дом

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet