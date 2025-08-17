Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как управлять мыслями
Как управлять мыслями
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:29

20 минут в день — и мозг начинает строить новые нейронные связи: секрет ясного ума в любом возрасте

Активное обучение: естественный способ защитить мозг от старения

Рост числа деменций и нейродегенеративных заболеваний заставляет науку искать не только лекарства, но и немедикаментозные методы поддержки мозга. Одним из самых действенных инструментов оказалось активное обучение — деятельность, которая требует вовлечённости, новизны и регулярного умственного усилия.

Что такое активное обучение

В отличие от пассивных занятий (например, просмотра телевизора или даже простых головоломок), активное обучение предполагает полное включение когнитивных ресурсов. Это может быть изучение нового языка, освоение игры на музыкальном инструменте, программирование или творчество — живопись, скульптура, дизайн.

Каждая из этих активностей заставляет мозг работать вне привычных рамок: подключаются память, внимание, аналитика и креативность. Именно такой "стресс" и стимулирует нейрогенез — формирование новых нейронов и связей.

Проверенные эффекты

  1. Укрепление памяти — как краткосрочной, так и долгосрочной.

  2. Развитие гибкости мышления — умение находить нестандартные решения и принимать взвешенные решения.

  3. Адаптация к переменам — мозг лучше справляется с новыми обстоятельствами и стрессом.

Почему кроссвордов мало

Кроссворды, судоку и пазлы полезны для поддержания тонуса, но их недостаточно для глубокой перестройки мозга. Только новые и сложные задачи вызывают у нейронов необходимость перестраиваться, укрепляя когнитивные функции надолго.

Как внедрить активное обучение в жизнь

  • Онлайн-курсы по интересным направлениям.

  • Музыкальные и художественные кружки.

  • Изучение программирования или цифровых технологий.

  • Практика ремёсел и творчества.

Главное — выходить из зоны комфорта и давать мозгу новый опыт.

Регулярность решает всё

Подобно физическим тренировкам, активное обучение требует системности. Даже 20-30 минут в день достаточно, чтобы заметно укрепить когнитивные способности.

Активное обучение — это не только способ замедлить когнитивный спад, но и инвестиция в будущее качество жизни. Регулярно пробуя новое и сложное, мы сохраняем ясность ума, гибкость и креативность на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45% сегодня в 12:22

Почему лишние шаги не всегда приносят пользу

Врачи рассказали, как 8 000 шагов в день снижают риск болезней сердца почти наполовину и почему больше — не всегда значит полезнее.

Читать полностью » Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование сегодня в 12:13

Поджелудочная железа в опасности: сколько алкоголя становится смертельным

Ученые Майами установили связь между употреблением алкоголя и риском рака поджелудочной железы. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно при наличии мутации гена Ras, может привести к онкологии.

Читать полностью » Врач-инфекционист Владимир Неронов назвал меры защиты от клещей на даче сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Узнайте о трех простых, но эффективных способах защиты от клещей на даче до конца лета. Советы врача о правильной одежде, осмотре и обустройстве участка.

Читать полностью » Врач Зарубина: обжигающая еда снижает чувствительность вкусовых рецепторов сегодня в 11:19

Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу

Гастроэнтеролог объяснила, почему слишком горячая еда опасна для пищевода и как привычка есть "с пылу с жару" может привести к ожогам и рубцам ЖКТ.

Читать полностью » Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома сегодня в 10:36

Насморк отступит за 3 дня: копеечный метод, с которым забудете об аптеке

Эффективные способы лечения насморка в домашних условиях. Как быстро облегчить дыхание, используя солевой раствор, ингаляции, прогревания и эфирные масла.

Читать полностью » Кардиолог Вахляев предупредил о нетипичных симптомах инфаркта миокарда сегодня в 10:17

Болезнь, которую легко перепутать с простудой или проблемами с зубами

Кардиолог рассказал, почему инфаркт может проявляться как зубная боль или отравление, и объяснил, как вовремя распознать опасное состояние.

Читать полностью » Курение и мозг: как никотин разрушает когнитивные функции – мнение врача сегодня в 9:36

Дымовая завеса: как курение лишает вас дофамина и радости жизни – срочно избавляйтесь от зависимости

Как курение влияет на мозг: ухудшение памяти, концентрации, развитие деменции. Советы врача гериатра по сохранению здоровья мозга и отказу от курения. Избавьтесь от пагубной привычки сейчас!

Читать полностью » Гастроэнтеролог Васильева предупредила о вреде трансжиров для поджелудочной железы сегодня в 9:14

Маргарин и чипсы: как привычные продукты разрушают поджелудочную железу

Врач объяснила, как трансжиры из маргарина, чипсов и фастфуда перегружают поджелудочную железу и вызывают воспаление тканей органа.

Читать полностью »

Новости
Мир

Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия
Спорт и фитнес

Физиолог Стейси Симс: как тренировки нарушают и восстанавливают гомеостаз организма
Наука и технологии

Археологи нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет в Польше
Туризм

Маршруты для смелых: как туристы нашли тайную долину на Красной Поляне
Мир

На встрече Трампа и Зеленского будет обсуждаться территориальный вопрос — Уиткофф
Садоводство

В Пермском крае рассказали, как правильно укрепить склон и установить беседку
Спорт и фитнес

Румынская тяга развивает силу хвата и заднюю поверхность бедра — эксперты по фитнесу
Дом

Как устранить запах в квартире без вреда для здоровья — советы эксперта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru