Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина ухаживает за кожей
Мужчина ухаживает за кожей
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:53

Красота не в одном флаконе: секрет сияющей кожи — в правильных дуэтах

Врачи рекомендуют сочетать витамин С и арбутин для осветления кожи и уменьшения пигментации

Кожа редко бывает однородной и "безупречной". Она может быть сухой, склонной к высыпаниям, чрезмерно жирной или подверженной пигментации. При этом многие сталкиваются сразу с несколькими проблемами: покраснения, расширенные поры, обезвоженность и первые морщины часто появляются одновременно. Уход за такой кожей требует не только универсальных средств, но и грамотного подбора активных ингредиентов, которые способны работать в связке и усиливать действие друг друга.

Почему важны комбинации активов

Современная косметология предлагает десятки активных компонентов, каждый из которых решает свою задачу. Но по-настоящему заметные результаты появляются тогда, когда они грамотно сочетаются. Одни ингредиенты смягчают возможные побочные эффекты других, а некоторые усиливают их действие, создавая синергию. Например, средства, направленные на борьбу с воспалениями, могут одновременно укреплять кожный барьер, а формулы для выравнивания тона часто работают и на уменьшение пятен.

"Я искал оттенок, который…" — сказал дизайнер Джорджио Армани.

Эта мысль применима и к уходу за кожей: иногда всё дело в правильном сочетании нюансов, а не в поиске одного "идеального" средства.

Лучшие дуэты для разных проблем

Неровная текстура и расширенные поры

Если кожа склонна к высыпаниям, жирному блеску и неровностям, стоит обратить внимание на комбинацию ниацинамида и азелаиновой кислоты. Первый компонент регулирует выработку себума и укрепляет барьер, второй обладает мягким кератолитическим и противовоспалительным действием. Вместе они делают поверхность кожи более гладкой, уменьшают количество новых высыпаний и постепенно сужают поры.

Тусклый цвет лица и пигментация

Сочетание витамина С с альфа-арбутином работает в двух направлениях: обеспечивает мгновенное сияние и постепенно борется с гиперпигментацией. Витамин С известен как мощный антиоксидант, защищающий кожу от окислительного стресса, а арбутин снижает активность меланоцитов, предотвращая образование новых пятен. В результате цвет лица становится более ровным и свежим.

Чувствительная кожа и покраснения

Для тех, кто страдает от раздражений и частых воспалений, подойдёт связка центеллы азиатской и транексамовой кислоты. Центелла успокаивает, способствует заживлению и укреплению сосудов, а транексамовая кислота снижает покраснение и помогает коже лучше удерживать влагу. В паре они уменьшают реактивность кожи и делают её более устойчивой к внешним стрессам.

Первые морщины и потеря упругости

Ретинол остаётся золотым стандартом в антивозрастном уходе, однако он может быть агрессивным. Добавление пептидов в уход помогает смягчить его действие и дополнительно стимулировать синтез коллагена. Эта комбинация ускоряет обновление клеток, укрепляет структуру тканей и заметно повышает упругость кожи.

Как встроить активы в рутину

Важно помнить, что активные компоненты лучше вводить постепенно, чтобы кожа успела адаптироваться. Начинать стоит с низких концентраций и наблюдать за реакцией. Кроме того, некоторые активы чувствительны к свету или сочетаются не со всеми компонентами. Например, витамин С чаще рекомендуют использовать утром под SPF, а ретинол — вечером.

Полезно чередовать уход: утром делать акцент на антиоксиданты и защиту, вечером — на восстановление и регенерацию. В таком случае комбинации будут работать максимально эффективно.

Сочетание активных ингредиентов в косметике — это не случайность, а тщательно продуманная стратегия. Если правильно подбирать дуэты, можно одновременно решать сразу несколько проблем кожи: бороться с акне и неровностями, устранять тусклость, уменьшать покраснения и замедлять появление морщин. Такой подход делает уход более адресным и результативным, а значит, и путь к здоровой коже — короче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет идеального арбузного дня: когда и сколько можно съесть, чтобы не навредить здоровью сегодня в 12:35

Арбузный удар: почему сочетание с шашлыком может обернуться кошмаром для вашего живота

Диетологи предупреждают: сочетание арбуза с мясом, особенно шашлыком, может вызвать проблемы с пищеварением. Узнайте, почему эта комбинация опасна и как правильно есть арбуз, чтобы получить только пользу.

Читать полностью » Учёные Венского медуниверситета подтвердили эффективность лаванды против тревожности сегодня в 11:40

Лаванда оказалась сильнее, чем мы думали: новое исследование

Учёные доказали, что лаванда действует не хуже антидепрессантов. Но какой способ применения оказался наиболее эффективным?

Читать полностью » Британские и бразильские исследователи доказали связь колбасы с когнитивными нарушениями сегодня в 11:35

Съел колбасу — рискуешь забыть имя: как еда превращается в угрозу для памяти

Учёные Великобритании и Бразилии выявили связь частого потребления колбас, сосисок и других переработанных мясных продуктов с риском развития деменции. Психиатр Надежда Соловьёва объяснила, как глутамат натрия и соевый белок разрушают мозг.

Читать полностью » Опасная привычка: как россияне используют еду для борьбы со стрессом – советы экспертов сегодня в 10:35

Тайная жизнь россиян во время стресса: неожиданные пищевые откровения

Узнайте, как россияне справляются со стрессом с помощью еды. Какие продукты выбирают чаще всего и почему «заедание» тревоги может быть опасным. Исследование и советы экспертов.

Читать полностью » Диетолог Галина Волкова назвала норму потребления инжира в день сегодня в 10:34

Этот фрукт укрепляет сердце и кости, но может испортить пищеварение

Инжир улучшает работу сердца и кишечника, но при чрезмерном употреблении может вызвать неприятные последствия. Где проходит безопасная норма?

Читать полностью » Врач-нутрициолог Надежда Чернышова предупредила об опасности самостоятельных диет сегодня в 9:31

Самостоятельная диета может обернуться болезнью: чем рискуют худеющие

Самостоятельные диеты кажутся простым решением, но врачи предупреждают: такие эксперименты могут обернуться неожиданными проблемами для здоровья.

Читать полностью » Мария Ткаченко: почему сырые овощи из супермаркета могут быть опаснее уличной еды сегодня в 9:27

Термическая бомба для микробов: как готовить овощи, чтобы не попасть в больницу

Диетолог Мария Ткаченко развеяла мифы о профилактике летних отравлений. Как правильно мыть овощи, хранить продукты и готовить блюда, чтобы избежать кишечных инфекций? Секреты гигиены и защиты от бактерий.

Читать полностью » Главный офтальмолог Минска Татьяна Воронович: каждый четвёртый ребёнок имеет проблемы со зрением сегодня в 8:28

Школьная нагрузка и гаджеты: что сильнее всего бьёт по детям сегодня

У детей всё чаще появляются психические и зрительные расстройства. Эксперты рассказали о причинах и предупредили о рисках.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматологи: ежедневный душ вредит коже и волосам
Дом

Дизайнер Маголина назвала приёмы использования фотообоев в спальне и гостиной
Питомцы

Ветеринары рекомендуют хорьков как альтернативу собакам и кошкам
Культура и шоу-бизнес

Рик Дэвис, один из основателей Supertramp, скончался после долгой болезни
Питомцы

Атаки ворон на человека: факторы риска согласно отчету Минздрава
Садоводство

Садоводам назвали оптимальные условия хранения георгин и канн до весны
УрФО

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по состоянию рынка труда
Спорт и фитнес

Врачи назвали пользу йоги на стуле при сидячем образе жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet