Не только от токсинов: 5 бытовых лайфхаков с активированным углём
Активированный уголь давно перестал быть просто аптечным средством. Его пористая структура делает вещество настоящим универсалом — оно впитывает влагу, запахи, токсины и даже микроорганизмы. Благодаря этому уголь может стать помощником не только в аптечке, но и в быту, косметике и уходе за растениями.
Помощник для комнатных растений
Активированный уголь — отличное средство для улучшения состояния почвы и защиты растений от заболеваний. Его порошок добавляют в цветочные горшки или в дренажный слой.
Как он работает:
-
Улучшает структуру грунта. Мельчайшие поры угля удерживают влагу и питательные вещества, не допуская переувлажнения.
-
Стимулирует рост корней. Корневая система развивается активнее, поскольку почва становится более рыхлой и насыщенной кислородом.
-
Предотвращает появление плесени. Благодаря антисептическим свойствам уголь подавляет развитие грибков и бактерий.
Чтобы усилить эффект, можно измельчить несколько таблеток и перемешать их с землёй при пересадке растения. Также уголь добавляют в воду для укоренения черенков — он предотвращает загнивание среза.
Натуральный поглотитель запахов
В квартире уголь прекрасно заменяет ароматизаторы и химические освежители. Он не маскирует запахи, а впитывает их вместе с лишней влагой.
Где использовать:
-
в холодильнике - для устранения запаха рыбы, лука и чеснока;
-
в шкафах и гардеробных - для сохранения свежести белья и одежды;
-
в прихожей - чтобы убрать запах обуви;
-
в автомобиле - в качестве простого дезодоранта.
Достаточно насыпать измельчённый уголь в небольшие мешочки из ткани или оставить в открытых ёмкостях. Менять их нужно примерно раз в месяц — по мере потери эффективности.
Средство против сырости и плесени
Если в доме часто появляется сырость — активированный уголь поможет справиться и с этой проблемой. Его размещают в ванных комнатах, подвалах или на подоконниках, где обычно скапливается влага.
Пористая структура угля впитывает влагу из воздуха, препятствуя образованию конденсата и плесени. В помещениях с повышенной влажностью мешочки с углем действуют не хуже электрического осушителя — при этом абсолютно безопасны и не требуют энергии.
Косметическое применение
Активированный уголь давно завоевал популярность в домашней косметике. Он известен своей способностью глубоко очищать кожу и снимать воспаления.
Маска для лица с углем
-
Размелите 2-3 таблетки и смешайте с небольшим количеством воды, геля алоэ или мёда.
-
Нанесите смесь на лицо на 10-15 минут.
-
Смойте тёплой водой и нанесите лёгкий крем.
Такая процедура очищает поры, убирает жирный блеск и придаёт коже матовость. При регулярном применении уменьшаются высыпания, а цвет лица становится ровнее.
Дополнительные варианты ухода:
-
добавление порошка в шампунь помогает удалить излишки кожного сала и следы укладочных средств;
-
угольные пасты и ополаскиватели используют для мягкого отбеливания зубов (только не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не повредить эмаль).
Очищение воздуха
Активированный уголь активно применяют в фильтрах для систем вентиляции и кондиционеров, но и в быту он работает не хуже.
Если в квартире недавно был ремонт или кто-то курит, достаточно поставить несколько открытых ёмкостей с углём — он впитает токсичные соединения, запах краски и дыма.
"Достаточно разместить по дому открытые емкости с углем, и он соберет летучие соединения", — отмечают специалисты по очистке воздуха.
Этот метод особенно актуален зимой, когда окна часто закрыты, и воздух не обновляется естественным образом.
Как выбрать и использовать уголь
Для бытовых нужд подойдёт аптечный активированный уголь в таблетках или гранулах. Перед применением их измельчают в порошок — так поверхность впитывания увеличивается в несколько раз.
Советы:
-
Не используйте уголь с ароматизаторами или добавками — только чистый сорбент.
-
Храните его в сухом месте, иначе он быстро потеряет свои свойства.
-
Если уголь используется как влагопоглотитель, меняйте его каждые 2-3 недели.
Таблица: где и зачем использовать активированный уголь
|Сфера применения
|Эффект
|Форма использования
|Растения
|Защищает от гнили, улучшает структуру почвы
|Измельчённый порошок
|Удаление запахов
|Впитывает неприятные ароматы и влагу
|Мешочки, контейнеры
|Косметика
|Очищает кожу, регулирует жирность
|Маски, скрабы
|Воздухоочистка
|Устраняет вредные соединения и дым
|Открытые ёмкости
|Борьба с плесенью
|Поглощает влагу и предотвращает грибок
|Мешочки в проблемных зонах
А что если попробовать в новых целях?
Активированный уголь может стать и декоративным элементом. Его гранулы используют в прозрачных вазы с растениями — они не только украшают, но и защищают воду от закисания.
Кроме того, уголь можно положить в аквариум для естественной фильтрации — он впитает токсины и поможет поддерживать чистоту воды.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru