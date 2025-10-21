Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Активированный уголь
Активированный уголь
© commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:51

Не только от токсинов: 5 бытовых лайфхаков с активированным углём

Активированный уголь впитывает влагу, запахи и токсины

Активированный уголь давно перестал быть просто аптечным средством. Его пористая структура делает вещество настоящим универсалом — оно впитывает влагу, запахи, токсины и даже микроорганизмы. Благодаря этому уголь может стать помощником не только в аптечке, но и в быту, косметике и уходе за растениями.

Помощник для комнатных растений

Активированный уголь — отличное средство для улучшения состояния почвы и защиты растений от заболеваний. Его порошок добавляют в цветочные горшки или в дренажный слой.

Как он работает:

  • Улучшает структуру грунта. Мельчайшие поры угля удерживают влагу и питательные вещества, не допуская переувлажнения.

  • Стимулирует рост корней. Корневая система развивается активнее, поскольку почва становится более рыхлой и насыщенной кислородом.

  • Предотвращает появление плесени. Благодаря антисептическим свойствам уголь подавляет развитие грибков и бактерий.

Чтобы усилить эффект, можно измельчить несколько таблеток и перемешать их с землёй при пересадке растения. Также уголь добавляют в воду для укоренения черенков — он предотвращает загнивание среза.

Натуральный поглотитель запахов

В квартире уголь прекрасно заменяет ароматизаторы и химические освежители. Он не маскирует запахи, а впитывает их вместе с лишней влагой.

Где использовать:

  • в холодильнике - для устранения запаха рыбы, лука и чеснока;

  • в шкафах и гардеробных - для сохранения свежести белья и одежды;

  • в прихожей - чтобы убрать запах обуви;

  • в автомобиле - в качестве простого дезодоранта.

Достаточно насыпать измельчённый уголь в небольшие мешочки из ткани или оставить в открытых ёмкостях. Менять их нужно примерно раз в месяц — по мере потери эффективности.

Средство против сырости и плесени

Если в доме часто появляется сырость — активированный уголь поможет справиться и с этой проблемой. Его размещают в ванных комнатах, подвалах или на подоконниках, где обычно скапливается влага.

Пористая структура угля впитывает влагу из воздуха, препятствуя образованию конденсата и плесени. В помещениях с повышенной влажностью мешочки с углем действуют не хуже электрического осушителя — при этом абсолютно безопасны и не требуют энергии.

Косметическое применение

Активированный уголь давно завоевал популярность в домашней косметике. Он известен своей способностью глубоко очищать кожу и снимать воспаления.

Маска для лица с углем

  • Размелите 2-3 таблетки и смешайте с небольшим количеством воды, геля алоэ или мёда.

  • Нанесите смесь на лицо на 10-15 минут.

  • Смойте тёплой водой и нанесите лёгкий крем.

Такая процедура очищает поры, убирает жирный блеск и придаёт коже матовость. При регулярном применении уменьшаются высыпания, а цвет лица становится ровнее.

Дополнительные варианты ухода:

  • добавление порошка в шампунь помогает удалить излишки кожного сала и следы укладочных средств;

  • угольные пасты и ополаскиватели используют для мягкого отбеливания зубов (только не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не повредить эмаль).

Очищение воздуха

Активированный уголь активно применяют в фильтрах для систем вентиляции и кондиционеров, но и в быту он работает не хуже.

Если в квартире недавно был ремонт или кто-то курит, достаточно поставить несколько открытых ёмкостей с углём — он впитает токсичные соединения, запах краски и дыма.

"Достаточно разместить по дому открытые емкости с углем, и он соберет летучие соединения", — отмечают специалисты по очистке воздуха.

Этот метод особенно актуален зимой, когда окна часто закрыты, и воздух не обновляется естественным образом.

Как выбрать и использовать уголь

Для бытовых нужд подойдёт аптечный активированный уголь в таблетках или гранулах. Перед применением их измельчают в порошок — так поверхность впитывания увеличивается в несколько раз.

Советы:

  1. Не используйте уголь с ароматизаторами или добавками — только чистый сорбент.

  2. Храните его в сухом месте, иначе он быстро потеряет свои свойства.

  3. Если уголь используется как влагопоглотитель, меняйте его каждые 2-3 недели.

Таблица: где и зачем использовать активированный уголь

Сфера применения Эффект Форма использования
Растения Защищает от гнили, улучшает структуру почвы Измельчённый порошок
Удаление запахов Впитывает неприятные ароматы и влагу Мешочки, контейнеры
Косметика Очищает кожу, регулирует жирность Маски, скрабы
Воздухоочистка Устраняет вредные соединения и дым Открытые ёмкости
Борьба с плесенью Поглощает влагу и предотвращает грибок Мешочки в проблемных зонах

А что если попробовать в новых целях?

Активированный уголь может стать и декоративным элементом. Его гранулы используют в прозрачных вазы с растениями — они не только украшают, но и защищают воду от закисания.

Кроме того, уголь можно положить в аквариум для естественной фильтрации — он впитает токсины и поможет поддерживать чистоту воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как продлить срок службы кухонной губки и избавиться от бактерий сегодня в 2:18
Губка для посуды под микроскопом: что живёт внутри и как всё это удалить

Кухонная губка может стать рассадником бактерий, если за ней не ухаживать. Узнай, как правильно очищать и дезинфицировать аксессуар, продлевая его срок службы.

Читать полностью » Повышенная влажность в доме: причины, последствия и эффективные способы устранения сегодня в 1:42
Затхлый запах в квартире: как найти источник сырости и избавиться от него навсегда

Затхлый запах — не косметическая проблема. Разбираемся, как вычислить источник сырости, вернуть здоровый микроклимат и закрепить результат без бесконечных «маскировок».

Читать полностью » Как правильно удалить старые обои: проверенный способ с водой и средством для посуды сегодня в 1:29
Никаких растворителей: как снять старые обои тёплой водой и каплей моющего

Есть способ быстро снять старые обои без лишних усилий и химии. Простое средство из воды и мыла поможет подготовить стены к новому ремонту за считанные минуты.

Читать полностью » Пять распространённых декоративных ошибок, из-за которых страдает интерьер сегодня в 1:18
Как декор убивает стиль: самые частые интерьерные промахи

Неправильный декор способен разрушить даже самый продуманный интерьер. Какие детали делают обстановку безвкусной — и чем их заменить, чтобы вернуть дому стиль?

Читать полностью » Пять благородных оттенков Pantone для элегантного оформления квартиры сегодня в 0:48
От пыльной розы до изумруда: самые благородные цвета Pantone для вашего дома

От пыльной розы до изумрудного — цвета из палитры Pantone помогут создать интерьер с настроением роскоши. Разбираем, как сочетать оттенки, чтобы дом выглядел дорого.

Читать полностью » В Москве рекордно выросла доля новостроек без отделки сегодня в 0:31
Больше экономии, меньше комфорта: рынок новостроек переходит на формат без отделки

Доля квартир без отделки в Москве достигла рекорда — более 60%. Почему застройщики отказались от ремонта и выгодно ли покупать "черновое" жильё?

Читать полностью » Проверенный способ размножения герани: как укоренить черенки за две недели сегодня в 0:10
Герань укоренится даже у новичка — нужен лишь стакан, салфетка и немного терпения

Укоренить черенки герани можно без теплицы и стимуляторов. Дачники делятся простым способом, при котором растение даёт корни за две недели.

Читать полностью » Учёные подтвердили связь между визуальным беспорядком и повышением уровня стресса вчера в 23:52
Дом, который убирает сам: всего три привычки, и порядок держится без усилий

Как превратить уборку в естественную часть дня и навсегда избавиться от хаоса? Пошаговая система, которая держит дом в порядке без усилий и стресса.

Читать полностью »

Новости
Еда
Люля-кебаб на шампурах получается мягким и однородным по текстуре
Наука
Нейроинтерфейсы создают риски для приватности и психической независимости пользователей – Марчелло Йенка
Туризм
Путешественники поделились советами, как разобраться в линиях и станциях токийского метро
Спорт и фитнес
Тренировки на свежем воздухе укрепляют тело и снижают стресс — данные спортивных исследований
Еда
Жареная свиная шея сохраняет мягкость благодаря мраморным прожилкам
Красота и здоровье
Врач-ревматолог Ирина Самкова рассказала, почему развивается остеопороз и как его предотвратить
Технологии
iPhone Air провалился в продажах — Apple сократила производство на миллион устройств
Красота и здоровье
Диетолог Марина Макиша заявила, что ожирение в России достигло масштабов эпидемии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet