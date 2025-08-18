Кровь и предательство на экране: новый сериал с Натали Дормер обещает потрясти зрителей

Что происходит, когда успешная киновселенная превращается в сериал? Netflix снова проверяет эту формулу на прочность. На этот раз в центре внимания — экшн-триллер "Эвакуация" ("Extraction"), главную роль в котором сыграет Натали Дормер, известная зрителям по "Игре престолов" и "Голодным играм".

Сюжет и атмосфера

История развернётся в Ливии. Наёмник отправляется на рискованную миссию — освободить группу заложников. Но всё осложняется: его путь пересекается с враждующими группировками и безжалостными убийцами. Перед героем встанет выбор, где цена ошибки — собственная жизнь.

Однако это не просто история боевика. "Эвакуация" будет исследовать куда более тонкие материи — душевные травмы, предательство и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются люди, балансирующие на грани.

Кто стоит за проектом

Шоураннером, сценаристом и режиссёром выступит Глен Маццара. В списке продюсеров — братья Джо и Энтони Руссо, знакомые поклонникам Marvel и проекта "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Этот фильм стал отправной точкой всей франшизы: именно Джо Руссо написал сценарий оригинальной картины, а вместе с Энтони и Крисом Хемсвортом был продюсером.

В "Эвакуации" будет восемь эпизодов, а среди исполнительных продюсеров — всё те же братья Руссо, давно зарекомендовавшие себя мастерами жанра.

Актёрский состав

Натали Дормер исполнит роль Клейтона Уиспeра — лидера частной военной компании. Центрального героя сыграет Омар Си, но детали его образа пока держат в секрете. В каст вошёл и Бойд Холбрук, однако его роль пока не раскрывается.

"Эвакуация" обещает стать продолжением традиции Netflix развивать успешные истории. Достаточно вспомнить, как романтическая трилогия "Всем парням, которых я любила раньше" превратилась в сериал "Целую, Китти", уже получивший третий сезон.

Откуда всё началось

Фильм "Тайлер Рейк" 2020 года базировался на графическом романе "Ciudad" авторов Энди Паркса и Фернандо Леона Гонсалеса. В нём Крис Хемсворт воплотил образ австралийского наёмника, который берётся спасти сына индийского наркобарона.

Успех картины привёл к выходу сиквела в 2023 году. На этот раз герой Хемсворта получает задачу спасти семью грузинского криминального авторитета прямо из тюрьмы. Оба фильма были сняты при поддержке компании AGBO — и задали тон для будущего сериала.