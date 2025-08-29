Картошка фри оправдана: главный враг кожи оказался в другой тарелке
Многие уверены: стоит съесть картошку фри или кусок жареного во фритюре — и лицо моментально "отзовётся" воспалениями. Но так ли это на самом деле?
Что говорит наука
Дерматолог Розалинд Симпсон в интервью The Guardian развеяла этот популярный миф. По её словам, научных доказательств прямой связи между жирной пищей и акне нет.
Главный фактор, который провоцирует высыпания, — гормоны. В подростковом возрасте уровень андрогенов резко растёт, из-за чего сальные железы начинают работать активнее. Кожное сало вместе с омертвевшими клетками закупоривает поры, а в этой среде активно размножаются бактерии.
Влияние других факторов
Симпсон подчёркивает: на состояние кожи сильнее влияют:
-
стресс,
-
экологические условия,
-
злоупотребление быстрыми углеводами.
Именно сладости чаще усугубляют акне, чем блюда с высоким содержанием жира.
Опасность "антиакне-диет"
Многие пытаются бороться с высыпаниями с помощью строгих ограничений в питании. Но врач предостерегает: такие диеты не только бесполезны, но и опасны.
Недостаток витаминов и минералов способен ухудшить общее состояние организма и даже повлиять на психоэмоциональное здоровье.
Итог
Акне — это не следствие любви к жареной картошке, а результат комплексного воздействия гормонов, стресса и образа жизни. Жёсткие диеты проблему не решат, а правильный уход и грамотное лечение у дерматолога помогут куда эффективнее.
