Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прыщ на лице
Прыщ на лице
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Картошка фри оправдана: главный враг кожи оказался в другой тарелке

Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны

Многие уверены: стоит съесть картошку фри или кусок жареного во фритюре — и лицо моментально "отзовётся" воспалениями. Но так ли это на самом деле?

Что говорит наука

Дерматолог Розалинд Симпсон в интервью The Guardian развеяла этот популярный миф. По её словам, научных доказательств прямой связи между жирной пищей и акне нет.

Главный фактор, который провоцирует высыпания, — гормоны. В подростковом возрасте уровень андрогенов резко растёт, из-за чего сальные железы начинают работать активнее. Кожное сало вместе с омертвевшими клетками закупоривает поры, а в этой среде активно размножаются бактерии.

Влияние других факторов

Симпсон подчёркивает: на состояние кожи сильнее влияют:

  • стресс,

  • экологические условия,

  • злоупотребление быстрыми углеводами.

Именно сладости чаще усугубляют акне, чем блюда с высоким содержанием жира.

Опасность "антиакне-диет"

Многие пытаются бороться с высыпаниями с помощью строгих ограничений в питании. Но врач предостерегает: такие диеты не только бесполезны, но и опасны.

Недостаток витаминов и минералов способен ухудшить общее состояние организма и даже повлиять на психоэмоциональное здоровье.

Итог

Акне — это не следствие любви к жареной картошке, а результат комплексного воздействия гормонов, стресса и образа жизни. Жёсткие диеты проблему не решат, а правильный уход и грамотное лечение у дерматолога помогут куда эффективнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали продукты, которые снижают риск диабета 2 типа вчера в 16:31

Тихая альтернатива инсулину: как привычные блюда стабилизируют уровень глюкозы

Открывайте для себя, как правильные продукты могут стать вашим естественным лекарством от диабета. Узнайте, что включить в рацион для стабилизации уровня сахара!

Читать полностью » Орехи, семена и бобовые: простые способы обогатить блюда белком без изменения вкуса сегодня в 16:13

Белка больше, чем в стейке: неожиданные продукты для смузи и выпечки

Белок можно добавить почти в любое блюдо — от смузи до овсянки. Узнайте, как увеличить его количество в рационе без однообразия и лишних усилий.

Читать полностью » Врач-диетолог Анна Белоусова: регулярное употребление фастфуда повышает риск рака сегодня в 15:11

Каждый перекус сокращает жизнь: скрытая цена любимых фастфуд-блюд

Регулярное употребление фастфуда увеличивает риск онкозаболеваний. Как глутамат натрия влияет на здоровье и почему его не стоит игнорировать?

Читать полностью » Немецкие учёные: ароматизаторы, красители и подсластители в еде повышают смертность сегодня в 15:07

Подсластители обещают стройность, но приводят к этйо опасности — главный обман диетической индустрии

Новое исследование показало: не все добавки в ультрапереработанных продуктах одинаково опасны. Какие именно связаны с повышенной смертностью?

Читать полностью » Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть сегодня в 14:15

Секрет идеального пищеварения: почему киви должен быть в вашей тарелке каждый день

Врач-эндокринолог рассказала о пользе киви. Этот фрукт богат витамином C, клетчаткой и ферментом актинидином, что положительно влияет на иммунитет, кожу и пищеварение.

Читать полностью » Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений сегодня в 14:03

Осень приносит не только дождь, но и вирусы: как защитить организм

Осень приносит с собой вирусы и простуды. Врачи рассказали, как укрепить организм и снизить риск тяжелых осложнений.

Читать полностью » Врач Никитин: длительная икота может быть признаком серьёзных заболеваний сегодня в 13:19

От икоты до диализа: неожиданные болезни за простым рефлексом

Икота не всегда безобидна. Врачи предупреждают: если она длится дольше двух суток, это может быть сигналом опасных заболеваний.

Читать полностью » Почему лапша быстрого приготовления – яд для ваших клеток: объясняет нутрициолог сегодня в 13:15

Секрет здоровья изнутри: как питание влияет на каждую клетку организма

Узнайте, что такое клеточное питание и почему важно питать организм на клеточном уровне! Эксперт раскрыла секреты здорового рациона и долголетия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как правильно оформить параллельный импорт автомобилей: советы специалистов
Красота и здоровье

Исследование: йога, ходьба и тайцзи помогают справиться с хронической бессонницей
Красота и здоровье

Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона
ЮФО

Учёные КФУ: глобальное потепление изменяет экосистемы Крыма и расширяет ареалы южных животных
Дом

Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью
Красота и здоровье

Врач Яковлева назвала главные причины седины у молодых — стресс, питание и гормоны
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru