Картошка фри оправдана: главный враг кожи оказался в другой тарелке

Многие уверены: стоит съесть картошку фри или кусок жареного во фритюре — и лицо моментально "отзовётся" воспалениями. Но так ли это на самом деле?

Что говорит наука

Дерматолог Розалинд Симпсон в интервью The Guardian развеяла этот популярный миф. По её словам, научных доказательств прямой связи между жирной пищей и акне нет.

Главный фактор, который провоцирует высыпания, — гормоны. В подростковом возрасте уровень андрогенов резко растёт, из-за чего сальные железы начинают работать активнее. Кожное сало вместе с омертвевшими клетками закупоривает поры, а в этой среде активно размножаются бактерии.

Влияние других факторов

Симпсон подчёркивает: на состояние кожи сильнее влияют:

стресс,

экологические условия,

злоупотребление быстрыми углеводами.

Именно сладости чаще усугубляют акне, чем блюда с высоким содержанием жира.

Опасность "антиакне-диет"

Многие пытаются бороться с высыпаниями с помощью строгих ограничений в питании. Но врач предостерегает: такие диеты не только бесполезны, но и опасны.

Недостаток витаминов и минералов способен ухудшить общее состояние организма и даже повлиять на психоэмоциональное здоровье.

Итог

Акне — это не следствие любви к жареной картошке, а результат комплексного воздействия гормонов, стресса и образа жизни. Жёсткие диеты проблему не решат, а правильный уход и грамотное лечение у дерматолога помогут куда эффективнее.