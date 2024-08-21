В России хотят стимулировать нефтедобычу кислотой

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете предложена универсальная модель для кислотной обработки призабойных зон нефтяных скважин. Статья о разработке опубликована в научно-техническом журнале "Георесурсы", № 2 за 2024 год, сообщает в среду пресс-служба ПНИПУ.
Более 40% нефтеносных пластов в мире состоят из так называемых карбонатных коллекторов — недостаточно пористых известняков и доломитов. "Чёрное золото" просачивается из них в основном по трещинам. Для улучшения проницаемости породы в неё закачивают соляную кислоту в большом радиусе от скважины.
Идея не нова, но применение её затруднялось сложностями в выборе скважин для кислотной обработки (плохо прогнозируются результаты) и подборе её параметров — концентрации раствора, скорости закачки и т. д.
В Пермском Политехе впервые разработали комплексный подход. Универсальную модель проверили на 35 кернах из 12 месторождений, содержащих более 20% остаточных извлекаемых запасов нефти.
"В ходе эксперимента мы установили, что чем выше давление закачки кислотного состава и его объёма в пласт, тем лучше стимуляция — отдача полезных ископаемых горными породами", — рассказал доцент кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ доктор технических наук Дмитрий Мартюшев.
"Мы также выяснили, что основной фактор, негативно влияющий на результат кислотной обработки — уровень содержания в образцах доломита, особенно при показателе более 13%. В этом случае необходимо увеличить скорость закачки кислотного состава до 8-20 см3/мин и выдержать его на реакцию более 4 часов", — добавил старший научный сотрудник кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ кандидат технических наук Владимир Новиков.
При подборе оптимальных параметров, для чего и предназначена разработка учёных, кислота проедает в пласте протяжённые червоточины, по которым идёт нефть.
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