Недостаток витамина С — скрытый враг: чем может помочь этот фрукт

Ацерола — одна из самых богатых витамином С фруктов. Этот мощный антиоксидант защищает клетки от старения, укрепляет иммунитет и помогает снизить давление.

Кроме того, ягода низкокалорийная, содержит много клетчатки и отлично подходит для диеты. Её можно есть свежей, готовить из неё соки, варенье, десерты и даже чай из листьев.

Главные полезные свойства ацеролы

1. Защищает от преждевременного старения

Витамин С стимулирует выработку коллагена, сохраняет упругость кожи и предотвращает появление морщин.

2. Помогает похудеть

Клетчатка даёт сытость, а низкая калорийность делает ацеролу отличным продуктом для снижения веса.

3. Укрепляет иммунитет

Высокое содержание витамина С помогает бороться с простудами, гриппом и воспалениями.

4. Снижает давление

Ацерола улучшает кровообращение, расслабляет сосуды и помогает предотвратить гипертонию.

5. Улучшает настроение

Витамин С участвует в выработке дофамина — гормона удовольствия.

6. Помогает при анемии

Способствует усвоению железа из пищи и образованию гемоглобина.

7. Снижает риск онкологии

Флавоноиды и каротиноиды нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки.

8. Улучшает пищеварение

Клетчатка стимулирует кишечник и предотвращает запоры.

9. Поддерживает зрение

Каротиноиды участвуют в синтезе витамина А, необходимого для здоровья глаз.

10. Снижает уровень "плохого" холестерина

Антиоксиданты защищают сосуды и предотвращают атеросклероз.

Как есть ацеролу

Свежей — прямо с ветки.

В соках и смузи.

В варенье, десертах, выпечке.

В виде чая из листьев.

✨ Маленькая, но очень мощная: ацерола — природный источник энергии, молодости и здоровья.