Российский завод по производству аккумуляторов повысил конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке

Рязанский аккумуляторный завод "Тангстоун" удвоил производственные мощности до 1,2 млн единиц аккумуляторов в год благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Завод модернизировал производство, вложив около 1 млрд рублей за последние шесть лет, включая 460 млн рублей льготных займов от ФРП на покупку высокотехнологичного оборудования.
Производятся стартерные аккумуляторы для различной техники, а также промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы. Завод также расширил ассортимент, внедряя новые технологии и улучшая качество продукции, что способствовало повышению конкурентоспособности.
Продукция завода востребована как на внутреннем рынке, так и на экспорте.
Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Леонидович Фомин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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