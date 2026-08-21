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Банкомат и зарплата
Банкомат и зарплата
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:04

Деньги можно не запирать на депозите: есть другой способ получать проценты

Накопительный счет сегодня выступает наиболее рациональным инструментом для управления текущими финансами, позволяя сохранять ликвидность средств без потери доходности, сообщил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В беседе с NewsInfo эксперт разобрал преимущества гибких банковских продуктов перед классическими депозитами.

Ранее сообщалось, что российские домохозяйства начали массово пересматривать свои финансовые привычки. По данным аналитиков, объем средств на накопительных счетах граждан уже превысил двадцать триллионов рублей. В условиях экономической неопределенности люди все чаще отказываются от "длинных" денег в пользу инструментов, обеспечивающих мгновенный доступ к капиталу.

Эксперты фиксируют фундаментальный сдвиг: приоритетом для вкладчиков становится не максимальная процентная ставка, а возможность забрать сбережения в любой момент без штрафных санкций.

Экономист отметил, что накопительный счет не стоит рассматривать как полноценную инвестицию, однако это эффективный способ избежать обесценивания денег, которые просто лежат "под подушкой" или на обычном карточном счету. По его словам, при получении дохода у человека всегда есть выбор: оставить средства без движения или разместить их под процент на короткий срок.

На рынке уже сформировались определенные стандарты доходности для таких продуктов. Часто стратегия сбережений строится на поиске баланса между выгодой и удобством использования приложения конкретного банка.

"Много на этом не заработаешь, но копейка, как известно, рубль бережет. Если средняя ставка по депозитному счету сейчас 13,5 процентов, то по накопительному счету средняя ставка примерно 11,5 процентов годовых. Вполне себе хороший способ размещать деньги на короткий срок", — пояснил Косой.

Экономист также поддержал тактику "миграции" средств между финансовыми организациями ради более выгодных условий. Специалисты подчеркивают, что сейчас банковский сектор страны предельно консолидирован, и конкуренция идет в основном между крупными игроками.

Для многих клиентов решающим фактором становится не только доходность, но и конкуренция банков за лояльность через дополнительные сервисы. При этом даже в периоды рыночных колебаний краткосрочные вклады и счета с ежедневным начислением процентов позволяют оперативно реагировать на изменения ставок.

"Мелких банков у нас сейчас практически нет. У нас фактически остались в стране только системно значимые банки, каждый должен выбирать для себя, в каких банках по набору различных продуктов работать удобней", — рассказал специалист.

В текущей ситуации вкладчикам важно помнить, что погоня за сверхдоходностью может обернуться скрытыми комиссиями. Зачастую рублевые вклады с рекламными ставками требуют выполнения жестких условий по обороту по картам или покупки страховых продуктов.

Экономист резюмировал, что использование нескольких счетов в разных банках и постоянный мониторинг предложений — это нормальная практика для современного человека, стремящегося оптимизировать свои личные финансы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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