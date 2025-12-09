Накопительная пенсия, как индивидуальная суперсила: как она работает на вас и делает вас богаче

Накопительная пенсия — это часть пенсионных выплат, сформированная за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестдохода от управления этими средствами негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или Социальным фондом России. Этот тип пенсии предназначен для увеличения стандартной страховой пенсии и поступает на специальный лицевой счет, где средства аккумулируются и инвестируются, принося доход, сообщает РБК.

Кому положена накопительная пенсия

Накопительная пенсия положена гражданам, родившимся в 1967 году и позже, если их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию. С 2014 года взносы направляются на страховую пенсию, и до конца 2025 года остается мораторий на формирование накопительной части. Однако для людей, родившихся в период с 1953 по 1966 год, накопительная часть пенсии формировалась в период с 2002 по 2004 год. Также право на накопительную пенсию имеют те, кто платит дополнительные взносы или направляет средства материнского капитала на пенсионные накопления.

Как рассчитать накопительную пенсию

Для расчета накопительной пенсии используется формула, при которой общая сумма накоплений делится на количество месяцев, в течение которых будет выплачиваться пенсия. В 2026 году этот период составляет 270 месяцев (22,5 года). Например, если сумма накоплений составляет 180 000 рублей, то пенсия будет составлять 180 000 / 270 = 667 рублей в месяц.

Как получить накопительную пенсию

Накопительная часть пенсии может быть получена различными способами в зависимости от ситуации. Для тех, кто решил забрать накопления одной суммой, предусмотрены следующие условия: если расчетный размер пенсии составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это примерно 1 628 рублей), то можно получить всю сумму сразу. В иных случаях накопительная пенсия выплачивается ежемесячно, но в любой момент можно обратиться за единовременной выплатой, если сумма накоплений этого позволяет.

Возможность перевести накопительную пенсию в программу долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года граждане могут перевести свою накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это добровольный продукт, предусматривающий участие государства в накоплениях граждан. В рамках ПДС гражданин может делать собственные взносы, а НПФ будет инвестировать их для получения доходности. Важно, что государство будет софинансировать эти взносы до 36 тысяч рублей в год, а также предоставлять налоговые льготы.

Как узнать размер накопительной пенсии

Чтобы узнать состояние накопительной пенсии, граждане могут использовать несколько способов. Через портал "Госуслуги" можно получить извещение о состоянии лицевого счета, а также через МФЦ или напрямую в СФР. Для тех, кто перевел свои накопления в НПФ, информация о сумме и доходах будет доступна в личном кабинете на сайте НПФ.

Разница между накопительной и страховой пенсией

Накопительная пенсия отличается от страховой тем, что она основывается на индивидуальных накоплениях и инвестиционном доходе, а не на страховых взносах, выплачиваемых работодателями. Страховая пенсия формируется на основе пенсионных коэффициентов, которые зависят от заработка гражданина. Накопительная пенсия является надбавкой к основной пенсии и выплачивается по индивидуальному расчету. В отличие от страховой, накопительную часть можно унаследовать, а страховую — нет.