Один пароль на все аккаунты? Эксперт объяснил, чем это грозит

Защита аккаунтов во многом зависит от самих пользователей. Как подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, важнейшие шаги — это внимательное отношение к созданию и хранению паролей.

"Главные правила защиты аккаунтов — не разглашать пароли, регулярно их менять и использовать разные комбинации для разных сервисов", — отметил Курочкин.

Он добавил, что именно простые и последовательные действия формируют основу цифровой гигиены и позволяют снизить риск кражи данных.

Пароли для разных сервисов — разные уровни защиты

По словам специалиста, пароли необходимо разделять по степени важности сервисов.

"Для простых сервисов можно использовать относительно легкие пароли, но для более чувствительных ресурсов, где хранится финансовая или личная информация, нужно создавать сложные и уникальные комбинации", — пояснил эксперт.

Таким образом, важные данные — в первую очередь банковские счета, электронная почта и аккаунты в госуслугах — должны защищаться максимально надёжно.

Ошибки, которых стоит избегать

Курочкин отдельно предупредил пользователей о привычке сохранять пароли в мессенджерах.

"Если злоумышленник получит доступ к вашему мессенджеру, он сможет найти и использовать пароли к другим сервисам. Поэтому хранение паролей в таких приложениях — крайне небезопасно", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что такие ошибки могут привести к потере не только личной информации, но и финансовых средств.