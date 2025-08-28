Четыре простых шага, которые спасут вашу страницу от хакеров
Многие до сих пор думают, что потеря доступа к странице в соцсетях — это максимум пара дней стресса. На самом деле последствия могут быть куда серьёзнее. Именно об этом напомнило россиянам Управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России".
Чем опасен взлом
Социальные сети давно стали хранилищем личных секретов. Попав внутрь, злоумышленники могут:
-
вытащить телефоны и адреса ваших близких;
-
узнать, где вы работаете или учитесь;
-
использовать полученные данные для атак не только на вас, но и на ваше окружение.
Особенно опасно, если в переписке найдётся интимная или компрометирующая информация. В таком случае мошенники начинают шантажировать владельца аккаунта.
Репутация под ударом
Взломанная страница превращается в инструмент давления: аферисты публикуют провокационный контент, собирают деньги у друзей "на срочные нужды", распространяют вирусные ссылки. Всё это бьёт по репутации и вызывает недоверие со стороны близких и коллег.
Следующий шаг мошенников
Обычно атака на аккаунт не ограничивается одной страницей. Злоумышленники пытаются получить доступ к привязанным сервисам: электронной почте, облачным хранилищам, рабочим платформам. Таким образом, они получают возможность действовать от вашего имени и даже совершать противоправные действия.
Как защититься
Специалисты советуют:
-
Использовать сложные пароли и менять их регулярно.
-
Подключать двухфакторную аутентификацию.
-
Не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых.
-
Настроить резервные способы восстановления доступа.
