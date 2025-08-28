Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована вчера в 23:58

Четыре простых шага, которые спасут вашу страницу от хакеров

МВД России предупредило о шантаже и кражах данных при взломе соцсетей

Многие до сих пор думают, что потеря доступа к странице в соцсетях — это максимум пара дней стресса. На самом деле последствия могут быть куда серьёзнее. Именно об этом напомнило россиянам Управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России".

Чем опасен взлом

Социальные сети давно стали хранилищем личных секретов. Попав внутрь, злоумышленники могут:

  • вытащить телефоны и адреса ваших близких;

  • узнать, где вы работаете или учитесь;

  • использовать полученные данные для атак не только на вас, но и на ваше окружение.

Особенно опасно, если в переписке найдётся интимная или компрометирующая информация. В таком случае мошенники начинают шантажировать владельца аккаунта.

Репутация под ударом

Взломанная страница превращается в инструмент давления: аферисты публикуют провокационный контент, собирают деньги у друзей "на срочные нужды", распространяют вирусные ссылки. Всё это бьёт по репутации и вызывает недоверие со стороны близких и коллег.

Следующий шаг мошенников

Обычно атака на аккаунт не ограничивается одной страницей. Злоумышленники пытаются получить доступ к привязанным сервисам: электронной почте, облачным хранилищам, рабочим платформам. Таким образом, они получают возможность действовать от вашего имени и даже совершать противоправные действия.

Как защититься

Специалисты советуют:

  1. Использовать сложные пароли и менять их регулярно.

  2. Подключать двухфакторную аутентификацию.

  3. Не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых.

  4. Настроить резервные способы восстановления доступа.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru